 В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ
, вчера вечером в Бердичеве Житомирской области 21 сентября выпал очень крупный град. Об этом сообщили
в соцсетях жители города.
После ливня около 21:00 пошел град, размер градин был сродни куриному яйцу и даже кофейному блюдцу.
В домах жителей города разбиты окна и крыши, град также повредил в городе множество автомобилей.
Буря продолжалась около 20 минут.
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Сам такий літак вельми недешевий, вивчення пілота дуже дороге, утримання такого літака вкрай затратне і він має цінність, коли їх декілька ланок разом з літаками ДРЛО, наземними радарами, супутниковим зв'язком, службами рятування пілотів... Це елемент складної, щільно інтегрованої системи і сам по собі він не дуже вплине на співвідношення сил.
На жаль. За ті гроші більш доцільно наробити комплексів Сугна та закупити снайперських гвинтвок збільшеної потужності для снайперської та контрснайперської роботи.
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