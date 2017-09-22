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 Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября. ФОТОрепортаж

22 сентября в пятницу в стенах Верховной Рады был традиционный "час вопросов к правительству". Сегодня Кабмин устами министра финансов Данилюка презентовал проект бюджета на 2018 год.

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 01

Глава минфина Александр Данилюк в рамках "часа правительства" представил проект бюджета.

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 02

Андрей Река "Народный фронт" и Павло Кишкарь "Самопомич" с рюкзаком

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 03

Депутаты-"оппоблоковцы" Сергей Матвиенков, Юрий Воропаев и Юрий Мороко

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 04

Замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук с коллегой Юрием Тимошенко

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 05

Ажиотаж возле ложы Кабмина - жестикуляция Максима Нефедова и глава правительства Владимир Гройсман. В очереди к премьеру первый вице-спикер Ирина Геращенко

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 06

Премьер Гройсман и нардепы Олег Ляшко "Радикальная партия" и Вячеслав Богуслаев "Воля народа"

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 07

Представитель президента в Раде Ирина Луценко. Рядом нардепы из фракции "Блока Петра Порошенко" Виталий Гудзенко и Сергей Каплин

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 08

На "часе вопросов к правительству" в зале наблюдалось много народных избранников

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 09

Внефракционная Надежда Савченко, сменившая костюм-скафандр на деловой стиль и Наталья Королевская из "Оппозиционного блока"

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 10

Вице-спикер Оксана Сыроид и глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 11

Нардепы заняты гаджетами

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 12

Предствавитель президента в Раде Ирина Луценко и Андрей Иванчук "Народный фронт"

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 13

Вице-премьер Владимир Кистион, министр финансов Александр Данилюк и премьер-министр Владимир Гройсман в ложе правительства

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 14

У премьера Владимира Гройсмана были вопросы к главе минфина Александру Данилюку

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 15

Мария Матиос и Руслан Князевич "Блок Петра Порошенко"

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 16

В центре - вице-премьер Павел Розенко. Дальше - и.о. главы минздрава Ульяна Супрун и нардеп от РПЛ Оксана Корчинская

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 17

После часа правительства количество депутатов в зале сократилось

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 18

Диалог премьера Гройсмана и спикера Парубия

Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября 19

Объятия первого вице-спикера Ирины Геращенко и депутата Оксаны Юринец
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фото дня Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября - Цензор.НЕТ 9715

- что это у тебя? крафтовое пиво?
- нет, я просто нассал в стакан.
- не ври мне! я чувствую нотки миндаля и цитрусовую кислинку.Презентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября - Цензор.НЕТ 9941
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Пля,шо с розенком,он кого то съел из слуг народа
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Это они вместе с Ревой реформируют свое пузо.
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....глядя на них в УКРАИНЕ МИР !!!! народ, берите шинели и ДОДОМУ !!!
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В розетке почитали бюджет гройси и подняли цены на 30%
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Пятнадцатитонная люстра была бы самым лучшим помощником для Украины. Оборвись она вовремя.
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ГолосАмерики:
Справа Юлії Тимошенко стає великою проблемою для Манафорта - NYT
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пора выпускать свои БУКи (Большие Украинские Крематории)
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Когда же мы их уже в висячем состоянии увидим ???
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Где добкина фото?? Ни какая фотосессия без друга Гепі
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....сегодня ВТОРУЮ линию уже РАЗОБРАЛИ , чем не доказательство МИРА в УКРАИНЕ !!!
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- Почему наши чиновники и депутаты отличаются такой упитанностью?
- Это их распирает от гордости за страну!
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Кишкарь опять теорию случайных чисел в лоторее опробовал?)))
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Хеть шоколадних барихх..Хеть !!!! Давай пакращення!!! парядак наведе! пачую кожного!
ахаха..хетькали.. ці "народні" потвори це ВИ...Чого зеркалу дорікать..
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***
Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так! (песня Сердючки)
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В рюкзаке бабло!
Агитируют проголосовать за пенсионную реформу.
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Начнем с того, что украинские депутаты, представители народа, уже в 1992 году, нарисовали для себя привилегии и неприкосновенность. Сами для себя они сдали экзамен в далеком 1992 году. Нас, народ, они не спросили. С тех пор, они неприкосновенно богатеют на отлично. Они сдали свой экзамен, когда буквально срослись в одно тело с олигархами, а, другими словами, стали политическими содержанками, лоббирующих для своих хозяев антинародные законы. Они сдали свой экзамен, когда стали брать деньги за голосование «президентских» законов. Они сдали свой экзамен, когда голосовали «диктаторские законы», «особый статус» и «кума Порошенко в генпрокуроры». Они сдали свой экзамен, когда голосовали руками, ногами, с выключенным табло и карточками отсутствующих. Они сдали свой экзамен, когда назначили таксу за депутатские запросы. Они сдали свой экзамен, когда в очередной раз развели народ, опять забывши свои обещания проголосовать закон об импичменте президенту, закон о собственной неприкосновенности и новый закон о выборах. Они сдали свой экзамен, когда односторонне решили, что народу не нужны рычаги и законы для того, чтобы их контролировать. Они сдали свой экзамен, когда рассмеялись после предложения президента Порошенко снять неприкосновенность с депутатов следующего созыва. Этот смех был нам всем в лицо смачным плевком! Они сдают свой экзамен каждую сессионную неделю, когда из пяти рабочих дней, появляются в Раде только два, и то далеко не все. Когда в зале стоят, говорят, обсуждают, ходят и плевать они хотели на 4,5 тысячи поправок к судебной реформе. Они уже все получили мзду от президента за то, чтобы нажать кнопку. Судовая реформа - это карманные суды Порошенко, которые согласились на взятку из баснословных зарплат и пожизненного содержания. Им пофиг все поправки, они их просто не слышат, а, если слышат, не понимают. Кстати, сегодня "порошенковские суды" в очередной раз покрыли себя позором и ганьбой, оправдав 20 про-российских боевиков, устроивших 2-го мая одесскую бойню с трагическим концом.
Наши депутаты сдают свои экзамены каждый год, когда во время войны улетают на самые дорогие курорты мира, отбеливают зубы и подтягивают кожу на сворованные у народа деньги, в то время, как на фронте гибнут солдаты, а на руках у матерей умирают дети без лекарств, операций и современных больниц.

😈😈
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПрезентация бюджета-2018, очередь депутатов к Гройсману и Кишкарь с рюкзаком, - рабочий день ВР 22 сентября. ФОТОрепортаж
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