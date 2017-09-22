 Спезназ Госпогранслужбы получил от посольства США 30 монокуляров стоимостью 150 тыс. долл.. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Пограничники начнут использовать эту технику уже в ближайшие дни, во время совместных с подразделением Нацполиции КОРД учений по проведению ночных операций. В учебном курсе примут участие 15 сотрудников Дозора, 10 корда и 7 инструкторов погранично-таможенной службы США.
С начала 2017 пограничники-спецназовцы получили также спортивное оборудование для тренировок, принадлежности для проведения тренингов, мишени, ИТ оборудования, экипировки и медицинское оборудование.
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Спасибо за помощь,США!
п.с.
смотрите, как тролли вопят в комментах на эту новость)))
воплями троллей я удовлетворена!
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