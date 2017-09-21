 Третий день голосования за судебную реформу, "рожки" от вице-спикера Геращенко и "скафандр" Савченко, - день работы ВР 21 сентября. ФОТОрепортаж

Работа депутатов 21 сентября в репортаже Цензор.НЕТ.

Жестикуляция Марии Матиос "Блок Петра Порошенко"

Дмитрий Белоцерковец "Блок Петра Порошенко" в окружении коллег по фракции - Оксаны Продан, Оксаны Юринец и Ольги Бельковой. Все смотрят на "рожки", которые показывает первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Фото (селфи?) Григория Тимиша "Блок Петра Порошенко"

Диалог "оппоблоковцев" Вадима Новинского и Сергея Кивалова

Юлия Тимошенко с Иваном Кириленко

Ирина Ефремова "Народный фронт"

Фото на память - Татьяна Рычкова, Мария Матиос и Оксана Юринец из "Блока Петра Порошенко"

Михаил Поплавский "Воля народа" в модном пиджаке

Совещание фракции "Радикальной партии"

Министр соцполитик Андрей Рева пришел в Раду для поддержки пенсионной реформы, однако депутаты отказались работать сверх установленного времени и не смогли приступить к ее принятию

Виталий Хомутынник "Видродження" и Андрей Иванчук "Народный фронт"

Предострержение спикера Андрея Парубия

"Теплое" общение внефракционного Александра Шевченко и Василия Яницкого "Блок Петра Порошенко"

Максим Поляков "Народный фронт" доволен, несмотря на