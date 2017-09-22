 На памятнике Калашникову в Москве обнаружили чертеж немецкой штурмовой винтовки. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", внимание на это обратил военный историк Юрий Пашолок, который разместил в своем Facebook фотографию монумента и копию чертежей.
"Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!", - написал историк.
Фото: Пошолок / Facebook
Исполнительный директор Российского военно-исторического общества, заказавшего возведение монумента, заявил агентству "Москва", что фрагмент скульптурной композиции спилят. По словам Владислава Кононова, этим займется скульптор Салават Щербаков.
Немецкий автомат Хуго Шмайссера StG 44, был разработан в начале 40-х годов и стал одним из первых образцов серийного автоматического вооружения, использующего так называемый промежуточный патрон - среднее звено между пистолетным и винтовочным боеприпасами.
По официальным данным, в 1943 году в СССР началась разработка собственного оружия под промежуточный патрон. Советские оружейники, в частности, изучили трофейный прототип "Шмайссера" и самозарядный американский карабин M1, поставлявшийся по ленд-лизу.
Автомат Калашникова (АК-47) был принят на вооружение в 1949 году. Внешне он отдаленно напоминает StG 44, но механизмы, узлы и боеприпас отличаются. Несмотря на это, распространено мнение, что советский конструктор "украл" разработку.
Памятник Михаилу Калашникову был установлен на Садовом кольце 19 сентября. Он был спроектирован по инициативе Российского военно-исторического общества. На церемонии открытия министр культуры России Владимир Мединский назвал автомат Калашникова "культурным брендом России".
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Калашников, не способен был украсть , то в чем ничего не понимал.
Всё разработали и довели до ума , вывезенные из Германии немецкие инженеры.
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У Кіровограді розпочалася «Мийка у бікіні» (ПРЯМИЙ ЕФІР)
22.09.2017 12:47
У Кіровограді на території проведення агропромислової виставки «Агроекспо» розпочалася «Мийка в бікіні» сьогодні, 22 вересня
http://dozor.kr.ua/post/u-kirovogradi-rozpochalasya-mijka-u-bikini-pryamij-efir-2932.html
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Да. не ладится в РФ - то немецких летчиков на баннере выставят, то вертолетчики дают залп по своим на учениях, то Калашникову чужое оружие прицепят.
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Правильно - отличаются. Но речь идет об Stg 44, который выпускался серийно, начиная с 1944 года, и был первым вариантом этой штурмовой винтовки. А что если у Хуго Шмайсера к концу войны уже имелся второй - более усовершенствованный - вариант Stg 44? И существовал он только на бумаге или же имелся его опытный образец в количестве одной штуки, который видел лишь узкий круг лиц, причастных к его разработке? И именно этим образцом он и "поделился" с Калашниковым, который впоследствии и выдал его за свое "гениальное" изобретение.
Сдается мне, что именно так все и было...
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На памятнике атомной бомбе в Москве тоже будут фрагменты чертежей,
спиз женных у американцев семейством Розенбергов - великих демократов
и борцов с тоталитаризмом, запустивших мировую гонку ядерных вооружений.
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Процессы над Чийгозом и Умеровым - это, конечно, не суд над конкретными людьми. Это процесс над Меджлисом. В глазах российских властей и их ставленников в оккупированном Крыму Меджлис - одна из главных мишеней. Без его полного уничтожения оккупация не будет выглядеть полноценной.
Орган, избранный народом, а не назначенный сверху, как какая-нибудь Госдума или «Госсовет Крыма». Структура, самим фактом своего существования разоблачающая на скорую руку скроенный миф «русского Крыма», не позволяющая одним росчерком пропагандистского пера перечеркнуть столетия подлинной истории полуострова и замолчать отвратительные преступления Российской империи и Советского Союза.
Меджлис не может не быть ненавистен шовинистам. Шовинистам в Кремле. Шовинистам в Крыму. Казалось бы, объявили Меджлис экстремистским, запретили - руками «нового русского чуда», экстравагантной Поклонской, теперь уже активной во всероссийском масштабе, - чего же боле? Но в Москве понимают, что Меджлис - это люди. И это доверие. Людей нужно запугать. Доверие - уничтожить. Ничего другого российский империализм никогда не умел делать.
И когда выдавливал крымских татар с Родины, освобождая место для перекати-поля, и когда запрещал языки народов империи, и когда глумился над созидателями новых культур - это всегда была только грубая сила. Ничего другого.
Если бы то, что мы наблюдаем в Крыму, происходило лет 100-150 назад, мы ничему бы не удивлялись. Тарас Шевченко блестяще описал эту стратегию на страницах «Кавказа» - на всех языках все молчит. Что изменилось-то? Вот в том-то и ужас, что ничего.
Трагедия в том, что мы имеем дело не просто с агрессией. Мы имеем дело с прошлым. Люди, которые оккупировали Крым, которые руководят Россией и которые их поддерживают, с цивилизационной точки зрения давно умерли, превратились в прах. Вот только у этого праха есть атомная бомба, современное оружие и телевидение. И он судит живых.
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По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...
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Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем.
http://ukrmir.info/iz-vospominaniy-hugo-shmayssera/
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Короче говоря, и здесь все то же надувательство и шулерство...
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Згідно з офіційною радянською, а потім російською історіографією, автомат АК-47 створив умілець-самоучка Михайло Калашников, що походив з багатодітної розкуркуленої селянської родини з Алтаю. На час створення перших зразків автомата StG-44 в 1944 році Калашников був 25-річним сержантом радянської армії, з освіти мав за собою тільки сільську школу 7-річку та курси механіків-водіїв танка. Досі нез'ясованою залишається доля участі у створені зброї колективу полонених німецьких інженерів-конструкторів на чолі з Гуґо Шмайсером. Однак зовнішню схожість АК-47 зі «Sturmgewehr 44» (1943 р.випуску) неможливо заперечити.
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Американское посольство в Украине предложило гражданам Российской Федерации, которые не успевают получить визу в США в Москве, обращаться за разрешением на въезд в генеральное консульство в Киеве. Для этого заявителю необходимо прибыть в украинскую столицу, обзавестись любым адресом пребывания (подойдет даже отель), оплатить визовый сбор в украинском банке и получить документ в том же консульстве. Весьма несложная процедура - уж куда проще съездить за визой из Москвы в Киев, чем слетать из Владивостока в Москву. Даже после прекращения прямого авиационного сообщения между Россией и Украиной поезд между двумя столицами идет ту же ночь. Проблем нет, так почему же многие в Москве и Киеве называют обращение американских дипломатов издевательством?
Потому что это издевательство и есть.
Только не американское. Посольство США просто выполняет протокольные обязанности - не более того. Генеральное консульство в Киеве - ближайшее к Москве. Издеваются не американцы, издевается Кремль. Вся эта история - замечательная иллюстрация того, что российская власть сотворила со своими гражданами и с собственной страной. Еще несколько лет назад трудно было представить себе, что получение американской визы для россиянина станет такой проблемой, что за разрешением на въезд придется ехать в другую страну. Еще несколько лет назад никто в России бы не поверил бы, что поездка в Киев - город, куда москвичи и петербуржцы ездили на выходные, - будет восприниматься как серьезное политическое испытание. И что не только в Америку россиянина теперь могут не впустить, но и в Украину. А что для того чтобы попасть в Америку, нужно будет сперва поехать в Украину, что не так уж просто из-за отсутствия прямого авиасообщения, - ну это уж и вовсе выглядело анекдотом. А теперь это больше не анекдот. У Путина получилось.
Давайте просто восстановим хронологию событий. Президент Барак Обама высылает из США группу диверсантов с диппаспортами, которые участвовали в спецоперации с вмешательством в американские выборы. Путин не реагирует. Он уверен, что все "порешает" с новым американским президентом Дональдом Трампом, публично одобрившим нежелание России отвечать на санкции Обамы. Со временем уверенность Путина улетучивается - но зато усиливается обида на Трампа, не оправдавшего кремлевских надежд. И тогда принимается решение сократить состав американского диппредставительства в Москве. То, что первой жертвой этого сокращения станет консульская служба, в Кремле мало кого интересует. Более того - там мало кто это понимает. Для таких, как Путин, посольство - это прежде всего разведывательный и диверсионный центр, и они по-своему правы: любое российское посольство - это действительно разведывательный и диверсионный центр, дипломатия и диверсия в российском политическом сознании слиты воедино. Но вот только американцы еще и выдают визы тысячам россиян - и теперь сроки выдачи этих виз серьезно смещены.
И тогда американцы напоминают, что есть еще и посольство в Киеве: welcome! Ничего необычного в этом нет. Тем же украинцам британские визы ставят в Варшаве, а не в Киеве. Но Киев для москвича отнюдь не то же самое, что Варшава для киевлянина. Потому что Кремль не только вмешивался в американские выборы. Он еще в само существование Украины вмешался. Россиянину придется приехать в город, где на стенах домов мемориальные доски погибшим в войне с его страной. И война эта отнюдь не закончена. Понятно, что в этой ситуации Украину посещают те, кто понимает ответственность России за эту войну. И ездят они отнюдь не за американскими визами. Но не американцы же в этом виноваты!
Кремль лишил американцев возможности работать с российскими заявителями. И американцы всего лишь предлагают этим заявителям логистически удобный вариант. И демонстрируют - сами того не желая, - насколько российская власть враждебна любой логистике и любой логике.
Виталий Портников, 22.09.2017
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Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале. Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу.
Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka. Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой».
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http://uainfo.org/blognews/398664-kak-moskoviya-ukrala-istoriyu-kievskoy-rusi-ukrainy-doklad-doktora-istoricheskih-nauk.html
А ви - про автомат...
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