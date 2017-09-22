 Благодарен за поддержку наших реформ, - Порошенко проводит встречу с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Искренне рад снова быть в Канаде. Благодарен премьер-министру Джастину Трюдо за гостеприимство, очень теплый и радушный прием и плодотворные переговоры".
В сообщении пресс-службы Главы государства отмечается: "В начале встречи Глава Украинского государства поблагодарил за гостеприимство и четкую позицию в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. "Друзья познаются в беде. И все время мы чувствуем плечо Канады, в том числе в области безопасности и оборонной политике", - отметил Президент, напомнив, что канадские инструкторы и военные помогают в тренировке украинских коллег.
Президент Украины также поблагодарил за поддержку канадской стороны в проведении реформ.
В свою очередь, Джастин Трюдо отметил, что сегодняшние переговоры являются хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы украинско-канадского сотрудничества - экономическую и ситуацию с безопасностью. "Канада вносит вклад в военные тренировочные операции в Украине против нелегального вторжения России", - отметил он.
Премьер-министр Канады добавил: "Мы с вами друзья, наши страны - друзья. И это хороший шанс отметить также раненых военных, участвующих в "Играх непокоренных".
По завершении встречи состоятся украинско-канадские переговоры в расширенном составе.
По результатам переговоров состоится встреча Петра Порошенко и ДжастинаТрюдо с представителями средств массовой информации.
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