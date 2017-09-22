 Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября. ФОТОрепортаж

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
сменившая костюм-скафандр на деловой стиль и Наталья Королевская из "Оппозиционного блока"
2176 40
Материалы по теме: Новая Рада
На следующей пленарной неделе Рада начнет рассмотрение судебной, медицинской и пенсионной реформ, - Парубий(62)
"За год мы сделали парламент полностью открытым", - спикер Парубий(98)
Кнопкодавство Добкина, отмена печатей и обсуждение убийства Вороненкова - день работы ВР 23 марта. ФОТОрепортаж(27)
"День Крыма в Раде", визит Кличко и "налоговый вопрос", - рабочий день парламента 23 февраля. ФОТОрепортаж(34)
Депутаты Одесского горсовета голосуют по заранее выданным темникам. ФОТОФАКТ(0)
Парубий vs "подлые" депутаты. Ляшко сокращает количество "скотыняк". День в Раде. ФОТОрепортаж(128)
Действующая парламентская коалиция, вероятно, усилится Радикальной партией, - Тетерук(235)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- что это у тебя? крафтовое пиво?
- нет, я просто нассал в стакан.
- не ври мне! я чувствую нотки миндаля и цитрусовую кислинку.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Справа Юлії Тимошенко стає великою проблемою для Манафорта - NYT
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Это их распирает от гордости за страну!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ахаха..хетькали.. ці "народні" потвори це ВИ...Чого зеркалу дорікать..
Ответить
Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так! (песня Сердючки)
Ответить
Ответить
Агитируют проголосовать за пенсионную реформу.
Ответить
Наши депутаты сдают свои экзамены каждый год, когда во время войны улетают на самые дорогие курорты мира, отбеливают зубы и подтягивают кожу на сворованные у народа деньги, в то время, как на фронте гибнут солдаты, а на руках у матерей умирают дети без лекарств, операций и современных больниц.
😈😈
Ответить