 "Украина - страна возможностей для инвесторов", - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с представителями американского бизнеса. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Петр Порошенко подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина не только стабилизировала макроэкономическое положение, но и перешла к росту.
Лидеры американского бизнеса отметили ощутимый прогресс в реформах в Украине на пути к созданию надлежащего инвестиционного климата и справедливого правосудия.
Президент Украины проинформировал о ходе антикоррупционной и судебной реформ.
"Украина - страна возможностей для инвесторов", - отметил Президент Украины. Он обратил внимание, что согласно опросу, сделанного журналом Institutional Investor, Украина заняла первое место в списке стран, которые планируют посетить потенциальные инвесторы в последующие 12 месяцев.
Глава Украинского государства остановился на тех мероприятиях, предпринимаемых с целью улучшения условий деятельности бизнеса в государстве, в том числе по возмещению НДС и введение прозрачных условий ведения бизнеса.
Петр Порошенко также отметил роль США в обеспечении энергетической независимости Украины.
Президент подчеркнул, что американские компании являются надежными партнерами украинского бизнеса за рубежом и желаемыми иностранными инвесторами в Украине".
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