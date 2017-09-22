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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Огнеметы российского производства выявлены в лесополосе на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными обнаружили в Волновахском районе Донецкой области оружие российского производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В лесополосе выявлены отстрелянные боеприпасы реактивного огнемета "Шмель" и малогабаритного реактивного огнемета "МРО-А" с маркировкой вооруженных сил РФ. Диверсионная группа террористов с этого места недавно осуществляла обстрелы позиций сил АТО.

Огнеметы российского производства выявлены в лесополосе на Донетчине, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко показал в ООН документы военных РФ, участвовавших в оккупации Донбасса. ФОТО

Огнеметы российского производства выявлены в лесополосе на Донетчине, - СБУ 02

Изъятые боеприпасы являются очередным подтверждением материального обеспечения бандгруппировок "ДНР" Вооруженными силами РФ.

Огнеметы российского производства выявлены в лесополосе на Донетчине, - СБУ 03

Также читайте: Россия использует Донбасс для утилизации устаревших боеприпасов и оружия, - Лысенко

Огнеметы российского производства выявлены в лесополосе на Донетчине, - СБУ 04

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: На Донбассе находится 2900 кадровых российских военнослужащих, - Лысенко
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Хватит уже пиздеть ватное животное. Скажи лучше ЧИЧНЯ КРУТА.
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Та да уж. Свиньям достаётся. Вот недавно свиного командуещего ВДВ завалили. Маловато, конечно, но и то хлеб.
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Це хУЙЛО почало до Гааги готуватися. Вірніше- продовжило.
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Пентагон производит и маркирует русским?
Ну у тебя в ватной башке и венегрет из одного ингридиента - говна.
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В цій новині головне - ВІДСТРІЛЯНІ!!! Це ж сепарня по комусь сиріляла, когось поранила, а то і вбила, або ж знищила чиєсь майно. От актуальніше було б повідомити, якої біди наробила ця відстріляна зброя.
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Візьміть того вогнемета на засідання ООН та лаврову в дупу запихніть по самі гланди!
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Миротворцы на границе с россосией контрпродуктивно - говрят нароссосияне.
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Тем временем в зомболенде -рашке идёт всё по накатаной!
С 1937 года им дебилам пытаются сказать,но они настолько тупы что в 2017 идут подыхать...
За вождя с позывным хуйло


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раша занялась поставками оружия в ВСУ ? Интересно. И главное -бесплатно
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОгнеметы российского производства выявлены в лесополосе на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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