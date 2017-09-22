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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:помощь (3423) США (13464) Харьков (4424) хищение (354) ядерная безопасность (259) ядерная энергетика (110) Йованович (71)

 Мы ничего не знали, но обратим внимание. Это деньги американских налогоплательщиков, - Йованович о деле по растрате выделенных США средств на ядерную установку. ФОТО

В США ценят сотрудничество с Украиной и хотят, чтобы выделенные деньги расходовались, как предусмотрено.

Посольство США обратит внимание на расследование дела, открытого Генеральной прокуратурой Украины по факту хищения средств при строительстве ядерной установки "Источник нейтронов", сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы об этом ничего не знали, но спасибо большое, что вы рассказали об этом случае. Мы обратим на него внимание", - сказала М.Йованович на брифинге в Харькове в пятницу, отвечая на вопрос, известно ли ей о ходе расследования дела о хищении средств при строительстве ядерной установки.

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Она отметила также, что для США очень важно, каким образом расходуются деньги американских налогоплательщиков, выделенные в рамках сотрудничества с Украиной.

"Мы ценим свое сотрудничество с Харьковским регионом, как и со всей Украиной. Безусловно, нас интересует то, каким образом расходуются деньги американских налогоплательщиков. Поэтому мы хотим, чтобы те деньги, которые приходят сюда, в Украину, расходовались тем способом, который был предусмотрен", - сказала М.Йованович.

Мы ничего не знали, но обратим внимание. Это деньги американских налогоплательщиков, - Йованович о деле по растрате выделенных США средств на ядерную установку 01Мы ничего не знали, но обратим внимание. Это деньги американских налогоплательщиков, - Йованович о деле по растрате выделенных США средств на ядерную установку 02



Напомним, в апреле 2010 года в ходе визита в США Виктор Янукович пообещал, что Украина избавится от высокообогащенного урана при технической и финансовой помощи США. В рамках реализации двусторонних договоренностей Украина получила от США эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование. Кроме этого, США выделили средства на строительство ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" на базе ННЦ "Харьковский физико-технический институт".

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Генпрокуратура Украины 1 июня 2017 года открыла уголовное производство в отношении служебных лиц Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", ООО "Торгово-закупочное предприятие "Торгсервис", ООО "Производственный комплекс "Свет шахтера", ООО "Стальконструкция", ООО "Стальконструкция ЛТД", которые в период 2012-2017г.г. злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору со служебными лицами субподрядных организаций и других субъектов хозяйствования, используя поддельные документы, осуществили растрату средств, выделенных правительством США на строительство ядерной установки "Источник нейтронов", в особо крупных размерах, путем их перечисления субъектам хозяйствования с признаками фиктивности.
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Это деньги налогоплательщиков... - Замечательные слова. Мы тоже так хотим,чтобы о нас беспокоились. А за деньги,рвите им глотку.
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Они и ж..пу порвут,иначе американские налогоплательщики сделают это с ними самими
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Грося заводь знову про ефективність. Гроші де?
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Там же була конфіскація з вливанням друзям-ригам.
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Говна шоколадного на лопате тебе в студию, подстилка.
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отже,в тебе тільки лайно,доказів не маєш.Іди-но в спам
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Каких доказив, дубина? Вас уже сколько раз мордой возили, а вы все как кацапы: ваши доказательства не доказательства, Пеце нема альтернитив!!!
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"Источник нейтронов" пррревратился в источник бабла...😀
Или в шакалад пррревратилси...😎
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А шо пєца тада нипричем был??? Та рыгоаналил аки бешеный!!!😁😁😁
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Та да...шакаладныя спрутовския щупала везде....
А че не тррогали за его 3.5 года пэрзыдэнства, откаты???
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обращайте, обращайте...
и посмотрите на перетоки денег ваших налогоплательщиков в панаму...
а лучше всего ворам ничего не давайте.
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А ото шо такое? На фотке верхней. Такое- ржавое и непонятное. Кто-то знает? Если это та самая "ядерная установка", то я понимаю шутки насчет Воронежа...
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тролли а ну цыц - читаем статью и не напрягайтесь - на расследование дела, открытого Генеральной прокуратурой Украины по факту хищения средств при строительстве ядерной установкиИсточник: https://censor.net.ua/p456432 - а установка таки работает))
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Это тебе не мокасинами похлёбку хлебать!!!😀😀
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Побороть эту коррупцию пейсато-шоколадных тварей помогут только расстрелы на стадионах!
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Ага! Так вот почему футбол Украины так усиленно убивают. Нужны места, для массовых расстрелов?
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Согласен!
Но для того, что бы "расстрельная команда" не облажалась, пусть перед этим потренируются на тимошлюхе, шмаросявченке, ляшке и жопоблоке...
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В этом деле "тренировки" нах не нужны - сразу на чистовик нужно "писать" клиентов тьма!
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Новоє слово в ФИЗІКЄ!!!
Єжєлі раньшє ЯДРО РАСЩЄПЛЯЛИ то счас БАБЛО!!!!😁😁
УРРрррРРрряяяаааААА!!!😀😀😀😀
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Интересная статья для анализ советую почитать многие вещи встанут на свое место и то что сейчас происходит
Крымские Еноты.‏ @otvalitetrolli 19 ч.19 часов назад

Как был продан Крым https://spark.adobe.com/page/BgjwJzoeTdVBl/ … Всё разложено по полочкам.Пазл к пазлу. Всё сходится....
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Господи,відведи і заступи, від рашиської тролятини і українських ватних д"білів.
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Деньги под воздействием потока нейтронов уменьшились в объёме. Никто не виноват, это всё радиация. Так и передайте американским налогоплательщикам. Пусть ещё подкинут деньжат.
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увеличительное стекло для "обращения внимания" подарить ?
для сведения: панама, оффшоры хедранта...
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.

пилять. Бабло давно уже поделено и потрачено а он будет внимание обращать... На что ??
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хорошо бы американцы против порошенка и его окружения санкции персональные ввели
надо петицию Трампу на сайте БелогоДома подать
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еще в 90-х было предложение:
- чтобы уничтожить коррупцию в Украине, штатам нужно сделать
- арестовать все счета украинцев за пределами страны
- арестовать всю недвижимость украинцев за пределами страны

- есть претензии - докажи, что эти деньги ты заработал, а не спистил
- все визы для всех членов семьи аннулируются. хочешь въехать ? - докажи, что ты не вор
- все детишки в гарвардах высылаются нахер на родину, пока не докажешь источники доходов
...
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эти деньги фантики, нечем не обеспеченные и держатся только за счет захвата чужих ресурсов
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В Украине нарушилb закон сохранения, бабло ушло ,а нейтронов нет
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не пугайте торговца труселями на виницком базаре страшными терминами
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Та самагон они гнали... Установочка какаято падазрительная....😎
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМы ничего не знали, но обратим внимание. Это деньги американских налогоплательщиков, - Йованович о деле по растрате выделенных США средств на ядерную установку. ФОТО
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