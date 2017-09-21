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 Политика Украины
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Все про:ВР (23037) депутат (3038)

 Третий день голосования за судебную реформу, "рожки" от вице-спикера Геращенко и "скафандр" Савченко, - день работы ВР 21 сентября. ФОТОрепортаж

21 сентября Рада продолжила голосовать за судебную реформу, отказавшись продлевать свое рабочее время для рассмотрения пенсионной реформы. Даже премьер Владимир Гройсман не смог убедить народных избранников приступить сегодня к рассмотрению пенсионной реформы.

Работа депутатов 21 сентября в репортаже Цензор.НЕТ.

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 01

Жестикуляция Марии Матиос "Блок Петра Порошенко"

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 02

Дмитрий Белоцерковец "Блок Петра Порошенко" в окружении коллег по фракции - Оксаны Продан, Оксаны Юринец и Ольги Бельковой. Все смотрят на "рожки", которые показывает первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 03

Фото (селфи?) Григория Тимиша "Блок Петра Порошенко"

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 04

Диалог "оппоблоковцев" Вадима Новинского и Сергея Кивалова

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 05

Юлия Тимошенко с Иваном Кириленко

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 06

Ирина Ефремова "Народный фронт"

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 07

Фото на память - Татьяна Рычкова, Мария Матиос и Оксана Юринец из "Блока Петра Порошенко"

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 08

Михаил Поплавский "Воля народа" в модном пиджаке

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 09

Совещание фракции "Радикальной партии"

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 10

Министр соцполитик Андрей Рева пришел в Раду для поддержки пенсионной реформы, однако депутаты отказались работать сверх установленного времени и не смогли приступить к ее принятию

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 11

Виталий Хомутынник "Видродження" и Андрей Иванчук "Народный фронт"

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 12

Предострержение спикера Андрея Парубия

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 13

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 14

"Теплое" общение внефракционного Александра Шевченко и Василия Яницкого "Блок Петра Порошенко"

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 15

Максим Поляков "Народный фронт" доволен, несмотря на уголовное произвдство против него, связанное с добычея янтаря

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 16

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов и внефракционная Надежда Савченко в полувоенном наряде

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 17

Премьер-министр Владимир Гройсман также пришел поддержать пенсионную реформу, на которую у депутатов сегодня не хватило времени

Третий день голосования за судебную реформу, рожки от вице-спикера Геращенко и скафандр Савченко, - день работы ВР 21 сентября 18

Олег Ляшко и Егор Соболев возле трибуны. Руслан Князевич за трибуной третий день представляет судебную рефрму

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Ага, напомнило фильм "Джентльмены удачи" - "...какая отвратительная рожа..."
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твою мать, без слёз не взглянешь. я не понял, а Савченко шо, в ватнике припёрлась? шо за жЫрные сёрла в зале? Боже, какой ужас!
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И как теперь без "снотворного" спать ложиться! Такое на ночь, это стрес
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не ....это рассейские консервы протухшие...ну те, что в СИЗО когда-то...теперь вот взорвались)))
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Вот скажите зачем они вам нужны? А если не нужны почему бездействуете?
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Тихо тихо - а то Путин нападет - а если серьёзно то сковырнуть их можно только опять через майдан а по закону ни как они и есть закон - а ещё один майдан в данной обстановке Украина не перенесет, вот эти гнида и пользуются
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Почему это Украина не перенесет естественный процесс? А олигархию Украина значит переносит??? ТО есть освободить Украину -она этого не перенесет а как грабить так все переносит
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да, да! Давай по революции раз на год! Да че уж там - раз в квартал!!!
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Нужно делать до тех пор пока не будет так как надо по человечески.
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ясно, значит - еженедельно...
Денег займи тогда....
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Это необходимо делать каждую минуту. Это вопрос не денег а суверенитета Украины
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одна Йулька как отличница за партой... працюе!
а остальные... дармоеды и прихлебатели...
отращивают стратегический запас на бедрах и брюхе...
и демонстрируют друг другу свои гаджеты и жирные спины...
работают... (хорошо хоть не курят и не пьют пиво с горла...)
интересно, в Европарламенте тоже такая... клубная... свободная атмосфера... народного гуляния?
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Поляков весел как никогда. Каждый день с улыбкой и хорошим настроением.
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журналисты молодцы, чётко зафиксировали и засняли полный беспредел и свято на крови народа Украины, смотрите на эти бесстыжие и жирные хари и делайте выводы ...
Порошенко, Аваков, Гройсман і Ко. Весілля сина Луценка «по-генпрокурорськи»
https://www.youtube.com/watch?v=Xa_Da_i8bAM
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Сразу напомнило студенческие годы, времяпровождение на перерывах между парами... Вот только когда к ним препод придет?
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А на манежі все ті ж морди, а головне... всі родичі...
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А прикиньте, обычный рабочий день рады, как обычно все хнёй страдают, и вдруг заходят люди с битами и начинают всех месить, один с балкона держит Пашинского на мушке чтоб тот из возвращеного ему глока не застрелился...и это в прямом эфире на ТВ...и так каждый день))))) (день сурка)
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матроса Железняка -в студию!! т.е. в ВР..!!!
ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ!! ...Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
"Зарезали!
Убили!"
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
"Оне на двух заседаниях сразу.
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И от меня на сон грядущий
Когда объявил котэ, что он завтра идет вместо меня на работу:

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТретий день голосования за судебную реформу, "рожки" от вице-спикера Геращенко и "скафандр" Савченко, - день работы ВР 21 сентября. ФОТОрепортаж
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