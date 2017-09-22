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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:оружие (4133) Нацполиция (8812) СБУ (14936)

 Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием. ФОТОрепортаж

Двух несовершеннолетних жителей областного центра задержали работники Сумской полиции и Службы безопасности Украины в момент, когда они продали два пистолета другому гражданину. Оружие правоохранители изъяли, а всех фигурантов дела в наручниках доставили в полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП на своей странице в Facebook.

"В ходе проведения оперативной закупки, работники криминальной полиции Сумского отдела полиции совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области вчера вечером задержали двух 17-летних жителей города по подозрению в торговле оружием. Молодые люди заранее выбрали место на пустыре в 12-м микрорайоне, где планировали заключить соглашение с покупателем и получить от него деньги. Только все намеченное было выполнено, злоумышленников сразу же задержали правоохранители", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 01

Отмечается, что во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой полиции были изъяты два пистолета иностранного производства с признаками переработки для стрельбы боевыми патронами и патронами травматического действия калибром 9 мм. В ходе проведения внешнего осмотра у одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли пистолет иностранного производства, внешне похожий на пистолет ТТ, приспособленный для стрельбы боевыми патронами калибром 4,5 мм, нож и значительную сумму денег. Всех фигурантов сделки с оружием в наручниках доставили в отдел полиции.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 02

"Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.263" Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами "Уголовного кодекса Украины, - сообщил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - За ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передачу или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатки без предусмотренного законом разрешения злоумышленникам может грозить от трех до семи лет лишения свободы".

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 03

Сообщается также, что за минувшие сутки в ходе проведения всеукраинской операции "Оружие и взрывчатка", работники полиции Шостки обнаружили и изъяли у 40-летнего мужчины охотничье ружье, малокалиберную винтовку и 66 боевых патронов калибром 7,62 мм. Еще 27 патронов калибром 5,6 мм правоохранители обнаружили у 56-летнего жителя Тростянеччины, и 18 патронов различного калибра у жителя Билопильщины.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 04

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 05

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 06

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 07

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 08

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 09

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 10


Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием 11

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Под Мариуполь переброшен российский спецназ, ранее воевавший в Сирии,- Дмитрий Тымчук

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По информации эксперта, входящие в группу представители ФСБ находились на территории района в 2014 году.
"… участвовали в его захвате и боевых столкновениях с подразделениями полка Национальной гвардии Украины "Азов". Затем были переброшены в Сирию, где до недавнего времени выполняли задачи в составе российского контингента, после чего были вновь переброшены на Донбасс. Для поддержки их действий указанной группе придана бронегруппа в составе пяти ББМ (из состава подразделения "1-го АК ДНР", дислоцирующегося в Новоазовске). http://glavred.info/zhizn/pod-mariupol-perebroshen-rossiyskiy-specnaz-ranee-voevavshiy-v-sirii-458982.html
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СБУ поймало фулиганов со стартовым пистолетом. А тот который под ТТ сделан ну очень напоминает пластмассовый пневмат.
Вот такое сейчас время, такие игрушки у молодежи, хотя вспоминается свое время, так тогда особо одаренные тоже самопалы с собой таскали.
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Детишки зоробатывали себе на молочишко.Ты надо привлекать родителе за плохой рацион питания своих чад.
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А патаму што ми- брігада!
Тмпр-рум, тмпр-рум....
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убрали молодых конкурентов, которые залезли в их бизнес ? )))
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Боевыми патронами 4.5мм!!!!с Це шо вообще за зверь такой???? Если эти адепты секты авакяна имеют в виду 17НMR то он вообще то 4.37, а не 4.5мм. Хотя не удивлюсь если менты в боевые уже и флобер записали хоть он вообще 4мм, они такие эти сектанты, не просто ибанутые, а еще й тупые...
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эээ дорогой... шарики ВВ они уже боевыми считают. они как раз 4.5мм.
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в статье пишется "нож и значительную сумму денег " - на фото какой то китайский ножик и 801 гривна.

блять, что это?!
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чОткие пацанчики с турецкими стартовыми)) супер-операция, .ля. новость, достойная мировых СМИ.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием. ФОТОрепортаж
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