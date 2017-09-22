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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Администрация_Президента (1489) визит (2280) Канада (997) Порошенко (13899)

 Порошенко прибыл в Канаду с рабочим визитом. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом прибыл в Канаду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Администрации президента в Фейсбук.

Порошенко прибыл в Канаду с рабочим визитом 01

Запланированы встречи Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессия РФ против Украины показала необходимость усиления роли международных организаций, - Трюдо

Глава государства примет участие торжественной церемонии открытия "Игр Непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины. Планируется также встреча Порошенко с представителями украинских организаций Канады.
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Жабёнок-путешественник...
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разочарував. ти - знаючий слово "обценьки", не знаєш антоніму слову "кнур" ))))
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Ентом падлецу любыя антонимы и синонимы к лицу...ойц..рыльцу!!!
😜
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разочарував 2 раза. антонимы к падлецу - цэ вже комплиманы к рыльцу ))))))
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Шо оно мечется по странам как угорелое. Саакашвили боится???
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Хованку присматривает,вдруг в Ростов не пустят))
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В Ростов пустят. В других странах для него тюрьма.
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Тяжко жить на свете поросёнку пэпе! Это ж как нужно вертеться, как уж на сковородке, чтоб и путингу угодить и весь мир дурачить своими соевыми рехвормами.
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Мало ли,вдруг после рашистких учений ху..ло попрёт на Украину,а оно уже в норке сныкалось.И всё пох...
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Помнитца ХРЯЧИЛО 1.0 ПРидумал термин "рабочий отпуск"...
Тада шотакое "нерабочий визит"??😯
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Последняя гастроль,больше его в порядочное общество не пустят))
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Как-то на нет сошла перемога от встречи с Трампом. Что-то пошло не так?
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Сейчас будет что-то клянчить, а если не дадут - заявит: "Да нам и не особо надо было" как с Джавлинами.
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Наработает связей - сможет устроится заместителем к Шрёдеру.
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Так своєму хУЙЛУ пожалійся- може воно над тобою змилостивиться та Рамзанку Диркіна тобі в допомогу вишле!
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Януковичу тоже руки пожимали,а потом отмывались,с Порохом будет тоже самое.
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Пропоганда ......................вас мир читает ..............кудкудачут кацапи....
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Про "невиїздний" хоч хтось на форумі зараз зможе ляпнути? Я вірю в ваші здібності, москалики!
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У одних уже получил отлуп -- Во время рабочей поездки в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с американскими бизнес-группами, которых он пытался уговорить начать инвестиции в страну. По данным Fox News, успешной встречу назвать нельзя. По словам журналистки Джудит Миллер, в переговорах участвовали члены Американской торговой палаты и крупные бизнесмены. В ходе разговора инвесторы напомнили украинскому президенту о рейдах, которые Киев время от времени проводит против частного бизнеса. В таких условиях направлять свои деньги в страну бизнесмены не намерены. Порошенко попытался оправдаться тем, что на него давит гражданское общество и политические противники, и в очередной раз пообещал принять меры. Однако один из присутствовавших на встрече топ-менеджеров прямо заявил Порошенко, что не верит обещаниям президента, сообщает Fox News.
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пруф? такого на сайте Fox News от Джудит Миллер нет.
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поки свиня офшерна там кривляється, пропоную тут позбавити її громадянства.
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ну.. просто он ценит тех, кто его хвалит, вот и мечется из страны в страну. Там его хвалят, наливают. Там есть чем похвастаться - язык без кисток - набрехать можна повну торбу. А в Украине Петру похвалиться нечем, только спрятаться в будку и бухать, а хвалят только те, кому башляет - чего ж Пэтру тут сидеть то? Ото и вся психология президента-путешественника.
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Пусть возвращается потом, ему в украинской тюрьме надо будет сидеть, а не в канадской.
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Ща его и в Канаде пошлют по извесному эротическому маршруту!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко прибыл в Канаду с рабочим визитом. ФОТО
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