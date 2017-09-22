 СБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в "ДНР/ЛНР". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины, правоохранители установили, что для осуществления нелегальных поставок была использована схема "прерванного транзита" через Россию.
Для закупок продуктов у отечественных производителей организаторы использовали реквизиты 15 фиктивных предприятий якобы для дальнейшего "экспорта" продуктов в страны Ближнего Востока. Сотрудники СБУ выяснили, что после пересечения российско-украинской границы, товар следовал на временно неконтролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской областей.
С начала 2017 года злоумышленникам удалось перевезти таким образом в ОРДЛО продукции на более чем 5 млн грн.
По информации спецслужбы, деньги, полученные от реализации продукции, шли главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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