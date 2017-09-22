EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия, Фоторепортаж
  1017  1
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1296) Метрополитен (493) Нацполиция (8812) уголовное дело (2328)

 На станции метро "Лесная" в Киеве задержан пассажир с 30 патронами 7,62 мм, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На станции метро "Лесная" правоохранители обнаружили у мужчины 30 патронов. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

"Во время проведения отработки станции в рамках операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину для проверки документов. В результате в его сумке обнаружили несколько десятков патронов калибра 7,62 мм", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа должным образом задокументировала правонарушения и изъяла боеприпасы для проведения соответствующей экспертизы.

На станции метро Лесная в Киеве задержан пассажир с 30 патронами 7,62 мм, - Нацполиция 01

Задержанным оказался 30-летний уроженец Житомирщины, который уже имел проблемы с законом, а именно за совершение уголовного преступления по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанный пояснил правоохранителям, что изъятые предметы принадлежат ему. Он нашел их в лесу, но с какой целью оставил себе и куда вез, отвечать отказался.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием. ФОТОрепортаж

На станции метро Лесная в Киеве задержан пассажир с 30 патронами 7,62 мм, - Нацполиция 02
Фото: пресс-служба Нацполиции г. Киева

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И что? Данные патроны применяются и в охотнечьем нареном оружии. 7,62х49 в Сайге и т.д., а 7,62х54 в винтовке Тигр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа станции метро "Лесная" в Киеве задержан пассажир с 30 патронами 7,62 мм, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти