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 В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время обысков в помещениях фигурантов полицейские Печерского района Киева совместно с работниками управления защиты национальной государственности Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области обнаружили оружие и запчасти к нему, тысячи патронов и инструменты для внесения изменений в маркировку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отеле коммуникаций Нацполиции Киева.

В сообщении отмечается: "Преступная группа из двух человек занималась реализацией оружия, которое было переоборудовано из стартового в боевое, а также патронами к нему. Во время незаконной сделки одного из участников задержали, другой - пока в розыске.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, состоялись санкционированные обыски по месту жительства фигурантов. Это частные дома и гаражные помещения, расположенные на территории Киевской области.

"Во время обысков на трех адресах мы обнаружили и изъяли пистолеты травматического действия и детали к ним, охотничье ружье и пулемет Дегтярева, несколько тысяч патронов различного калибра и инструменты для внесения изменений в маркировку. Изъятое направлено на экспертизу", - добавил Андрей Дуброва.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание второго фигуранта, а также установления их возможных сообщников".

В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция 01

В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция 02

В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция 03

В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция 04

В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция 05

В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция 06

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Поговоримо за легалізацію короткостволу? Чи ну його?
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А зачем? У господ оно и так есть, а быдлу неположено...
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На призыв Ивана Петровича Сидорова назвать кандидатов в президенты никто не отозвался .У нас незаменимых нет.А хочешь сделать хорошо-сделай сам . Когда Ивану Петровичу Сидорову будет сделано предложение о выдвижении его кандидатом в президенты, он, возможно, его примет. Проблема -как быть президентом всех: и голосовавших за Януковича, и голосовавших за Тимошенко, и голосовавших за Порошенко, и быть президентом пятой колонны. Решение проблемы Иван Петрович Сидоров видит в свободной продаже оружия-любого. Иван Петрович Сидоров предпочитает танки-как бывший танкист.Кто останется живой- для них и будет президентом Иван Петрович Сидоров.
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Всі вже побачили що мєнти не здатні ні на що хороше.Тому необхідно легалізувати короткоствол а захист і правопорядок передати в руки громадян. А міліцію, прокуратуру, суди та тому подібні структури просто розпустити в зв'язку з неефективністю та як ті що принижують, що порушують Права та Свободи громадян.Тому я за те що б в примусовому порядку заставляти всіх ходити з пістолетами. Особливо- дітей. Адже здорові мужики, які стяться на вулицю без пістолета вийти, забувають про саму беззахистну частину нашого суспільства- ДІТЕЙ, в той час як навкруги маньяки та педофіли.Хоча щодо щодо зброї у дітей- ніхто не заставляє. Можеш ходити з сином в дитсадок і охороняти. Але діти мають значно більше право на безпеку ніж дорослі. Я вважаю що якщо прививати культуру зброї від народження, уже до дитячого садка дитина буде здатна не тільки себе захистити, але і не наробити дурниць.
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Всех в стойло... и так будет всегда барыги они ссыкливые и жадные.
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Уверен они продавали свои изделия порядочным людям, а не бандитам!
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Бандиты в основном используют старые но надежные ТТ и ПМ.
Дешево, сердито, надежно и не надо ничего переделывать.
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Я ж и говорю, эти переделки попали в хорошие руки!
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Да, пора давно легализировать короткоствол, а то бандюки давно накупили пистолетов у таких вот делков или у Авакова, а законопослушные люди ходят беззащитными.
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Хто хоче сьогодні мати зброю, той або вже її має, або збирає гроші, щоб отримати її найближчим часом та йому дозвіл брехливої влади не потрібен.
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Я таке саме на російських сайтах пишу. Люблю коли росіяни самі себе вбивають.
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Там нечего переделывать,на пару часов работы.
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А тепер майор поліції вбиває в Гугл ;Олег Хардин; і відкриває першу картинку по запиту, де двоє на аватаркі в вконтактику. Через Гугл же знаходить як ти розповідав про свій дещо незаконний ;бізнес;.. І все. Можна висилати бригаду.
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Эх милок,мой дедуля был полковником КГБ опером от Бога и воспитывал меня на совесть ,я за всю свою жизнь даже привода в милицию не имею а знаешь почему, потому что имею мозги в голове а не вату,как ты...
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Зачем парится два часа, на одноразовый самопал из водопроводной трубы надо 30 мин.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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