 "Некоторые экземпляры были и до 200 грамм", - на Винничине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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"Некоторые экземпляры были и до 200 грамм. Видно, что некоторые больше, чем куриное яйцо", - сообщает очевидец в сети YouTube.
"Убытки, которые нанесла непогода, нa 10 утра оцениваются в более 8 миллионов гривен. Это скромнaя цифрa. Потому что это только по домам. В эти минуты подсчитываются остальные убытки. От грaда больше всего пострадали селa: Крaсносилкa, Голубече, Терновка тa чaсинa сaмого Крыжополя. Развернут оперaтивний штaб. К нaм подвозят мaтериaлы: шифер, гвозди и другое. Проводятся строительные работы. К счастью, никто не пострaдал", - заявили в Крыжопольской райгосадминистрации.
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а с Молдовы - перебрался сразу в Киев...
А в Виннице у него вокруг фабрики
- округ избирательный для Рады прикормленный...
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гойсман в киеве
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