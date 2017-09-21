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 Происшествия, Общество
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 Первый набор курсантов полицейской академии состоится в ноябре, - Князев. ФОТОрепортаж

Об этом шла речь сегодня, 21 сентября, во время рабочей встречи председателя Национальной полиции Сергея Князева с новым административным составом Полицейской академии Национальной полиции Украины во главе с подполковником полиции Вадимом Лисничуком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "Во время совещания Сергей Князев очертил функциональные обязанности руководителей академии и их задачи на этапе становления заведения.

Кроме того, глава Нацполиции обозначил основные приоритетные задачи для быстрой и эффективной построения системы учебных центров Полицейской академии.

Участники встречи обсудили вопросы организации учебного процесса полицейских, в частности - организации курсов повышения квалификации, подбора квалифицированного преподавательского состава, планирование учебного процесса. Также речь шла об отдельных аспектах хозяйственной деятельности госучреждения.

По результатам рабочей встречи председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что первый набор курсантов во вновь созданную Полицейскую академию может состяться уже в ноябре этого года.

"Перед нами стоит задача реализовать масштабный проект - старт работы Полицейской академии, которая должна заработать уже в ноябре. Такие учебные центры необходимо быстро и оперативно запустить по всей стране, создав классическую систему отбора кандидатов".

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Первый набор курсантов полицейской академии состоится в ноябре, - Князев 02

Первый набор курсантов полицейской академии состоится в ноябре, - Князев 03





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Махоуни срочно вылетает в Украину )))) можно оживить франшизу
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Будуть відточувати майстерність отримання хабарів.
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ключевое слово в статье " может ",
неуверенность порождает слабость,а слабаки ничего не добьются...
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Вибачаюсь за "де",куда пройті,може пощастить
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