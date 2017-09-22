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Все про:Канада (997) переговоры (3481) Порошенко (13899) Трюдо Джастин (72)

 Благодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Искренне рад снова быть в Канаде. Благодарен премьер-министру Джастину Трюдо за гостеприимство, очень теплый и радушный прием и плодотворные переговоры".

В сообщении пресс-службы Главы государства отмечается: "В начале встречи Глава Украинского государства поблагодарил за гостеприимство и четкую позицию в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. "Друзья познаются в беде. И все время мы чувствуем плечо Канады, в том числе в области безопасности и оборонной политике", - отметил Президент, напомнив, что канадские инструкторы и военные помогают в тренировке украинских коллег.

Президент Украины также поблагодарил за поддержку канадской стороны в проведении реформ.

В свою очередь, Джастин Трюдо отметил, что сегодняшние переговоры являются хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы украинско-канадского сотрудничества - экономическую и ситуацию с безопасностью. "Канада вносит вклад в военные тренировочные операции в Украине против нелегального вторжения России", - отметил он.

Премьер-министр Канады добавил: "Мы с вами друзья, наши страны - друзья. И это хороший шанс отметить также раненых военных, участвующих в "Играх непокоренных".

По завершении встречи состоятся украинско-канадские переговоры в расширенном составе.

По результатам переговоров состоится встреча Петра Порошенко и ДжастинаТрюдо с представителями средств массовой информации.

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Благодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо 01
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Благодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо :
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Посмотрите на премьерминистра Канады с средней зарплатой в 1500у.е. и посмотрите на нашего Гнойсмана с средней зарплатой 100у.е. Я уверен что выходить на улицу и сравнивать автопарк и жилье обоих министров не имеет смысла.
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Шановні канадці,пам"ятайте, що чомо яке до вас приїхало - не українець.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБлагодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТОрепортаж
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