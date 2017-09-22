 Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП на своей странице в Facebook.
"В ходе проведения оперативной закупки, работники криминальной полиции Сумского отдела полиции совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области вчера вечером задержали двух 17-летних жителей города по подозрению в торговле оружием. Молодые люди заранее выбрали место на пустыре в 12-м микрорайоне, где планировали заключить соглашение с покупателем и получить от него деньги. Только все намеченное было выполнено, злоумышленников сразу же задержали правоохранители", - сказано в сообщении.
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Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По информации эксперта, входящие в группу представители ФСБ находились на территории района в 2014 году.
"… участвовали в его захвате и боевых столкновениях с подразделениями полка Национальной гвардии Украины "Азов". Затем были переброшены в Сирию, где до недавнего времени выполняли задачи в составе российского контингента, после чего были вновь переброшены на Донбасс. Для поддержки их действий указанной группе придана бронегруппа в составе пяти ББМ (из состава подразделения "1-го АК ДНР", дислоцирующегося в Новоазовске). http://glavred.info/zhizn/pod-mariupol-perebroshen-rossiyskiy-specnaz-ranee-voevavshiy-v-sirii-458982.html
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Вот такое сейчас время, такие игрушки у молодежи, хотя вспоминается свое время, так тогда особо одаренные тоже самопалы с собой таскали.
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Тмпр-рум, тмпр-рум....
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блять, что это?!
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