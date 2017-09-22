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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4551) вуз (652) Днепропетровщина (1363)

 Нацполиция с прокуратурой в Кривом Роге задержали на взятке доцента вуза. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с прокуратурой задержали на взятке доцента одной из кафедр “Криворожского экономического института” Государственного вуза “Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, доцент кафедры вымогала от гражданина 800 долларов США за содействие в решении вопроса о положительной сдаче зачетов и экзаменов по 23 предметам путем воздействия на других преподавателей учебного заведения.

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"Злоумышленница была задержана в служебном кабинете при получении второй части взятки в размере 400 долларов США. Первая часть была передана ранее мужу задержанной", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что в настоящее время по местам работы и жительства задержанной ведутся обыски. Мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Нацполиция с прокуратурой в Кривом Роге задержали на взятке доцента вуза 01

Нацполиция с прокуратурой в Кривом Роге задержали на взятке доцента вуза 02

Нацполиция с прокуратурой в Кривом Роге задержали на взятке доцента вуза 03

Нацполиция с прокуратурой в Кривом Роге задержали на взятке доцента вуза 04

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да уж, совсем преподы обнищали, всего 800 за 23 предмета - 35 в среднем за предмет. ценник откатился до уровня конца 90-х(
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у нас по 200 баксов за один экзамен на медфаке с человека снимают, так что это - детская шалость...
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ну, наконец-то !
поймана сволочь, которая сотни миллионов долларов из бюджета страны вынимает...
странно, что сбу здесь ни при чем - обычно они, рискуя жизнью, таких взяточников в вузах задерживают
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Дадут на цугундере погоняло "Доцент" , не?
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шо зробиш..зара доцент у вузі отримує як вчитель середньої школи
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНацполиция с прокуратурой в Кривом Роге задержали на взятке доцента вуза. ФОТОрепортаж
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