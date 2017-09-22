 Налоговики в Киеве пресекли незаконное изготовление контрафактного кальянного табака. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в гаражном помещении 38-ми летний выходец из одной из стран Ближнего Востока осуществляет изготовление контрафактного кальянного табака путем смешивания табака с сухими и жидкими ароматизаторами. В дальнейшем полученная продукция реализовывалась на территории Киева и Киевской области.
В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты более 254 килограммов кальянного табака, стоимостью почти 650 тысяч гривен, ароматические добавки, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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