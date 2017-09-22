 Лесные пожары на Полтавщине: ГСЧС тушит два очага. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"22 сентября около 13:00 в лесном массиве, принадлежащем Чаловскому лесничеству ГП "Полтавский лесхоз", вблизи с. Никольское, Полтавского района возник пожар лесной подстилки на площади около 3 га. Общая площадь лесного массива около 4500 га. К месту пожара направлено 6 отделений ГСЧС и 47 человек личного состава. От Чаловского лесничества привлечены 3 единицы техники и 9 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того около 13:00 в лесном массиве возле с. Приднепрянское Кременчугского района возник пожар лесной подстилки на общей площади около 5 га. Сообщается, что к месту пожара были направлены 11 отделений ГСНС и 59 человек личного состава. От Кременчугского лесничества привлечены 3 единицы техники и 11 человек.
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