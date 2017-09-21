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 Политика Украины
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 Порошенко проводит переговоры с генсеком ООН Гуттерешем. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент проводит переговоры с генсеком ООН Гуттеррешем", - написал он.

Порошенко проводит переговоры с генсеком ООН Гуттерешем 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в США 19-21 сентября.

Он выступил на Генеральной ассамблее ООН, Совете безопасности ООН.

Также Порошенко провел ряд двусторонних встреч с президентами Финляндии, Польши, Австрии, Словакии, Болгарии, Франции, Турции.

Состоялись переговоры с президентом Евросовета Дональдом Туском и Верховным представителем ЕС по международным делам Федерикой Могерини. Была проведена беседа с вице-президентом США Майком Пенсом.

21 сентября состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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Барыге уже кто нибудь сказал,что Румын его послал?
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Разговор ни о чем ,но факт так сказать на лицо,Румын первый,далее последует.
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премьер Болгарии уже высказался, тябе мало?
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А румыну кто-нибудь сказал, что Порошенко на него наплевал с его истериками по языковому закону?
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У диебетика слюней не хватит на всех Президентов плевать.
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В истерики колотятся только трое. На них хватит.
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Будем по теме говорить, а то с языковым законом одними словами не отделаешься.
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Барыга сбитый летчик,всем на него накакать,он нерукоподаваемый,как Овощ.
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ага, и Трамп с ним встречаться не будет - слышали уже святую мантру
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Саака уже все галстуки съел,Жуля орет по тв в истерике - одному Пороху хорошо
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Это важнее, чем отражение агрессии паРаши?
Это важнее, чем введение миротворческой миссии ООН?
Это важнее, чем восстановление и стабилизация разрушенной агрессией экономики?
Это важнее, чем убедить мир, что есть агрессия против суверенного государства, а не межссобойчик?
Выясним - кто лжец с помощью ответа на вопрос - Что важнее?
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Уточню пресс-шныря Цеголко - Петя не ведет переговоры а фотографируется...(селфи)
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Петя энерджайзер, однако... такое количество встреч и выступлений - это нужно иметь большое здоровье..
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Когда-нибудь приходилось по работе несколько нестыкующихся проектов одновременно вести?
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кому? этому дебилу? ты о чем. он электрик-переселенец. которого выгнали даже из бригады по укладке плитки в краматорске
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смотри как сейчас начнет плеваться и рычать... у него бамбас головного мозга. неоперабельный
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Так и заразу какую-нибудь можно подхватить. Не жалеет себя отец родной.
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так как там насчет трансляции встречи хедранта и генсека оон ?
типа, рядом в сортире отливали ?
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И везде то вы бывали, и всех то вы видели, Петр Алексеевич.
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Леонид Швец
12 ч ·

Одно из самых загадочных событий последнего времени событием в полном смысле не является. Не что-то произошло, а, наоборот, кое-что не произошло, и это непроизошедшее чрезвычайно значимо. Молчание президента по поводу гибели детей в одесском лагере «Виктория» кричит громче иных криков. А потом он промолчал, не стал комментировать решение суда отпустить обвиняемых в деле 2 мая ввиду недоказанности вины.
Хотелось бы просто понять, как Петр Порошенко сам себе объясняет необходимость воздержаться от реакции. Что произошло, когда он рассматривал, как теперь принято говорить, плюсы, минусы, подводные камни ответного публичного действия, и пришел к выводу, что лучше не надо? Каковы убедительные аргументы, чтобы отказаться от демонстрации простых человеческих эмоций горя, сочувствия, сожаления?
...
И еще одно возможное объяснение: на фоне большой - ну очень большой - политики, которой сейчас глава государства с видимым удовольствием занимается в Нью-Йорке, домашние неприятности перед отъездом могли показаться Петру Алексеевичу досадным отвлечением и помехой. Соответственно, и реакция была как на помеху: отмахнуться.
Ок, запомнили. Кажется, Петр Порошенко слишком большой политик для нашей маленькой страны с ее постоянными досадными неприятностями и трагедиями. Просто даже неудобно перед президентом.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко проводит переговоры с генсеком ООН Гуттерешем. ФОТО
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