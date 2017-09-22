 Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября. ФОТОрепортаж

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Глава минфина Александр Данилюк в рамках "часа правительства" представил проект бюджета.

Андрей Река "Народный фронт" и Павло Кишкарь "Самопомич" с рюкзаком

Депутаты-"оппоблоковцы" Сергей Матвиенков, Юрий Воропаев и Юрий Мороко

Замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук с коллегой Юрием Тимошенко

Ажиотаж возле ложы Кабмина - жестикуляция Максима Нефедова и глава правительства Владимир Гройсман. В очереди к премьеру первый вице-спикер Ирина Геращенко

Премьер Гройсман и нардепы Олег Ляшко "Радикальная партия" и Вячеслав Богуслаев "Воля народа"

Представитель президента в Раде Ирина Луценко. Рядом нардепы из фракции "Блока Петра Порошенко" Виталий Гудзенко и Сергей Каплин

На "часе вопросов к правительству" в зале наблюдалось много народных избранников

Внефракционная Надежда Савченко, сменившая костюм-скафандр на деловой стиль и Наталья Королевская из "Оппозиционного блока"

Вице-спикер Оксана Сыроид и глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк

Нардепы заняты гаджетами

Предствавитель президента в Раде Ирина Луценко и Андрей Иванчук "Народный фронт"

Вице-премьер Владимир Кистион, министр финансов Александр Данилюк и премьер-министр Владимир Гройсман в ложе правительства

У премьера Владимира Гройсмана были вопросы к главе минфина Александру Данилюку

Мария Матиос и Руслан Князевич "Блок Петра Порошенко"

В центре - вице-премьер Павел Розенко. Дальше - и.о. главы минздрава Ульяна Супрун и нардеп от РПЛ Оксана Корчинская

После часа правительства количество депутатов в зале сократилось

Диалог премьера Гройсмана и спикера Парубия

Объятия первого вице-спикера Ирины Геращенко и депутата Оксаны Юринец