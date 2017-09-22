 В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отеле коммуникаций Нацполиции Киева.
В сообщении отмечается: "Преступная группа из двух человек занималась реализацией оружия, которое было переоборудовано из стартового в боевое, а также патронами к нему. Во время незаконной сделки одного из участников задержали, другой - пока в розыске.
Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, состоялись санкционированные обыски по месту жительства фигурантов. Это частные дома и гаражные помещения, расположенные на территории Киевской области.
"Во время обысков на трех адресах мы обнаружили и изъяли пистолеты травматического действия и детали к ним, охотничье ружье и пулемет Дегтярева, несколько тысяч патронов различного калибра и инструменты для внесения изменений в маркировку. Изъятое направлено на экспертизу", - добавил Андрей Дуброва.
Досудебное расследование продолжается. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание второго фигуранта, а также установления их возможных сообщников".
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