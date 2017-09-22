 Мы ничего не знали, но обратим внимание. Это деньги американских налогоплательщиков, - Йованович о деле по растрате выделенных США средств на ядерную установку. ФОТО

"Мы об этом ничего не знали, но спасибо большое, что вы рассказали об этом случае. Мы обратим на него внимание", - сказала М.Йованович на брифинге в Харькове в пятницу, отвечая на вопрос, известно ли ей о ходе расследования дела о хищении средств при строительстве ядерной установки.
Она отметила также, что для США очень важно, каким образом расходуются деньги американских налогоплательщиков, выделенные в рамках сотрудничества с Украиной.
"Мы ценим свое сотрудничество с Харьковским регионом, как и со всей Украиной. Безусловно, нас интересует то, каким образом расходуются деньги американских налогоплательщиков. Поэтому мы хотим, чтобы те деньги, которые приходят сюда, в Украину, расходовались тем способом, который был предусмотрен", - сказала М.Йованович.
Посол США у Харкові. Сучасна ядерна установка «Джерело нейтронів» - пишаємось нашим партнерством у розбудові української науки і досліджень. pic.twitter.com/kj1zjQL2Rc- U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 сентября 2017 г.
Напомним, в апреле 2010 года в ходе визита в США Виктор Янукович пообещал, что Украина избавится от высокообогащенного урана при технической и финансовой помощи США. В рамках реализации двусторонних договоренностей Украина получила от США эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование. Кроме этого, США выделили средства на строительство ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" на базе ННЦ "Харьковский физико-технический институт".
Генпрокуратура Украины 1 июня 2017 года открыла уголовное производство в отношении служебных лиц Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", ООО "Торгово-закупочное предприятие "Торгсервис", ООО "Производственный комплекс "Свет шахтера", ООО "Стальконструкция", ООО "Стальконструкция ЛТД", которые в период 2012-2017г.г. злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору со служебными лицами субподрядных организаций и других субъектов хозяйствования, используя поддельные документы, осуществили растрату средств, выделенных правительством США на строительство ядерной установки "Источник нейтронов", в особо крупных размерах, путем их перечисления субъектам хозяйствования с признаками фиктивности.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или в шакалад пррревратилси...😎
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А че не тррогали за его 3.5 года пэрзыдэнства, откаты???
Ответить
Ответить
Ответить
и посмотрите на перетоки денег ваших налогоплательщиков в панаму...
а лучше всего ворам ничего не давайте.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но для того, что бы "расстрельная команда" не облажалась, пусть перед этим потренируются на тимошлюхе, шмаросявченке, ляшке и жопоблоке...
Ответить
Ответить
Ответить
Єжєлі раньшє ЯДРО РАСЩЄПЛЯЛИ то счас БАБЛО!!!!😁😁
УРРрррРРрряяяаааААА!!!😀😀😀😀
Ответить
Крымские Еноты. @otvalitetrolli 19 ч.19 часов назад
Как был продан Крым https://spark.adobe.com/page/BgjwJzoeTdVBl/ … Всё разложено по полочкам.Пазл к пазлу. Всё сходится....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
для сведения: панама, оффшоры хедранта...
Ответить
Ответить
Ответить
пилять. Бабло давно уже поделено и потрачено а он будет внимание обращать... На что ??
Ответить
см. V T 2fd9d4b9 22.09.2017 16:30
Ответить
надо петицию Трампу на сайте БелогоДома подать
Ответить
- чтобы уничтожить коррупцию в Украине, штатам нужно сделать
- арестовать все счета украинцев за пределами страны
- арестовать всю недвижимость украинцев за пределами страны
- есть претензии - докажи, что эти деньги ты заработал, а не спистил
- все визы для всех членов семьи аннулируются. хочешь въехать ? - докажи, что ты не вор
- все детишки в гарвардах высылаются нахер на родину, пока не докажешь источники доходов
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить