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Все про:боеприпасы (1300) взрыв (4353) Нацполиция (8816) Донецкая область (4679)

 Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО

Около 16.20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (Никольского района Донецкой области) раздались взрывы. На место происшествия направлено сотрудников ГСЧС. Полицейские оцепили опасный район и обеспечивают его охрану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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"По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем. На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку. Данных о пострадавших на данный момент нет", - говорится в сообщении.

Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция 01



В полиции отметили, что информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

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Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.


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Про те, что сразу за сусликами. Суслика видишь? (с)
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Такие склады Саша. Правильные. Свежие. Подземные. Я- так предполагаю, на основании разговора с одним местным жителем. Возможно- ошибаюсь.
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знову продали набої, а сховище підпалили ?
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странно...сегодня писарчук из администрации рассказывал про "пожар на складах в Донецке".
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мы уже радовались сегодня за этот склад!
давайте другой...
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Речник АТО звітував, що сьогодні були підриви на складах терористів.
А тепер виявляється, що детонація була на наших складах?
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- Мойша, это правда, что вы выиграли автомобиль в лотерею?
- Во-первых не в лотерею...а в карты!.....не автомобиль - а 100 гривен!.....и не выиграл - а проиграл!
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"Детонация боеприпасов" - это аналогично "самовозгорание"?
Или всё таки "самодетонация" это другой малоизученный наукой процесс?
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Эти интенданты и военные завхозы уже задрали! Где нормальная охрана, видеонаблюдение, контрольно-пропускной режим?! Почему сухая трава подходила к складам и не была выкошена заранее ???! Который год воюем: на бумаге все хорошо (как всегда у тыловиков), а на практике - дурдом ! Я не понаслышке знаю военных - старые штабные крысы тупые буквоеды, исписывающие макулатуры больше чем врачи и учителя вместе взятые, а в реальности - бардак страшнейший !
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дебил, какой ещё на складе РАВ ещё пропускной режим?
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Ничейные склады,раз всё разворовано и сожжены остатки БК.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДетонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО
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