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 Общество, Фоторепортаж
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 Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении снайперов необходимыми комплектующими, - Чмут. ФОТО

Украинские волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении снайпером морской пехоты необходимыми комплектующими, а батальона морской пехоты - коптером.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал редактор "Українського мілітарного порталу", военнослужащий Тарас Чмут, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем помогать и поддерживать наш проект по снайперской винтовке Savage 110 FCP HSP кал. 338 Lapua Magnum, эксплуатируемой в одном из батальонов морской пехоты. Так, благодаря Вашей поддержке и средствам были куплены и переданы:
- смазка Bore Tech Extreme Grease.10 мл.
- щека TEG Custom Kydex
- растворитель Shooters Choice QuickScrub III
- средство Shooters Choice Rust Prevent
- контейнер для патчей MTM
- Вишер Bore Tech для карабинов кал..338. Резьба - 8 / 32M
- набор для очистки патронника.338

Общая сумма - 2873,5 грн", - рассказал он.

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"Спасибо Мастерская TEG Custom Kydex за хорошую скидку на щеку и Юрию Збанацкому за логистику и организацию процесса", - отметил Чмут.

"Также, мы продолжаем собирать средства на коптер MAVIC Pro Platinum (1800 $), наши мягкие короба (~ 12 000 грн), текущие комплектующие к Savage (~ 2 тыс грн). Лайки и репосты это тоже помощь, как и 5, 10 или 50 гривен. С малого делается большое!", - обратился за помощью Чмут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Тыл трудно и медленно, но наконец начинает обеспечивать военнослужащих всем необходимым", - Чмут

Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении снайперов необходимыми комплектующими, - Чмут 01

Картка Приватбанку: 4731 2171 0856 4442 на Тараса Чмута (центральний рахунок);
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Pay-Pal romantychkivskyy@gmail.com (повідомте у приватні повідомлення)
Призначення: I'm sending money to family or friends
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З усіх питань - тел. 0988296264 (Тарас)
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Волонтеры просят украинцев помочь в обеспечении снайперов необходимыми комплектующими, - Чмут 02
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а это тут причем? Не хочешь помогать - так хоть не воняй зрадой
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Міноборони займається рекламною реформою харчування військових інститутів, а забезпеченням снайперів займаються волонтери! Міністр оборони має йти з посади і не ганьбити Україну!
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Милейший, жрачка не менее важно чем пули. Тут вопрос что люди скинули и купили хороший ствол морпехам, но надо еще. Кто хочет - помогает, кто не хочет помогать и готов про министерства писать - то тому следует вонять в других темах
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Снайпери мають отримувати такі снайперські комплекси, які в цивільному магазині не продаються!
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И пока они не получат такие стволы чем прикажете им воевать? штатной СВДшкой?
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ПНХ!тебе обьяснять что обьяснять кацапу.вы еб ублюдки на зраде в рьяной защите хапуг.
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больной, чтоле? воняй про зраду дальше, а пойду на свинцовую канхветку казламордому денег отправлю
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с зарплаты снимают военный сбор.мо где бабло?мусарам на ху... зарплаты по 10 штук(берут еще больше чем раньше)бабки я скинул но на хуй нам такое мо что бы солдатам деньги собирать??
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У меня те же самые вопросы но их точно не в этой теме надо обсуждать
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Так война закончилась же уже ..пусть ребята домой едут к жёнам
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а при чем тут барыга? тут вопрос к тебе, не хочешь помогать так хоть не воняй
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Розповідає у США як добре йдуть реформи, під його керівництвом.
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Нужно было подъехать на свадьбу сына генпрокурора собрать деньги))))
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Там была охранная собака.....которая на Севастополь на парад собирается.
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А где Гавнокомандующий ?
Вероятно не имеет средств.
Ведь он человек бедный .
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На свадьбе отпрыска г.прокурора снайпера были вооружены до зубов.Вот их и туда-на передок.
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Нехай в Юги Луценка просять! Он бюджетні бабки на весілля сина тринькав на ліво і на право!
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Может дворцы генералов продать , а самих развесить на деревьях. Сколько можно красть на крови.
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Самая лучшая помощь это отстранить ворьё от власти в Украине !!!!
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с конфискацией награбленного. Именно награбленного. Если честно на зарплату вазочку купил - оставь себе.
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В это время Коболев получил З/п 2 млн грн/мес, а Нефтегаз закупил себе партию новых люксовых авто. Паралельные миры.
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епутати від БПП на елітних авто з'їжджаються в резиденцію до Порошенка

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У цих га...н...донів просіть! Вистачить в Народу останню копійку випрошувати!
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если бы эти мрази хорошо свою работу выполняли, волонтеры бы у людей не просили.
а так волонтеры не шестерки, у кого ты скажешь, у того им и просить.
слишком по свински ты относительно волентеров, и совершенно мягко, относительно шоколадной мрази.

волонтерам нужно минимум спасибо сказать за их безвозмездные усилия, а шоколадную мразь на гыляках пора начинать вешать!
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а у нас всегда готовы виртуально барыг вешать а вот чтоб хоть 10 гривень дать солдатам, которые казламордую шваль на мирную территорию - нет.
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"самая мощная армия Европы"
Ха-ха-ха а-ха-ха-ха
Голодранцы, побирушки
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в мотивации можешь даже не сомневаться, дятел!
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лишнехромосомным, пообедавшим с лопаты этого не понять. Они все ипотеки отрабатывают....
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они для себя денюшки выбивают! это же сволонтеры, такие же ходят по московскому метро , клянча деньги и показывая укро паспорт
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Цензор, давай Ника Вуйчича в эфир для поднятия боевого духа украинцев.
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А под Ника - координаты для пожертвований для снайперов.
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это те патриоты, стрелявшие в спины майданутых?
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Та какой он одессит? Бот, только зарегистрированный.
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это те патриоты, шо отправляют в мобильные крематории вас, скрЕпанутых
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из вашего пессимизма стало понятно, что патриоты не нашли на российских кладбищах бесчисленные "перемоги", обещанные укросми! а вот на западное одесское не спешат
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а кнур полторак казав, що армія всім забезпечена
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все ушло на парад и на подготовку следующего!
я против нынешних парадов!Но не в будущем.
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Это после того как своего одноклассника физрука пистолетом наградил. С соответствующим документом про Героизм, мужество при защите Украины....
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Тут нещодавно показали одне весілля, де одна сімя "партіотів" України з іншими "патріотами" на мерсах та лексусах - застосувала для приватних розваг бюджетні автомобілі, бюджетних охоронців і тому подібне ...Ви не пробували до них звернутись? Доречі в тому "гадюшнику" , якщо подивитись меню , то вартість тільки звичайних дерунів ( 4 штуки ніби) коштує 120 грн. А тепер спокійно розміркуйте - не думаю що там її деруни і скільки то все коштувала , а ви говорити помогти морпіхам...
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Волонтёрам респект, выдыхаются уже ребята. Солдатам без потерь и ранений и быстрее домой!
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Каким еще снайперам, какой фронт какая война. Расходитесь все по домам Пеця сказал что никакой войны нет, а торговых партнеров только пальцем попробуйте тронуть. Да и летального оружия нам не нужно. Думаю пару ящиков черешни удовлетворит все требования армии.
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самое страшное, что эти сволонтеры прекрасно знают, что по ту сторону фронта те же украинцы!
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Не мели ерунды, Ярик, на той стороне украинцы не воюют!
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Молодца Цензор. Пишите сразу на русвесну, можно сразу видео для рашатудей захерачить.
Тарас, конечно, в своём фб может писать что угодно - это его забор. Но на четвертом году войны уже создается такое впечатление, что скоро в метро начнут на Лапуа Магнум неместные собирать.
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Надо помочь!! Скоро нам снайперы понадобятся на Банковой и Грушевского!
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ненужна! хозяев устраивать сейчашний цирк и бардак! а вот вас как раз вперед ногами за неповиновение власти...
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волонтеры просят у народа,а президент не просит у Трампа...вагарит нам не надо,свое имеем.....и на свадьбах не сбрасываются на закупку пару сотен снайперских винтовок для украинских солдат.да пару десятков "джуливинов" блин...
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Бери шенель - гайда додому................ нічого дурницями маятись..............
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А в это время Генпрокуратор с подельниками гуляет дорогущую свадьбу сына!
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Как Вы реально заебали.... Одни жируют, другие просят на войну, а кто же работать будет?
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Все что нужно Украине - 1 единственный меткий снайпер


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Всем снайперам по домам !!!войны нет ...все уже решено на высшем уровне ...всем военным идти срочно к жёнам к детям ..никто уже не нападет
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Недавно только на цензоре писали, что среди этих волонтеров большинство воров и спекулянтов.
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денежку кинула. но хотелось бы сказать многое.... и далеко нелицеприятное в адрес провластного опг
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры просят украинцев помочь в обеспечении снайперов необходимыми комплектующими, - Чмут. ФОТО
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