В столице России Москве 22 сентября официально открывают так называемую "Аллею правителей" с бюстами советских вождей, в частности Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Мероприятие организует Российское военно-историческое общество, в церемонии принимает участие министр культуры России Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В композицию, кроме Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко, входит прижизненный бюст первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.
В июне этого года из-за мемориальной доски Сталину, установленной в Московской государственной юридической академии, ряды ее профессоров оставил адвокат Генри Резник. Председатель совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал демонтировать доску.
4652 106
"Сказал - сделали": Лукашенко поручил ученым управлять "сталинскими методами"(249)
Навальный посоветовал Поклонской бороться с улицами имени убийцы царя: "Езжайте в ваш родной Крым и проводите там референдум"(169)
Сегодня в Киеве чтят память жертв "Большого террора"(45)
Путин пообещал главному коммунисту РФ не трогать Ленина: "Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет"(84)
Дрожите теперь. Так вам и надо(0)
43% россиян считают, что сталинские репрессии были нужны для порядка в стране, - опрос(270)
Россияне назвали Сталина, Путина и Пушкина самыми выдающимися людьми всех времен, - опрос(340)
Единственное счастье в этой жизни.
В России диктатура подлецов,
И я плюю в лицо такой отчизне.
Борис Стомахин
Ответить
Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да буеpаки, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
Юрий Нестеренко. 1995.
Ответить
Ответить
Тема не раскрыта.
Ответить