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 Экономика, За рубежом
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Все про:бизнес (1075) инвестиции (814) Порошенко (13889) США (13453) инвесторы (222)

 "Украина - страна возможностей для инвесторов", - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с представителями американского бизнеса. ФОТО

В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями ведущих американских компаний.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина не только стабилизировала макроэкономическое положение, но и перешла к росту.

Лидеры американского бизнеса отметили ощутимый прогресс в реформах в Украине на пути к созданию надлежащего инвестиционного климата и справедливого правосудия.

Президент Украины проинформировал о ходе антикоррупционной и судебной реформ.

"Украина - страна возможностей для инвесторов", - отметил Президент Украины. Он обратил внимание, что согласно опросу, сделанного журналом Institutional Investor, Украина заняла первое место в списке стран, которые планируют посетить потенциальные инвесторы в последующие 12 месяцев.

Глава Украинского государства остановился на тех мероприятиях, предпринимаемых с целью улучшения условий деятельности бизнеса в государстве, в том числе по возмещению НДС и введение прозрачных условий ведения бизнеса.

Петр Порошенко также отметил роль США в обеспечении энергетической независимости Украины.

Президент подчеркнул, что американские компании являются надежными партнерами украинского бизнеса за рубежом и желаемыми иностранными инвесторами в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом продолжалась около часа, обсуждались направления сотрудничества в сфере безопасности, - Порошенко

Украина - страна возможностей для инвесторов, - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с представителями американского бизнеса 01

Украина - страна возможностей для инвесторов, - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с представителями американского бизнеса 02

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За три года твоего позорного, брехливого и бездарного правления, УКРАИНА стала страной возможностей для воров, прохиндеев и подонков, таких как ты парашёнка!!! Только у тебя и твоих шлюшек по шикаладно- рыговскому ОПГ вдруг резко выросли активы и доходы. Уже доить в стране некого, приглашаешь иностранцев с деньгами?
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Мне иногда кажется, что вот такие вот заявления с высокой трибуны - это не более чем шаманские заклинания возле костра с бубном
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вот сичас йа пасмийался аддушы: строна вазможнастей для инвестара....(с афшорных щитоф, ага...).
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Цензор.НЕТФотоЭкономика"Украина - страна возможностей для инвесторов", - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с представителями американского бизнеса. ФОТО
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