 Первый набор курсантов полицейской академии состоится в ноябре, - Князев. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины
В сообщении отмечается: "Во время совещания Сергей Князев очертил функциональные обязанности руководителей академии и их задачи на этапе становления заведения.
Кроме того, глава Нацполиции обозначил основные приоритетные задачи для быстрой и эффективной построения системы учебных центров Полицейской академии.
Участники встречи обсудили вопросы организации учебного процесса полицейских, в частности - организации курсов повышения квалификации, подбора квалифицированного преподавательского состава, планирование учебного процесса. Также речь шла об отдельных аспектах хозяйственной деятельности госучреждения.
По результатам рабочей встречи председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что первый набор курсантов во вновь созданную Полицейскую академию может состяться уже в ноябре этого года.
"Перед нами стоит задача реализовать масштабный проект - старт работы Полицейской академии, которая должна заработать уже в ноябре. Такие учебные центры необходимо быстро и оперативно запустить по всей стране, создав классическую систему отбора кандидатов".
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неуверенность порождает слабость,а слабаки ничего не добьются...
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