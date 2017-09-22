 Порошенко прибыл в Канаду с рабочим визитом. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Администрации президента в Фейсбук.
Запланированы встречи Порошенко с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.
Глава государства примет участие торжественной церемонии открытия "Игр Непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины. Планируется также встреча Порошенко с представителями украинских организаций Канады.
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Для введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо согласие России в Совбезе ООН, - Порошенко(108)
Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о поставках "Джавелинов", – Порошенко(533)
Порошенко обсудил с генсеком ООН Гуттерешем миротворцев для Донбасса и нарушения прав человека в оккупированном Крыму(60)
Американские компании видят в Украине огромный потенциал, - Трамп(212)
Миротворча місія ООН і летальна зброя: про що йшлося на зустрічі Порошенка зі Трампом(0)
Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко(126)
"Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп(339)
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Тада шотакое "нерабочий визит"??😯
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ганьба!
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