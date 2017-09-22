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 Фоторепортаж
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 Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
Зрада!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина демонстрирует большой прогресс", - Трамп

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
Битва брендов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомат Калашникова - культурный бренд России, - глава минкульта РФ Мединский

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
Причина отсутствия Путина

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если снаряд в одно место - двоих сразу не станет", - Лукашенко объяснил, почему Путин не приехал на учения в Беларусь

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
Результат учений

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Ответный удар

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
Раскрыта причина падения Ту-22М3 в в Калужской обл.

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Ще не вмерла "малоросія"...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
Морган Фриман затевает русофобию

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На нас напали. Мы ведем войну", - американский актер Фриман призвал Трампа защитить демократию США от России. ВИДЕО

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09
Школьное перемирие

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10
Прости Захарка!

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11
Стойкость и спокойствие

Битва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12
Горячая линия с Путиным


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Шлак, а не фотожабы. Цензор ты глобально испортился!
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Так немного про школьное перемирие ничего, а остальное - шлак.
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Фотожабы говно редкое,аминь! Цензору пламенный привет!
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в контакте нашел? работал специалист. качественно смонтированный оригинал

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***
Тимошенко просит Саакашвили въехать в Украину ещё раз.
А то она плохо получилась на видео и фотографиях.
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" Есть определенный прогресс..." это похвалил реформы Порошенка.? В переводе с дипломатического это, в общем не при дамах.
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На "Покровському ярмарку" обрали найбільший гарбуз (ФОТО)

Сьогодні, 22 вересня, на "Покровському ярмарку", який проходить в рамках Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO, відбувся конкурс на найбільший гарбуз - «Гарбуз-велетень».
Після тривалого зважування переміг гарбуз Валерія Помазана з селища Кожанка Київської області. Вага гарбуза-велетня склала 46,8 кг. Переможець отримав у подарунок 32-дюймовий телевізор.
http://kavyn.kr.ua/na-pokrovskomu-jarmarku-obrali-naibilshii-garbuz-foto
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБитва культурных брендов России, Морган Фриман затевает русофобию, горячая линия с Путиным. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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