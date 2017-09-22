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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Калашников (192) оружие (4133) памятник (2236)

 На памятнике Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки. ФОТО

На постаменте памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки, разработанной в нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", внимание на это обратил военный историк Юрий Пашолок, который разместил в своем Facebook фотографию монумента и копию чертежей.

"Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!", - написал историк.

На памятнике Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки 01
Фото: Пошолок / Facebook

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества, заказавшего возведение монумента, заявил агентству "Москва", что фрагмент скульптурной композиции спилят. По словам Владислава Кононова, этим займется скульптор Салават Щербаков.

Немецкий автомат Хуго Шмайссера StG 44, был разработан в начале 40-х годов и стал одним из первых образцов серийного автоматического вооружения, использующего так называемый промежуточный патрон - среднее звено между пистолетным и винтовочным боеприпасами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомат Калашникова - культурный бренд России, - глава минкульта РФ Мединский

По официальным данным, в 1943 году в СССР началась разработка собственного оружия под промежуточный патрон. Советские оружейники, в частности, изучили трофейный прототип "Шмайссера" и самозарядный американский карабин M1, поставлявшийся по ленд-лизу.

На памятнике Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки 02

Автомат Калашникова (АК-47) был принят на вооружение в 1949 году. Внешне он отдаленно напоминает StG 44, но механизмы, узлы и боеприпас отличаются. Несмотря на это, распространено мнение, что советский конструктор "украл" разработку.

Памятник Михаилу Калашникову был установлен на Садовом кольце 19 сентября. Он был спроектирован по инициативе Российского военно-исторического общества. На церемонии открытия министр культуры России Владимир Мединский назвал автомат Калашникова "культурным брендом России".
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так он же и украл автомат у немцев, так что историческая справедливость восторжествовала
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так зісно вкрав конструкцію упростили бо немогли робити такий складний механізм той калашніков до того автомата має таке відношення як я до андройдного колайдера
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>Несмотря на это, распространено мнение, что советский конструктор "украл" разработку.

Калашников, не способен был украсть , то в чем ничего не понимал.
Всё разработали и довели до ума , вывезенные из Германии немецкие инженеры.
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Он его не крал, Миши неучу сталинская пропаганда приписала изобретение уже пленного Хуго Шмайсера, а там понеслось. Калашникова совковая пропаганда тупо подставила с "его изобретением"
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Так других чертежей просто нет!!!!!! Что скульпторы еще могли взять ))))) вот она, так тщательно скрываемая правда о том, что истинными авторами этого автомата были Хьюго Шмайсера и инженеры его бюро, и всплыла!!!!!!!!! сейчас в Ижевске будут в срочном порядке рисовать какие-то картинки....... ублюдочные казларылы.......
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Калашников тупой, малограмотный лапоть, никакого автомата не изобретал.
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Ну все правильно. Що ж ще повинно було бути на пам*ятнику того хто крав зразки німецької зброї і видавав їх на руцкие?))
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Хьюго Шмайсер працював в Іжевську і ставив на конвеєр автомат Калашнікова, це ж відомий факт! Тисячі німецьких інженерів та науковців працювали в СРСР та піднімали нашу говнонауку та говновиробництва до рівня фашистської Німеччини! Якби не вони, досі б Росія була б забитим селом! Але скоро РФ повернеться в свій первинний стан!
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А Калашникова от коммуняк назначили типа конструктором!
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В годы ссср на всех предприятиях страны работали ИВАНОВЫ,СИДОРОВЫ,ШАНИНЫ и потому так.
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Назначали директорами предприятий русских.
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И , кстати, флаг над Рейстагом подниал не грузин, а украинец! Потом переиграли для журналистов для сталина людоеда.
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Писали Петров и Антария,я раньше думал что Панфилов больше был патриотом,а оказался Власов,сейчас на Кремле даже власовские флаги висят.
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Калашников оказывается ни кто, просто прихвостень присвоивший чужое изобретение
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назначили, но потом он купался в лучах славы, материальных благ...как обычно.
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Ниче вы не панимаете. Ето трофей. Все что Федорашка у кого то украла ето фсе трофеи укрепляющие скрепы.
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на "балансере " по своему обьяснили : -это подтверждение разнотипности конструкций!!!
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а можно я тоже прорекламирую?)):
У Кіровограді розпочалася «Мийка у бікіні» (ПРЯМИЙ ЕФІР)

22.09.2017 12:47

У Кіровограді на території проведення агропромислової виставки «Агроекспо» розпочалася «Мийка в бікіні» сьогодні, 22 вересня
http://dozor.kr.ua/post/u-kirovogradi-rozpochalasya-mijka-u-bikini-pryamij-efir-2932.html
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это не новость - просто все технологические "новшества" все имеют основу и фундамент ..., все закономерно ...
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Дебил историк.Гугл в помощь.Это таки чертеж калаша.
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Так всё верно! Вчера уже подробно с фото это обсудили, и пистолет Макарова это Вальтер и т.п.
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ничего Калашников не крал, у него даже из краденного не образования не мозгов не хватило бы слепить автомат, это как 28 панфиловцев, Стаханов и т.д. чистая пропаганда.
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На памятнике Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки.

Да. не ладится в РФ - то немецких летчиков на баннере выставят, то вертолетчики дают залп по своим на учениях, то Калашникову чужое оружие прицепят.
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Автомат Калашникова (АК-47) был принят на вооружение в 1949 году. Внешне он отдаленно напоминает StG 44, но механизмы, узлы и боеприпас отличаются. Несмотря на это, распространено мнение, что советский конструктор "украл" разработку.

Правильно - отличаются. Но речь идет об Stg 44, который выпускался серийно, начиная с 1944 года, и был первым вариантом этой штурмовой винтовки. А что если у Хуго Шмайсера к концу войны уже имелся второй - более усовершенствованный - вариант Stg 44? И существовал он только на бумаге или же имелся его опытный образец в количестве одной штуки, который видел лишь узкий круг лиц, причастных к его разработке? И именно этим образцом он и "поделился" с Калашниковым, который впоследствии и выдал его за свое "гениальное" изобретение.

Сдается мне, что именно так все и было...
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Та хіба це єдине, що мокша вкрала?! Та починаючи з балалайки, закінчуючи авто та єропланами!
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Бабушки, несущие цветы Калашнику почему-то все с маланскими физиономиями.
На памятнике атомной бомбе в Москве тоже будут фрагменты чертежей,
спиз женных у американцев семейством Розенбергов - великих демократов
и борцов с тоталитаризмом, запустивших мировую гонку ядерных вооружений.
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як кажуть в народі: на злодієві шапка горить
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краще би вони там креслення евакуації російських військ з донбасу та криму виявили і віднесли його пуйлу.
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Виталий Портников: Суд мертвецов

Процессы над Чийгозом и Умеровым - это, конечно, не суд над конкретными людьми. Это процесс над Меджлисом. В глазах российских властей и их ставленников в оккупированном Крыму Меджлис - одна из главных мишеней. Без его полного уничтожения оккупация не будет выглядеть полноценной.
Орган, избранный народом, а не назначенный сверху, как какая-нибудь Госдума или «Госсовет Крыма». Структура, самим фактом своего существования разоблачающая на скорую руку скроенный миф «русского Крыма», не позволяющая одним росчерком пропагандистского пера перечеркнуть столетия подлинной истории полуострова и замолчать отвратительные преступления Российской империи и Советского Союза.
Меджлис не может не быть ненавистен шовинистам. Шовинистам в Кремле. Шовинистам в Крыму. Казалось бы, объявили Меджлис экстремистским, запретили - руками «нового русского чуда», экстравагантной Поклонской, теперь уже активной во всероссийском масштабе, - чего же боле? Но в Москве понимают, что Меджлис - это люди. И это доверие. Людей нужно запугать. Доверие - уничтожить. Ничего другого российский империализм никогда не умел делать.

И когда выдавливал крымских татар с Родины, освобождая место для перекати-поля, и когда запрещал языки народов империи, и когда глумился над созидателями новых культур - это всегда была только грубая сила. Ничего другого.

Если бы то, что мы наблюдаем в Крыму, происходило лет 100-150 назад, мы ничему бы не удивлялись. Тарас Шевченко блестяще описал эту стратегию на страницах «Кавказа» - на всех языках все молчит. Что изменилось-то? Вот в том-то и ужас, что ничего.
Трагедия в том, что мы имеем дело не просто с агрессией. Мы имеем дело с прошлым. Люди, которые оккупировали Крым, которые руководят Россией и которые их поддерживают, с цивилизационной точки зрения давно умерли, превратились в прах. Вот только у этого праха есть атомная бомба, современное оружие и телевидение. И он судит живых.
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*****

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...
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Як би там не було, а автомат Калашникова, це - сила..................... а Калашников - геній..........
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«Если бы не этот придурок Миша Калашников, который вечно путался у нас под ногами и мешал всем работать, мы бы изобрели АК-47 не в 52-м, а в 1947, как и планировалось.
Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем.

http://ukrmir.info/iz-vospominaniy-hugo-shmayssera/
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Калашников - гний. Партийный подлипала.
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Калашников это не гениальный конструктор а обычный рус иван из нквд. У немцев спёрли не только автомат, а ещё и немцы придумали первые ракету фау2, вели подготовку к испытанию ядерного оружия, просто фюрер немногт не успел по времени переломить ход войны в свою пользу.
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Кстати, с ракетным оружием та же самая история. В СССР к концу войны ракетостроение находилось в зачаточном состоянии. Советские инженеры и мечтать не могли о двигателе с тягой 25 тонн, который уже был у немцев. И не только был, а производился серийно и устанавливался на ракеты, применявшиеся для обстрелов Великобритании (и не только Великобритании). Можно, конечно, говорить о том, что никакого влияния на развитие советского ракетостроения немецкие конструкторы, привезенные в СССР после окончания войны, не оказали. И так и делают расеянские пропагандисты, всячески принижая их роль и превознося технический гений советских ракетчиков.

Короче говоря, и здесь все то же надувательство и шулерство...
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У жовтні 1946 Гуґо Шмайсеру в примусовому порядку (як і всім німецьким фахівцям, що опинилися на підконтрольній СРСР території, у всіх без винятку галузях військової техніки) наказують як фахівцеві зі стрілецької зброї поїхати на декілька років у Радянський Союз на Урал. Це розпорядження стосувалося і всіх інших відомих конструкторів зброї з міста Зуль. Їм дозволено взяти з собою сім'ї. Німецькі фахівці прибувають 24.10.1946 на особливому потягу до Удмуртії. Після прибуття Гуґо Шмайссера в КБ іжевського заводу «Іжмаш», він і решта фахівців були поселені в столиці Удмуртії - місті Іжкар. Місяцем раніше з Іжкара на полігон Щурово і збройове виробництво в м. Ковров виїхав М. Калашников. Йому в цей час було 27 років. В Іжкарі, окрім Шмайсера, залишилися такі талановиті зброярі як Бранітцке, Шинк, Вернер Грюнер.

Згідно з офіційною радянською, а потім російською історіографією, автомат АК-47 створив умілець-самоучка Михайло Калашников, що походив з багатодітної розкуркуленої селянської родини з Алтаю. На час створення перших зразків автомата StG-44 в 1944 році Калашников був 25-річним сержантом радянської армії, з освіти мав за собою тільки сільську школу 7-річку та курси механіків-водіїв танка. Досі нез'ясованою залишається доля участі у створені зброї колективу полонених німецьких інженерів-конструкторів на чолі з Гуґо Шмайсером. Однак зовнішню схожість АК-47 зі «Sturmgewehr 44» (1943 р.випуску) неможливо заперечити.
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Американцы виздеваются

Американское посольство в Украине предложило гражданам Российской Федерации, которые не успевают получить визу в США в Москве, обращаться за разрешением на въезд в генеральное консульство в Киеве. Для этого заявителю необходимо прибыть в украинскую столицу, обзавестись любым адресом пребывания (подойдет даже отель), оплатить визовый сбор в украинском банке и получить документ в том же консульстве. Весьма несложная процедура - уж куда проще съездить за визой из Москвы в Киев, чем слетать из Владивостока в Москву. Даже после прекращения прямого авиационного сообщения между Россией и Украиной поезд между двумя столицами идет ту же ночь. Проблем нет, так почему же многие в Москве и Киеве называют обращение американских дипломатов издевательством?
Потому что это издевательство и есть.
Только не американское. Посольство США просто выполняет протокольные обязанности - не более того. Генеральное консульство в Киеве - ближайшее к Москве. Издеваются не американцы, издевается Кремль. Вся эта история - замечательная иллюстрация того, что российская власть сотворила со своими гражданами и с собственной страной. Еще несколько лет назад трудно было представить себе, что получение американской визы для россиянина станет такой проблемой, что за разрешением на въезд придется ехать в другую страну. Еще несколько лет назад никто в России бы не поверил бы, что поездка в Киев - город, куда москвичи и петербуржцы ездили на выходные, - будет восприниматься как серьезное политическое испытание. И что не только в Америку россиянина теперь могут не впустить, но и в Украину. А что для того чтобы попасть в Америку, нужно будет сперва поехать в Украину, что не так уж просто из-за отсутствия прямого авиасообщения, - ну это уж и вовсе выглядело анекдотом. А теперь это больше не анекдот. У Путина получилось.
Давайте просто восстановим хронологию событий. Президент Барак Обама высылает из США группу диверсантов с диппаспортами, которые участвовали в спецоперации с вмешательством в американские выборы. Путин не реагирует. Он уверен, что все "порешает" с новым американским президентом Дональдом Трампом, публично одобрившим нежелание России отвечать на санкции Обамы. Со временем уверенность Путина улетучивается - но зато усиливается обида на Трампа, не оправдавшего кремлевских надежд. И тогда принимается решение сократить состав американского диппредставительства в Москве. То, что первой жертвой этого сокращения станет консульская служба, в Кремле мало кого интересует. Более того - там мало кто это понимает. Для таких, как Путин, посольство - это прежде всего разведывательный и диверсионный центр, и они по-своему правы: любое российское посольство - это действительно разведывательный и диверсионный центр, дипломатия и диверсия в российском политическом сознании слиты воедино. Но вот только американцы еще и выдают визы тысячам россиян - и теперь сроки выдачи этих виз серьезно смещены.
И тогда американцы напоминают, что есть еще и посольство в Киеве: welcome! Ничего необычного в этом нет. Тем же украинцам британские визы ставят в Варшаве, а не в Киеве. Но Киев для москвича отнюдь не то же самое, что Варшава для киевлянина. Потому что Кремль не только вмешивался в американские выборы. Он еще в само существование Украины вмешался. Россиянину придется приехать в город, где на стенах домов мемориальные доски погибшим в войне с его страной. И война эта отнюдь не закончена. Понятно, что в этой ситуации Украину посещают те, кто понимает ответственность России за эту войну. И ездят они отнюдь не за американскими визами. Но не американцы же в этом виноваты!
Кремль лишил американцев возможности работать с российскими заявителями. И американцы всего лишь предлагают этим заявителям логистически удобный вариант. И демонстрируют - сами того не желая, - насколько российская власть враждебна любой логистике и любой логике.
На памятнике Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки - Цензор.НЕТ 8304
Виталий Портников, 22.09.2017
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Хуго Шмайссер в своих воспоминаниях пишет: «Если бы не этот придурок Миша Калашников, который вечно путался у нас под ногами и мешал всем работать, мы бы изобрели АК-47 не в 52-м, а в 1947, как и планировалось. Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем. Болван никак не понимал, что он всем мешает.

Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале. Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу.

Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka. Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой».

На памятнике Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки - Цензор.НЕТ 8184
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Как Московия украла историю Киевской Руси-Украины. ДОКЛАД доктора исторических наук

http://uainfo.org/blognews/398664-kak-moskoviya-ukrala-istoriyu-kievskoy-rusi-ukrainy-doklad-doktora-istoricheskih-nauk.html

А ви - про автомат...
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кацапы даже проэкт дворового нужника и то украли есть подозрение что и лапти не ими придуманы...
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Ордынские подонки даже скомуниздить чертежь без палева не могут
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНа памятнике Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки. ФОТО
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