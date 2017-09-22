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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4551) Киевская область (1736) Нацполиция (8814) чиновник (1472)

 Двое сотрудников "Киевоблэнерго" задержаны при получении 30 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области полиция задержала при получении взятки двух сотрудников "Киевоблэнерго".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Управления защиты экономики Нацполиции задокументировали противоправную деятельность двух должностных лиц районного подразделения ЧАО "Киевоблэнерго". Они требовали от гражданина 30 тыс. гривен взятки. За это пообещали не привлекать последнего к ответственности в виде наложения 100 тыс. гривен штрафа.

20 сентября полицейские задержали взяточников при получении 30 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Двое сотрудников Киевоблэнерго задержаны при получении 30 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Двое сотрудников Киевоблэнерго задержаны при получении 30 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02
Двое сотрудников Киевоблэнерго задержаны при получении 30 тыс. грн взятки, - Нацполиция 03

Читайте: В Киевской области сотрудник ГФС попался на взятке в 20 тысяч долларов США

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

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раньше постоянно сепаров ловили с замазанными лицами, теперь взяточников... театр сбу сменил направление
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое сотрудников "Киевоблэнерго" задержаны при получении 30 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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