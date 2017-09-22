Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Битва брендов
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Морган Фриман затевает русофобию
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Школьное перемирие
Прости Захарка!
Стойкость и спокойствие
Горячая линия с Путиным
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Тимошенко просит Саакашвили въехать в Украину ещё раз.
А то она плохо получилась на видео и фотографиях.
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Сьогодні, 22 вересня, на "Покровському ярмарку", який проходить в рамках Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO, відбувся конкурс на найбільший гарбуз - «Гарбуз-велетень».
Після тривалого зважування переміг гарбуз Валерія Помазана з селища Кожанка Київської області. Вага гарбуза-велетня склала 46,8 кг. Переможець отримав у подарунок 32-дюймовий телевізор.
http://kavyn.kr.ua/na-pokrovskomu-jarmarku-obrali-naibilshii-garbuz-foto
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