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Все про:взятка (4551) Одесская область (1695) СБУ (14938) сельсовет (64)

 Чиновник сельсовета на Одесчине попался на получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке за проведение водоснабжения заместителя председателя сельского совета в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник совместно с подчиненным инженером систематически требовали деньги с владельцев частных домов в курортном селе Фонтанка за подключение к центральной системе водоснабжения. Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники "предложили" местному жителю оплатить 35 тыс. гривен, кроме официально установленных платежей, за подведение воды.

По официальной документацией только с начала года в Фонтанке к централизованному водоснабжению подключено более пятидесяти домов и объектов. СБУ инициировала соответствующую проверку всех фактов выдачи документации должностными лицами сельсовета.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава сельсовета на Волыни попался на взятке 60 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в служебном кабинете заместителя председателя во время получения второй части взятки в размере 27,5 тыс. гривен.


Чиновник сельсовета на Одесчине попался на получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ 01
Чиновник сельсовета на Одесчине попался на получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ 02

Смотрите также: Председатель сельсовета и частный землеустроитель задержаны на взятке 250 тысяч в Киевской области, - прокуратура. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Задержан - не значит что сядет.. вот когда РЕАЛЬНО барыги станут получать сроки вот тогда будут бояться брать взятки и станут значительно меньше этим заниматься !!! А так - это всё профанация для лохов !!!
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не дадут. Переквалифицируют на ч.1 и получит штраф. А посадят, только если "решить за переквалификацию" откажется...
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Браво, как раз категория преступников, для СБУ... Хорошо хоть не тракториста, сливающего соляру поймали...
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вечное дискавери.Может дело не совсем в чиновниках а в отсутствии неотвратимости и в наперсточности законов по которым общество заставляют жить при полном отсутствии возможности себя защитить через судебную систему
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Такие всегда будут брать взятки. В Киеве можно всех поменять, а эти останутся. Вот кого люстрировать надо было, а на местах все молча отсиделись и принялись за старое. Ну и профилактикой коррупции никто не занимается.
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самая лучшая профилактика - это расстрелы и сроки от 15 до 25 лет строгого режима для чиновников-коррупционеров !!! всё очень просто.. !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник сельсовета на Одесчине попался на получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
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