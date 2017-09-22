 Чиновник сельсовета на Одесчине попался на получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник совместно с подчиненным инженером систематически требовали деньги с владельцев частных домов в курортном селе Фонтанка за подключение к центральной системе водоснабжения. Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники "предложили" местному жителю оплатить 35 тыс. гривен, кроме официально установленных платежей, за подведение воды.
По официальной документацией только с начала года в Фонтанке к централизованному водоснабжению подключено более пятидесяти домов и объектов. СБУ инициировала соответствующую проверку всех фактов выдачи документации должностными лицами сельсовета.
Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в служебном кабинете заместителя председателя во время получения второй части взятки в размере 27,5 тыс. гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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