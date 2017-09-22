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 Общество, За рубежом
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Все про:Польша (4105) убийство (5190) футбол (3200)

 Украинцу в Польше грозит пожизненное заключение за жестокое убийство местного футболиста, - "Польское радио". ФОТО

В воскресенье, 17 сентября, в Польше в баре повздорили гражданин Украины и вратарь местной футбольной команды. После этого до дома футболист не дошел - его нашли прохожие с многочисленными ножевыми ранениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

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Кроме того, 32-летний поляк был еще и ограблен.

Полиция опросила свидетелей и стала разыскивать 36-летнего украинца по имени Сергей. Он попытался сбежать из Польши, однако был задержан в машине по дороге в Дорогуск.

Как выяснилось, подозреваемый уже отбывал наказание в течение 15 лет за аналогичное преступление на территории Украины.

В Польше он работал помощником на полевых работах.

Теперь задержанному за убийство с особой жестокостью грозит пожизненное заключение. Отмечается, что он признал вину.

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Украинцу в Польше грозит пожизненное заключение за жестокое убийство местного футболиста, - Польское радио 01Украинцу в Польше грозит пожизненное заключение за жестокое убийство местного футболиста, - Польское радио 02
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Убивать нехорошо. Украинец ли ? Лицо с нашим паспортом .
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Та нехай сидить! У нас таких бовдурів і так забагато.
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Тут будет все коротко. За пару дней оформят пожизненное. С такими тут не панькаются. Неуй ехать в гости нажираться и резать человека чтобы он там не говорил.
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Ошибка нет ? Если нет , то сжечь на медленном огне ...
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Получит пожизненное и это хорошо! Но вот недавно был случай в Польше, когда за то что наш парень нанёс графити на польский трамвай и очень неплохо получилось, его поляки приковали наручниками к этому трамваю и издевались над ним. Справедливости ради, надо сказать, что многие польские организации осудили поляков, которые издевались над украинцем.
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у нас украинцами считают даже любителей русского мира, поэтому , гражданство не определяет , увы, наличие мозга, доказано лднрами.
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Как выяснилось, подозреваемый уже отбывал наказание в течение 15 лет за аналогичное преступление на территории Украины.Источник: https://censor.net.ua/p456444
И как через границу пустили... Выходит только вышел и захотел уже в польской мразь посидеть. Не удивлюсь, что еще беженец Донбасса.
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Злочин є злочин, але подача..... поляк - футболіст, українець - і всьо???? Може він чемпіон по нардам, де толерантність???
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Весь срок отволок дома или по закону Савченки откинулся? Недолго ж музыка играла... А парня, вратаря, жаль.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинцу в Польше грозит пожизненное заключение за жестокое убийство местного футболиста, - "Польское радио". ФОТО
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