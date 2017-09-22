 Специалисты обезвредили взрывоопасный предмет, обнаруженный возле драмтеатра в Мариуполе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"22 сентября в 6:56 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение от дежурного Национальной полиции о том, что у здания Донецкого академического областного драматического театра по ул. Театральной, 1 в г. Мариуполь в одной из урн обнаружен мобильный телефон, к которому изолентой примотан мыло с неизвестным веществом. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-технических служб. Дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали по указанному адресу и обеспечили дежурство на месте происшествия", - рассказали в ГСЧС.
"Во время проведения оперативных действий специалисты взрывотехнической службы установили, что данное устройство - это гидродинамическая пушка. В 8:31 взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. В результате происшествия никто не пострадал", - добавили в ведомстве.
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