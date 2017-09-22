 В Бердичеве аномально крупный град разбил окна домов и крушил автомобили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Как передает Цензор.НЕТ , вчера вечером в Бердичеве Житомирской области 21 сентября выпал очень крупный град. Об этом сообщили в соцсетях жители города.

После ливня около 21:00 пошел град, размер градин был сродни куриному яйцу и даже кофейному блюдцу.В домах жителей города разбиты окна и крыши, град также повредил в городе множество автомобилей.Буря продолжалась около 20 минут.