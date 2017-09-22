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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вымогательство (323) Лозовая (26) рэкет (72) СБУ (14936) КОРД (155)

 В Лозовой задержана группировка, терроризировавшая предпринимателей, - СБУ. ФОТОрепортаж

В г.Лозовая Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией выявила и задержала группу, терроризировавшую предпринимателей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковщине Служба безопасности Украины совместно с Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила и задержала группу злоумышленников, которые терроризировали предпринимателей. По информации СБУ, группа работала в течение шести месяцев. В состав группировки входили четверо жителей города Лозовая, двое из которых ранее уже отбывали уголовные наказания за насильственные преступления. Оперативники спецслужбы установили, что бандиты, угрожая физическим насилием и уничтожением имущества, заставляли предпринимателей "платить дань" за непрепятствование законной коммерческой деятельности. У одного из местных фермеров, в частности, бандиты требовали 360 тысяч гривен, угрожая уничтожением сельскохозяйственной техники и физической расправой над членами его семьи", - рассказали в ведомстве.

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Оперативники спецслужбы с задействованием бойцов спецподразделения полиции "Корд" задержали участников группировки по местам их проживания в г. Лозовой. Во время обысков у злоумышленников изъяты деньги в разной валюте в эквиваленте почти 150 тысяч гривен, две боевые гранаты, холодное оружие, а также отобранные у предпринимателей правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.


В Лозовой задержана группировка, терроризировавшая предпринимателей, - СБУ 01

В Лозовой задержана группировка, терроризировавшая предпринимателей, - СБУ 02

В Лозовой задержана группировка, терроризировавшая предпринимателей, - СБУ 03

Уголовное производство осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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Самая страшная группировка терроризирующая предпринимателей это Гройсман,Порошенко и компания ....
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Страшнее бандитов- популисты и прокацапские глашатаи.
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Странная мысля,похожа очень на бред сумасшедшего Для человека,которого бандиты режут ночью в глухом лесу вряд-ли страшней популисты ,которые говорили,что так оно и будет ...
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Да,предпринимаю попытки открывать глаза народу на произвол и беспредел творимый соевой бандой !
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Они ни в чем не виновны , также как и Штепа . Надо отпускать на свободу .
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Жители Лозовой, жители откуда приехали жить в Лозовую ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Лозовой задержана группировка, терроризировавшая предпринимателей, - СБУ. ФОТОрепортаж
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