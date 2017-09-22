 Реформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто, - глава представительства НАТО в Украине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
21 сентября в Главном управлении Национальной гвардии Украины представители Офиса связи НАТО в Украине обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества с Офисом НАТО в Украине.
Во встрече приняли участие командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров, офицеры ГУ НГУ, Глава Представительства НАТО в Украине, Директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников и представители Офиса связи НАТО в Украине.
Руководство Национальной гвардии Украины ознакомили представителей Офиса НАТО в Украине с реформами, которые проходят сегодня и чего достигли за короткое время.
"Я очень рад, что у нас с вами расширяется сотрудничество. Что данные реформы в Национальной гвардии Украины очень необходимыми и уже многое достигнуто. Мы искренне поздравляем, что у руководства НГУ есть мотивация в развитии и достижении своих целей. Вы идете на правильном пути и мы высоко оцениваем изменения, которые претерпевает гвардия. Хочу вас заверить что представительство НАТО и в дальнейшем будет оставаться с вами вместе на этом не простом пути реформ", - отметил Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников.
В ходе заседания были последовательно рассмотрены перспективы политики партнерства с НАТО.
Кроме того, представители Офиса связи НАТО обсудили вопросы гендерной политики в Национальной гвардии. Сейчас этому вопросу уделяется все больше внимания и к этому относятся очень ответственно.
Представители НАТО отметили эффективную работу украинской стороны. Сегодня сотрудничество с Офисом НАТО связи в Украине имеет особое значение в развитии НГУ и является важной составляющей в международных отношениях.
631 28
Трамп приветствовал украинские реформы и призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией, - в Белом доме рассказали подробности встречи президентов(242)
"Целый год мы закаляли волю и тело, чтобы достойно представить Украину": национальную сборную провели на "Игры Непокоренных" в Торонто. ФОТОрепортаж(14)
"Пациенты уже могут начинать искать для себя семейных врачей", - Супрун(249)
Задолженность медикам по зарплатам в размере 81,7 млн. грн будет погашена до конца года, - Минздрав(49)
Дальнейшее выделение Украине финансирования МВФ возможно только после выполнения обязательств по пенсионной реформе, приватизации и борьбе с коррупцией, - постпред фонда Люнгман(86)
Россия отказалась участвовать в созванной США встрече по реформе ООН(113)
Ответить
Ответить
Народный депутат от парламентской фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук отметился скандалом во время прямого эфира. В студию он пришел после того, как употребил алкоголь и набросился с упреками на ведущую.
Мосийчука пригласили на политическое ток-шоу. Депутат начал перепалку с ведущей, вместо дебатов со своим оппонентом.
Соратник нардепа Олега Ляшко принялся рассказывать о спекуляциях вопросом его заключения в СИЗО. Ведущая отреагировала на поведение Мосийчука заявлением о том, что «не стоит допускать в студию людей, от которых пахнет алкоголем»Нардеп в ходе перепалки все признался, что употреблял алкоголь перед эфиром на телеканале. В итоге, он не нашел аргументов в свою защиту и демонстративно покинул студию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Окопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены, - Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны. ВИДЕО
https://censor.net.ua/v456372
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://comments.ua/politics/595827-mer-lvova-sadovoy-sravnil-poroshenko.html
Ответить
Ответить
Мэр Львова Садовой сравнил Порошенко с Путиным (видео)
https://comments.ua/politics/595827-mer-lvova-sadovoy-sravnil-poroshenko.html
"22/09/2017 09:380Садовой дал интервью российской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle
Градоначальник похвалил российского лидера, но напомнил, что он президент страны-агрессора
Мэр Львова Андрей Садовый лестно отозвался о президенте России Владимире Путине в интервью, которое градоначальник дал российской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle."
Ответить
Ответить
Ответить
У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала... невероятным.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить