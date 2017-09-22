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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:НАТО (5755) реформы (2848) Национальная гвардия (1277) Винников Александер (8)

 Реформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто, - глава представительства НАТО в Украине. ФОТО

Представители Офиса НАТО в Украине высоко оценили ход реформ, проводимых в Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

21 сентября в Главном управлении Национальной гвардии Украины представители Офиса связи НАТО в Украине обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества с Офисом НАТО в Украине.

Во встрече приняли участие командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров, офицеры ГУ НГУ, Глава Представительства НАТО в Украине, Директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников и представители Офиса связи НАТО в Украине.

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Руководство Национальной гвардии Украины ознакомили представителей Офиса НАТО в Украине с реформами, которые проходят сегодня и чего достигли за короткое время.

"Я очень рад, что у нас с вами расширяется сотрудничество. Что данные реформы в Национальной гвардии Украины очень необходимыми и уже многое достигнуто. Мы искренне поздравляем, что у руководства НГУ есть мотивация в развитии и достижении своих целей. Вы идете на правильном пути и мы высоко оцениваем изменения, которые претерпевает гвардия. Хочу вас заверить что представительство НАТО и в дальнейшем будет оставаться с вами вместе на этом не простом пути реформ", - отметил Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников.

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В ходе заседания были последовательно рассмотрены перспективы политики партнерства с НАТО.

Кроме того, представители Офиса связи НАТО обсудили вопросы гендерной политики в Национальной гвардии. Сейчас этому вопросу уделяется все больше внимания и к этому относятся очень ответственно.

Представители НАТО отметили эффективную работу украинской стороны. Сегодня сотрудничество с Офисом НАТО связи в Украине имеет особое значение в развитии НГУ и является важной составляющей в международных отношениях.

Реформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто, - глава представительства НАТО в Украине 01Реформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто, - глава представительства НАТО в Украине 02Реформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто, - глава представительства НАТО в Украине 03
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Да мы видим,Беркут переодели и перевооружили хорошо,для борьбы с Народом и охраны Барыжьих жоп.
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А що там з гендерною політикою не так? Адже Голубан служить та ніхто його не звільняє.
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Мосийчук пришел на эфир с запахом алкоголя, устроил скандал, а потом демонстративно ушел со студии.
Народный депутат от парламентской фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук отметился скандалом во время прямого эфира. В студию он пришел после того, как употребил алкоголь и набросился с упреками на ведущую.
Мосийчука пригласили на политическое ток-шоу. Депутат начал перепалку с ведущей, вместо дебатов со своим оппонентом.
Соратник нардепа Олега Ляшко принялся рассказывать о спекуляциях вопросом его заключения в СИЗО. Ведущая отреагировала на поведение Мосийчука заявлением о том, что «не стоит допускать в студию людей, от которых пахнет алкоголем»Нардеп в ходе перепалки все признался, что употреблял алкоголь перед эфиром на телеканале. В итоге, он не нашел аргументов в свою защиту и демонстративно покинул студию.
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Буянил вчера, еле на ногах стоял, держался за стойку...Он и так хам по жизни, но вчера отжёг! Я вообще не понимаю как мурло коррупционное сидит в Раде да его ещё на ТВ приглашают, хотя на ТВ понятно...показать что такое ляшковцы реально!
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Реформы прекрасные: зарплаты подняли так, что теперь на взятку меньше 100 долларов и не посмотрит; разрешили проводить условные линии безопасности, которые каждый мент, или понт, может рисовать в уме на свое усмотрение и при нарушении этой линии имеет право применять силу и открывать огонь. Что еще пропустил?
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Экипировка и снаряга. куда там ребятам на передовой. Они нужны против внутреннего врага властных......
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- достигнуто очень и очень много! только вот Нацгвардия - єто не Армия и в Авдеевской промзоне, Песках и на нулях воюет ВСУ, а не Нацгвардия
Окопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены, - Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны. ВИДЕО

https://censor.net.ua/v456372
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а вот некая дама Лена Сотник из самонемощи против модернизации и реформирования. Более того она против украинских военных в украинских городах. Ей видимо больше чужие военные по душе.
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Эти суки самонемочные начинают вскрываться. Вот и Садовой Путина похвалил...
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Это новые методички? порохоботы вы ещё поцёмкайтесь, рабочие места небось рядышком, косметичками обменяйтесь.
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меньше злоупотребляйте психотропными веществами, вернётесь в действительность.
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Садовой реально похвалил пуйло!Есть видео
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Проверил...

Мэр Львова Садовой сравнил Порошенко с Путиным (видео)
https://comments.ua/politics/595827-mer-lvova-sadovoy-sravnil-poroshenko.html

"22/09/2017 09:380Садовой дал интервью российской редакции немецкого телеканала Deutsche WelleРеформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто, - глава представительства НАТО в Украине - Цензор.НЕТ 1214
Градоначальник похвалил российского лидера, но напомнил, что он президент страны-агрессора
Мэр Львова Андрей Садовый лестно отозвался о президенте России Владимире Путине в интервью, которое градоначальник дал российской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle."
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Это не военные,а каратели собственного Народа,военные с Кацапией воюют,а не Саакашвили на границе с Польшей ловят.
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Петух, езжай в Донецк. Там тебе за карателей зачет поставят.
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****
У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала... невероятным.
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Главное объясните им кому они служат и кого защищают! Кому присягу давали! Ну чтоб потом не было как у януковича, отмазка что выполняли приказ......
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А ты счас на хазяйском "кадырыче" ножками трепыхаешь?😀😀😀
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У нас нет нацгвардии которой гордились год назад украинцы.У нас есть нацпозор защищающий уголовников захвативших власть, нацгвардия стала у нас пособником оккупантов поднимающие руку на народ.Большинство считает нацпозор криминальным подразделением опг.И сколько не говори реформа а уголовники в форме остаются преступниками и служат они не Украине а бандитам.
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Петина рука уже не " лежит на пульсе", а подтягивается ближе к горлу.
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в тому то і справа, що порошенко своїми руками нічого не робить, чого-чого, а хитрості та спритності у нього досить. Навіть указу з підписом порошенко про позбавлення громадянства Саакашвілі ніхто з громадськості не бачив, як не бачив його і сам Саакашвілі. Так, що він завжди може включити "задню передачу", як не раз вже робив, наприклад з вкладниками банку Михайлівського, коли дозволив компенсувати їм вклади, за рахунок українців, які до цього банку відношення не мали.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРеформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто, - глава представительства НАТО в Украине. ФОТО
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