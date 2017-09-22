 Двое сотрудников "Киевоблэнерго" задержаны при получении 30 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Оперативники Управления защиты экономики Нацполиции задокументировали противоправную деятельность двух должностных лиц районного подразделения ЧАО "Киевоблэнерго". Они требовали от гражданина 30 тыс. гривен взятки. За это пообещали не привлекать последнего к ответственности в виде наложения 100 тыс. гривен штрафа.
20 сентября полицейские задержали взяточников при получении 30 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.
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