 Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГУ НП на своей странице в Facebook."В ходе проведения оперативной закупки, работники криминальной полиции Сумского отдела полиции совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области вчера вечером задержали двух 17-летних жителей города по подозрению в торговле оружием. Молодые люди заранее выбрали место на пустыре в 12-м микрорайоне, где планировали заключить соглашение с покупателем и получить от него деньги. Только все намеченное было выполнено, злоумышленников сразу же задержали правоохранители", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой полиции были изъяты два пистолета иностранного производства с признаками переработки для стрельбы боевыми патронами и патронами травматического действия калибром 9 мм. В ходе проведения внешнего осмотра у одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли пистолет иностранного производства, внешне похожий на пистолет ТТ, приспособленный для стрельбы боевыми патронами калибром 4,5 мм, нож и значительную сумму денег. Всех фигурантов сделки с оружием в наручниках доставили в отдел полиции.

"Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.263" Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами "Уголовного кодекса Украины, - сообщил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - За ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передачу или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатки без предусмотренного законом разрешения злоумышленникам может грозить от трех до семи лет лишения свободы".

Сообщается также, что за минувшие сутки в ходе проведения всеукраинской операции "Оружие и взрывчатка", работники полиции Шостки обнаружили и изъяли у 40-летнего мужчины охотничье ружье, малокалиберную винтовку и 66 боевых патронов калибром 7,62 мм. Еще 27 патронов калибром 5,6 мм правоохранители обнаружили у 56-летнего жителя Тростянеччины, и 18 патронов различного калибра у жителя Билопильщины.