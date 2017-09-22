 Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области."По предварительным данным, пожар возник в поле. Сейчас спасатели борются с огнем. На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку. Данных о пострадавших на данный момент нет", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.