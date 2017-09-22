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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрывчатка (754) Мариуполь (4162) ГСЧС (1397)

 Специалисты обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный возле драмтеатра в Мариуполе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Взрывотехники обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в мусорной урне возле Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"22 сентября в 6:56 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение от дежурного Национальной полиции о том, что у здания Донецкого академического областного драматического театра по ул. Театральной, 1 в г. Мариуполь в одной из урн обнаружен мобильный телефон, к которому изолентой примотан мыло с неизвестным веществом. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-технических служб. Дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали по указанному адресу и обеспечили дежурство на месте происшествия", - рассказали в ГСЧС.

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"Во время проведения оперативных действий специалисты взрывотехнической службы установили, что данное устройство - это гидродинамическая пушка. В 8:31 взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. В результате происшествия никто не пострадал", - добавили в ведомстве.

Специалисты обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный возле драмтеатра в Мариуполе, - ГСЧС 01Специалисты обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный возле драмтеатра в Мариуполе, - ГСЧС 02Специалисты обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный возле драмтеатра в Мариуполе, - ГСЧС 03Специалисты обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный возле драмтеатра в Мариуполе, - ГСЧС 04Специалисты обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный возле драмтеатра в Мариуполе, - ГСЧС 05
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Молодцы, что обнаружили.
А вы знаете, что раз в Украине враг воюет с Америкой, то Украина - це Америка?
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Америка на війну так і не явилась, а мокші їдуть вантажем 200 додому.
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Терроризм цвета Рашки в мусорке на фоне заплеванных бычков... Как символично!
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В Париже такие урны демонтировали после терракта в 2006 году...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпециалисты обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный возле драмтеатра в Мариуполе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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