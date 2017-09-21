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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (8807) Шкиряк (533) Штепа (94) Славянск (2611)

 На экс-мэра Славянска Штепу надели электронный браслет, - Шкиряк. ФОТО

На экс-мэра Славянска Нелю Штепу надели электронный браслет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкіряк, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно решению суда (которое я считаю позором), только что на экс-мэра Славянске Нелю Штепу одели электронный браслет. Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля", - написал Шкиряк.

На экс-мэра Славянска Штепу надели электронный браслет, - Шкиряк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест

На экс-мэра Славянска Штепу надели электронный браслет, - Шкиряк 02

Также читайте: Террористы включали Штепу в свои списки на обмен заложников, но она сама категорически отказалась участвовать в этом, - Ирина Геращенко

Напоминаем, 20 сентября, Ленинский райсуд Харькова заменил экс-меру Славянска Штепе содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

9 августа суд удовлетворил ходатайство стороны защиты по делу Штепы о проведении всех заседаний в режиме онлайн для обеспечения гласности и публичности процесса. Защита хочет допросить 46 свидетелей, прокуратура - девятерых.

26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения залога до 21 сентября 2017 года.

Смотрите также: "Посиди вместо меня ни за что. Кобыла", - экс-мэр Славянска Штепа в суде общается с прокурором. ВИДЕО

За время рассмотрения дела Штепы в Харькове по разным причинам дважды изменена подсудность и дважды сменились коллегии судей, из-за чего дело слушается в четвертый по счету раз.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
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Чё это они с этим браслетом все фотографируются и улыбаются ?дурачки чтоли?
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тут у Слов'янську сьогодні часто про неї говорили,багато хто раділи її звільненню.Хоча до когось доходить,що це вона створила атракціон улітку 2014
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конечно радовались её освобождению, особенно нынешний мэр Славянска Лях и всё кодло местных депутатов, судей, прокуроров и прочих взяточников и тех что в схемах, вместе с ней и разжигающих сепаратизм в 2014 г , принимавших решения вместе с Пономарёвым и сейчас всё так же сидящих в своих кабинетах тихо ждут "наших мальчиков"
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Я всім кажу,що зараз у нашому місті не голова,а слово з 3 букв.Але чиновників сьогодні я не бачив,саме серед простого люду раділи
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Может быть, она думает, что снимается в рекламе "Apple Watch"?
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Во-во. этот браслетик да на шее с таким же диаметром затягивания краше смотрелся бы
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у этой бляди морда смеется над украинскими патриотами.
а вы браслетом гордитесь, мрази
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в нынешней ситуации Штепа освободила место для украинского патриота.
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снова ведьма в своих розово-дебыльных платьях будет рассекань на конях???)))
СКАЗОЧНАЯ ЕПТА ФЕЯ))))))
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И надо было столько с этой дурой возиться,есть похуже чем она,и никто их не трогает.
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вы всё ещё надеетесь что барыжники кого-то тронут ?
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Эту тётю- грохнут. Тока не знаю- кто именно. Потому- пусть улыбается скока пасть позволяет.
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тожэ так думаю.либо случай какой несчастный,либо демонстративно.
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на жаль,багато хто в неї закохані.Ну є ті,що в юлю,є ті,що в нелю
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да вы шо... а хоть примеры уже грохтутых подобных тварей есть ?
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Патріотів по тюрмах гноять, а сепарів під домашній арешт відпускають. Це ще одна перемога чи реформа?
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Три года не могут осудить, тогда надо отпускать. Теперь она имеет очень большие шансы занять высокий пост, а может и стать президентом, в Украине это стало счастливым билетом.
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Она опять станет мэром Славянска, к бабке не ходи! Много знакомых оттуда на неё дро...чат, к сожалению.
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На неё нужно одевать не электронный, а электрический браслет.
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с коротким шнуром и воткнутым в розетку штепселем!!!
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Ну реально мужики...
ЭТО УЖЕ КАКОЙ ТО ЕБ..Й СТЫД!!!
У нас реванш по полной....
Скоро ОВОЩ вернется)))А суд постановит шо он таки легитимный и проффффесор)))
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мужики вместе рыгами, штепами и куйлом готовятся хунту сместить
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так называемые "патриоты" бьют пограничников, угрожают порохоботам, но не наведуются к штепам и допам. делайте выводы
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Отдайте эту суку зверям.Она ж в их списках на обмен.Хоть какая-то польза,Украинского пленного за нее освободить.А там,в зверянии,нехай живет в свое удовольствие....все равно долго не получится.
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Готов гарантировать: она ни в коем случае- туда не сподобиться обменяться. Но, это не очень надолго продлит её существование. Она- жива только пока что...
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Смотри, Штепа, не потеряй и не сломай его, чтобы было потом что на Шкиряка повесить.
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Ей мля собачий ошейник нужно одеть и на цепь посадить чтоб гавкала когда её "товарищи" обстреливают ВСУ !!!
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Ето какой то *баный стыд и позор. Ей удавку на шею накинуть нужно а она тварь ржет над нашими законами и нашими законодателями...
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Что то десяткам тысяч украинцев которые потеряли жизни, семьи, здоровье и психику не так смешно как Штепе и судьям с прокурворами которые ее отпустили. Что сейчас думают тысячи людей у которых кацапы убили родных и близких, а так же что сейчас думают те кто вернулся из плена где их поддавали гестаповским пыткам те которых ета Тварь привела в страну.
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такая у нас вся плятская власть, порохоботы это и вас тварей касается
На экс-мэра Славянска Штепу надели электронный браслет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 8259
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А парень, который перевернул портрет пэти в тюрьме! Во дела(
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йому ще пощастило.А чикатила.який насцяв на портрет Горбачова.взагалі розстріляли!
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Спираль поставили за счет налогоплательщиков?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа экс-мэра Славянска Штепу надели электронный браслет, - Шкиряк. ФОТО
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