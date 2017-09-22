 Огнеметы российского производства выявлены в лесополосе на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В лесополосе выявлены отстрелянные боеприпасы реактивного огнемета "Шмель" и малогабаритного реактивного огнемета "МРО-А" с маркировкой вооруженных сил РФ. Диверсионная группа террористов с этого места недавно осуществляла обстрелы позиций сил АТО.
Изъятые боеприпасы являются очередным подтверждением материального обеспечения бандгруппировок "ДНР" Вооруженными силами РФ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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Ну у тебя в ватной башке и венегрет из одного ингридиента - говна.
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С 1937 года им дебилам пытаются сказать,но они настолько тупы что в 2017 идут подыхать...
За вождя с позывным хуйло
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http://warbook.info/item/malogabaritnyj-reaktivnyj-ognemet-mro-borodach-mro-a-mro-dz-mro-z-mro-d
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https://www.unian.net/incidents/2149556-pod-kievom-v-jiloy-dom-priletel-snaryad-smi.html
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