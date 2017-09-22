 Украинцу в Польше грозит пожизненное заключение за жестокое убийство местного футболиста, - "Польское радио". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
Кроме того, 32-летний поляк был еще и ограблен.
Полиция опросила свидетелей и стала разыскивать 36-летнего украинца по имени Сергей. Он попытался сбежать из Польши, однако был задержан в машине по дороге в Дорогуск.
Как выяснилось, подозреваемый уже отбывал наказание в течение 15 лет за аналогичное преступление на территории Украины.
В Польше он работал помощником на полевых работах.
Теперь задержанному за убийство с особой жестокостью грозит пожизненное заключение. Отмечается, что он признал вину.
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И как через границу пустили... Выходит только вышел и захотел уже в польской мразь посидеть. Не удивлюсь, что еще беженец Донбасса.
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