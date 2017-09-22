 Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении снайперов необходимыми комплектующими, - Чмут. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал редактор "Українського мілітарного порталу", военнослужащий Тарас Чмут, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем помогать и поддерживать наш проект по снайперской винтовке Savage 110 FCP HSP кал. 338 Lapua Magnum, эксплуатируемой в одном из батальонов морской пехоты. Так, благодаря Вашей поддержке и средствам были куплены и переданы:
- смазка Bore Tech Extreme Grease.10 мл.
- щека TEG Custom Kydex
- растворитель Shooters Choice QuickScrub III
- средство Shooters Choice Rust Prevent
- контейнер для патчей MTM
- Вишер Bore Tech для карабинов кал..338. Резьба - 8 / 32M
- набор для очистки патронника.338
Общая сумма - 2873,5 грн", - рассказал он.
"Спасибо Мастерская TEG Custom Kydex за хорошую скидку на щеку и Юрию Збанацкому за логистику и организацию процесса", - отметил Чмут.
"Также, мы продолжаем собирать средства на коптер MAVIC Pro Platinum (1800 $), наши мягкие короба (~ 12 000 грн), текущие комплектующие к Savage (~ 2 тыс грн). Лайки и репосты это тоже помощь, как и 5, 10 или 50 гривен. С малого делается большое!", - обратился за помощью Чмут.
Картка Приватбанку: 4731 2171 0856 4442 на Тараса Чмута (центральний рахунок);
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Pay-Pal romantychkivskyy@gmail.com (повідомте у приватні повідомлення)
Призначення: I'm sending money to family or friends
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З усіх питань - тел. 0988296264 (Тарас)
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https://strana.ua/news/94277-hrazhdanstvo-kipra-vmeste-s-kolomojskim-kupili-20-ukrainskikh-bohachej.html
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Вероятно не имеет средств.
Ведь он человек бедный .
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У цих га...н...донів просіть! Вистачить в Народу останню копійку випрошувати!
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а так волонтеры не шестерки, у кого ты скажешь, у того им и просить.
слишком по свински ты относительно волентеров, и совершенно мягко, относительно шоколадной мрази.
волонтерам нужно минимум спасибо сказать за их безвозмездные усилия, а шоколадную мразь на гыляках пора начинать вешать!
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Ха-ха-ха а-ха-ха-ха
Голодранцы, побирушки
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я против нынешних парадов!Но не в будущем.
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Тарас, конечно, в своём фб может писать что угодно - это его забор. Но на четвертом году войны уже создается такое впечатление, что скоро в метро начнут на Лапуа Магнум неместные собирать.
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там ещё есть, пусть обращаются
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