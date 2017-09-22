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 "Некоторые экземпляры были и до 200 граммов", - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Пятиминутный грaд размером больше чем куриное яйцо побил стекла в автомобилях и крыши домов в Крыжопольском рaйоне Винницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Вiнниця.info.


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"Некоторые экземпляры были и до 200 грамм. Видно, что некоторые больше, чем куриное яйцо", - сообщает очевидец в сети YouTube.

Некоторые экземпляры были и до 200 граммов, - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей 01Некоторые экземпляры были и до 200 граммов, - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей 02


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Некоторые экземпляры были и до 200 граммов, - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей 03Некоторые экземпляры были и до 200 граммов, - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей 04


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Некоторые экземпляры были и до 200 граммов, - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей 05Некоторые экземпляры были и до 200 граммов, - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей 06


"Убытки, которые нанесла непогода, нa 10 утра оцениваются более чем в 8 миллионов гривен. Это скромнaя цифрa. Потому что это только по домам. В эти минуты подсчитываются остальные убытки. От грaда больше всего пострадали селa: Крaсносилкa, Голубече, Терновка и часть сaмого Крыжополя. Развернут оперaтивный штaб. К нaм подвозят мaтериaлы: шифер, гвозди и другое. Проводятся строительные работы. К счастью, никто не пострaдал", - заявили в Крыжопольской райгосадминистрации.

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Боженька, да тот козел уже оттуда уехал, в Киев...
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Так он никогда в Виннице и не жил,
а с Молдовы - перебрался сразу в Киев...
А в Виннице у него вокруг фабрики
- округ избирательный для Рады прикормленный...
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чудит природа в этом году. У нас сентябрь с ноябрем перепутался.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Некоторые экземпляры были и до 200 граммов", - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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