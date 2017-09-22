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 СБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в "ДНР/ЛНР". ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли механизм многомиллионных поставок продуктов в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), деньги от которых направлялись на финансирование терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины, правоохранители установили, что для осуществления нелегальных поставок была использована схема "прерванного транзита" через Россию.

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Для закупок продуктов у отечественных производителей организаторы использовали реквизиты 15 фиктивных предприятий якобы для дальнейшего "экспорта" продуктов в страны Ближнего Востока. Сотрудники СБУ выяснили, что после пересечения российско-украинской границы, товар следовал на временно неконтролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской областей.

С начала 2017 года злоумышленникам удалось перевезти таким образом в ОРДЛО продукции на более чем 5 млн грн.

По информации спецслужбы, деньги, полученные от реализации продукции, шли главарям террористических организаций и использовалась для финансирования незаконных вооруженных формирований боевиков.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Продолжаются первоочередные следственные действия.

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СБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в ДНР/ЛНР 01СБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в ДНР/ЛНР 02СБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в ДНР/ЛНР 03СБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в ДНР/ЛНР 04
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Яке відношення "Пиломатериалы необрезные..." мають до продуктів харчування?
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Полный беспредел. Виновных жестоко наказать.
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p.s. це мабуть щось наплутали в СБУ, скоріш за все це багатомільйонні постави в Україну з лугандонії та донбабве ))))
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я без пропітанія оставаться нє могу! где ж я буду харчєваться?))) (п.п. шаріков)
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Ось де потрібна ПОКАЗОВА ЖОРСТОКІСТЬ. Бізнес на крові - найбрудніший.
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Не волнуйтесь, международный красный крест , туда уже 190 тонн гуманитарки отправил, причем бесплатно, это своих террорюг , когда выкуривают , отключают свет, телефон, воду, канализацию, а в Украине - интенсивно подкармливают..
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кормильцы, млять..... всея Украины.... тьфу, гандоны!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ пресекла многомиллионные поставки продуктов питания в "ДНР/ЛНР". ФОТО
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