 На станции метро "Лесная" в Киеве задержан пассажир с 30 патронами 7,62 мм, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.
"Во время проведения отработки станции в рамках операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину для проверки документов. В результате в его сумке обнаружили несколько десятков патронов калибра 7,62 мм", - сказано в сообщении.
Следственно-оперативная группа должным образом задокументировала правонарушения и изъяла боеприпасы для проведения соответствующей экспертизы.
Задержанным оказался 30-летний уроженец Житомирщины, который уже имел проблемы с законом, а именно за совершение уголовного преступления по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанный пояснил правоохранителям, что изъятые предметы принадлежат ему. Он нашел их в лесу, но с какой целью оставил себе и куда вез, отвечать отказался.
Фото: пресс-служба Нацполиции г. Киева
По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
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