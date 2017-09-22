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Все про:Бердичев (44) Житомирщина (681) непогода (278)

 В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Аномально групный град принес разрушения жителям Бердичева.

Как передает Цензор.НЕТ, вчера вечером в Бердичеве Житомирской области 21 сентября выпал очень крупный град. Об этом сообщили в соцсетях жители города.
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В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили 01

После ливня около 21:00 пошел град, размер градин был сродни куриному яйцу и даже кофейному блюдцу.

В домах жителей города разбиты окна и крыши, град также повредил в городе множество автомобилей.

Буря продолжалась около 20 минут.

В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили 02

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В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили 03

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Генплокулол и Гантон Гераващенко своими байками о правосудии запугают град,а Гноймен рассказом о росте промпроизводства заставил град остановится и уйти с территории такой экономически развитой страны...
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Гройсман все равно приносит жителям Украины гораздо большие убытки. Как говорится: горе горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело. В лице реформаторов. И если град явление переходящее, то реформаторы на Украине вечные.
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У всевышнего устаревшие сведения, хасиды собрались в Умани, а он влупил по Бердичеву!
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Головне щоб не ця фігня влупила. Україні така фігня б не завадила. Але, поки цензоровськи модери будуть ігнорувати відверто антисемітськи заклики північно-нігерійських тролей, Україні такого не отримати. В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили - Цензор.НЕТ 9728
В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили - Цензор.НЕТ 918
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это не антисемитизм, а "самокритика" и сатира, сарказм и самоирония - я сам имею еврейские корни (в том числе из Бердичива и Белой Церкви)!
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Будемо реалістами.
Сам такий літак вельми недешевий, вивчення пілота дуже дороге, утримання такого літака вкрай затратне і він має цінність, коли їх декілька ланок разом з літаками ДРЛО, наземними радарами, супутниковим зв'язком, службами рятування пілотів... Це елемент складної, щільно інтегрованої системи і сам по собі він не дуже вплине на співвідношення сил.
На жаль. За ті гроші більш доцільно наробити комплексів Сугна та закупити снайперських гвинтвок збільшеної потужності для снайперської та контрснайперської роботи.
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Поляки чомусь думають про закупівлю таких літачків. Але, я про інше.
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я про те що нічого не дадуть поки українці будуть дозволяти собі такі речі. антисемітам американці зброю та багато грошей і допомоги не надаватимуть. а скільки допомоги надає Україні латентно антисемітьска европа - вже можно було зрозуміти. треба вибрати - або середновіччя жлобське і зубожіння, або цивілізованний сучасний підхід до суспільних питаннь та високий життевий стандарт.
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здесь антижыды, а израильтяне, иудеи, левиты пусть себе молятся, гадят но башляют за сервис
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Чтоб разобраться с даунбасскими и лугандоскими ватными алкашами-опушенцами, а также их кацапскими кураторами достаточно 100-120, вот таких незамысловатых и недорогих "супер туканциков" на бреющем полете!В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили - Цензор.НЕТ 4563
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Навіть щоб отримати Light Attack Aircraft потрібно щоб його захотіли надати. Або ж, робити свій власний, що займає багато часу та грошей.
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"Мотор сич" и "антонов" могли бы (давно уже) создать и запустить в серию украинский аналог, но нет на то политической воли. Шоколадный БАРЫГА не собирается защищать Украину и её территориальную целостность, поэтому не будет воевать со своими "торговыми партнёрами"!
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Турбовинтовой двигатель "мотор-Сич" ВК-1500 по характеристикам мощности, габаритов и веса сопоставим с PT6A (который стоит на "супер тукано").
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то есть другими словами чем больше ты будеш цьомать обрезанную шляпу то я тебе дам конфэту ф35,вот правду базарят шо жиды извращенцы.
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выходит для града больше подходят Бердичевские жиды чем хасидские в Умани,налоги что ли не платят?
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их там уже почти нет (они все давно в Киеве)!
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Для людей така стихія завжди приносить неочікувані витрати, а інколи і біду, якщо хтось не матиме змоги заховатися. Отримати по голові льодиною 200 г, яка летить зі швидкістю 200-250 км/год - це зовсім не смішно...
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Евреи у крысчан даже камни с неба уперли...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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