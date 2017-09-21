 На экс-мэра Славянска Штепу надели электронный браслет, - Шкиряк. ФОТО

"Согласно решению суда (которое я считаю позором), только что на экс-мэра Славянске Нелю Штепу одели электронный браслет. Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля", - написал Шкиряк.
Напоминаем, 20 сентября, Ленинский райсуд Харькова заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.
Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
9 августа суд удовлетворил ходатайство стороны защиты по делу Штепы о проведении всех заседаний в режиме онлайн для обеспечения гласности и публичности процесса. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.
26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.
За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз.
Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
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а вы браслетом гордитесь, мрази
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СКАЗОЧНАЯ ЕПТА ФЕЯ))))))
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ЭТО УЖЕ КАКОЙ ТО ЕБ..Й СТЫД!!!
У нас реванш по полной....
Скоро ОВОЩ вернется)))А суд постановит шо он таки легитимный и проффффесор)))
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