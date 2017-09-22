 Нацполиция с прокуратурой в Кривом Роге задержали на взятке доцента вуза. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, доцент кафедры вымогала от гражданина 800 долларов США за содействие в решении вопроса о положительной сдаче зачетов и экзаменов по 23 предметам путем воздействия на других преподавателей учебного заведения.
"Злоумышленница была задержана в служебном кабинете при получении второй части взятки в размере 400 долларов США. Первая часть была передана ранее мужу задержанной", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в настоящее время по местам работы и жительства задержанной ведутся обыски. Мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.
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поймана сволочь, которая сотни миллионов долларов из бюджета страны вынимает...
странно, что сбу здесь ни при чем - обычно они, рискуя жизнью, таких взяточников в вузах задерживают
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