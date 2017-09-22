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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3087) пограничники (1335) помощь (3425) США (13466)

 Спецназ Госпогранслужбы получил от посольства США 30 монокуляров стоимостью 150 тыс. долл.. ФОТО

Сегодня посольство США в Украине передало подразделению специального назначения ДОЗОР 30 монокуляров, на общую сумму около 150 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Пограничники начнут использовать эту технику уже в ближайшие дни, во время совместных с подразделением Нацполиции КОРД учений по проведению ночных операций. В учебном курсе примут участие 15 сотрудников Дозора, 10 корда и 7 инструкторов погранично-таможенной службы США.

Спецназ Госпогранслужбы получил от посольства США 30 монокуляров стоимостью 150 тыс. долл. 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении снайперов необходимыми комплектующими, - Чмут. ФОТО

Спецназ Госпогранслужбы получил от посольства США 30 монокуляров стоимостью 150 тыс. долл. 02

С начала 2017 пограничники-спецназовцы получили также спортивное оборудование для тренировок, принадлежности для проведения тренингов, мишени, ИТ оборудования, экипировки и медицинское оборудование.

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В Авдеевку надо контрбатарейные радары и несколько расчетов Барретов со всеми причиндалами.А эти монокуляры - чисто для спецов,ДРГ.
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погранцам эти пердимонокли нужнее. зла не хватает
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Сейчас тут в обсуждениях кому то рванёт задний проход
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агась, будут на джавелині йогурт разливать..)
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Ну тепер Саакашвілі точно вже більш не прорветься, тільки мевдедчук зможе як завжди пройти, якщо на доповідь у кремль потрібно буде терміново вилетіти.
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Для Саакашвили хватило бы и дубинки, если б отдали приказ.
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янукович одного разу вже наважився. порошенко теж хоче спробувати?
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Янукович отдал приказ избить украинских студентов, а не грузинского гастролера.
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А в порошенка, на відміну від його дружбана януковича, є право вирішувати - кого можна бити, а кого не можна?
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Вбитий білорус Михайло Жизневский теж гастролером був?
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Thanks a lot, USA!
Спасибо за помощь,США!
п.с.
смотрите, как тролли вопят в комментах на эту новость)))
воплями троллей я удовлетворена!
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Мда спецназ погранвойск.Это для борьбы с петиными бывшими дружками что ли)))
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задрали с этим высловом совковым - "спецназ "
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпецназ Госпогранслужбы получил от посольства США 30 монокуляров стоимостью 150 тыс. долл.. ФОТО
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