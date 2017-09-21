 Третий день голосования за судебную реформу, "рожки" от вице-спикера Геращенко и "скафандр" Савченко, - день работы ВР 21 сентября. ФОТОрепортаж

Работа депутатов 21 сентября в репортаже Цензор.НЕТ.
Жестикуляция Марии Матиос "Блок Петра Порошенко"
Дмитрий Белоцерковец "Блок Петра Порошенко" в окружении коллег по фракции - Оксаны Продан, Оксаны Юринец и Ольги Бельковой. Все смотрят на "рожки", которые показывает первый вице-спикер Ирина Геращенко.
Фото (селфи?) Григория Тимиша "Блок Петра Порошенко"
Диалог "оппоблоковцев" Вадима Новинского и Сергея Кивалова
Юлия Тимошенко с Иваном Кириленко
Ирина Ефремова "Народный фронт"
Фото на память - Татьяна Рычкова, Мария Матиос и Оксана Юринец из "Блока Петра Порошенко"
Михаил Поплавский "Воля народа" в модном пиджаке
Совещание фракции "Радикальной партии"
Министр соцполитик Андрей Рева пришел в Раду для поддержки пенсионной реформы,
однако депутаты отказались работать сверх установленного времени и не смогли приступить к ее принятию
Виталий Хомутынник "Видродження" и Андрей Иванчук "Народный фронт"
Предострержение спикера Андрея Парубия
"Теплое" общение внефракционного Александра Шевченко и Василия Яницкого "Блок Петра Порошенко"
Максим Поляков "Народный фронт" доволен, несмотря на уголовное произвдство против него, связанное с добычея янтаря
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Денег займи тогда....
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а остальные... дармоеды и прихлебатели...
отращивают стратегический запас на бедрах и брюхе...
и демонстрируют друг другу свои гаджеты и жирные спины...
работают... (хорошо хоть не курят и не пьют пиво с горла...)
интересно, в Европарламенте тоже такая... клубная... свободная атмосфера... народного гуляния?
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Порошенко, Аваков, Гройсман і Ко. Весілля сина Луценка «по-генпрокурорськи»
https://www.youtube.com/watch?v=Xa_Da_i8bAM
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ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ!! ...Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
"Зарезали!
Убили!"
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
"Оне на двух заседаниях сразу.
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Когда объявил котэ, что он завтра идет вместо меня на работу:
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