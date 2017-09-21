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Все про:взятка (4541) судья (1909) Холодницкий (368)

 Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр и судью этого же суда, которые пытались дать взятку главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.

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Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому 01

По ее словам, глава суда совместно еще с судьей этого же суда, которая подозревается НАБУ в совершении коррупционного правонарушения, пытались дать взятку заместителю Генпрокурора - главе САП Холодницкому в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней.

"Судьи задержаны при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов США. В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала Варченко.

Она также сообщила, что судья, которая таким образом пыталась избежать уголовной ответственности, находилась "под домашним арестом".

Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому 02

Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому 03


Как сообщили в ГПУ, действия задержанных квалифицируются по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
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Если б не хотели посадить, взяли бы взятку, логично?
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Нет, просто теперь с них сдерут всю шкуру, например 3 миллиона, и отпустят.
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Ну вот что за двойные стандарты? ))) Как можно предполагать что человек мог заработать 3 миллиона и при этом думать что он полный кретин? Я это к тому что только полный кретин может попытаться дать еще одну взятку тому кто его и так поймал на взятке... и Только полный кретин может ловить того кто ему несет взятку с целью стряти с него взятку побольше... ))))))
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Можно предполагать по тому, что очень мало влиятельных людей после задержания получали реальные сроки, а тот мизерный процент чинуш кто реально садился в тюрьму - через пару лет уже выходили на свободу.
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Ты сейчас говоришь о людях по которым просто возбуждались уголовные дела или тех кого ловили на взятках уже в процессе расследований? Это две разные категории )) Потому как если по первым соглашусь, что их как правило спускают на тормозах, то вторых как правило наоборот садят и надолго... Я по крайней мере навскидку даже и не припомню таких прецедентов, что б тех кого лови на взятках уже в процессе разбирательства потом отпускали...
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"Логика" нынешнего правительства показывает, что арестовывать можно но ни в коем случае не сажать, что мы все уже 4й год наблюдаем. Сколько было громких арестов всяких высокопоставленных чинуш, хоть один сел?
Конкретно эту пару мелких местечковых судей может и посадят, были бы статусом повыше 100% бы не сели.
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Ну при всём уважении судьи то не местечковые... Прочитайте внимательней там председатель суда местного обласного центра как никак. А по поводу сели-несели вы ведь не думаете что разбирательства идут за 1-2 месяца? посмотрите для интереса сколько порой идут даже простые гражданские дела к примеру о разделе собственности супругами или о дележке наследства. Добавьте к уравнению факт что есть несколько судов разной инстанции и что порой из-за нарушения процедуры дело может из более высоких инстанций возвращаться на более низкие, приплюсуйте сам факт сбора доказательной базы, опроса свидетелей и прочего и поймёте, что как бы не хотелось прокричать, что в судах сидят лодыри и коррупционеры принять окончательное решение особенно когда адвокаты всеми силами пытаются вставить палки в колёса не так то просто и быстро.
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Не так все просто и быстро, но прошло больше 3х лет, не сел никто из высокопоставленных чинуш, вообще. Почти всех кто арестовывал этих чинуш в 2014-2015 годах поувольняли, повыдавливали, задвинули куда-то, видать неудобные слишком. А все аресты заканчивались, либо пшиком, либо цирком, а самые громкие заминались, в ожидании пока все о них позабудут, чтобы тоже закончиться ничем. Как там те же бриллиантовые прокуроры поживают?
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Нормально, так же как и последние пару лет - под следствием и оправдательного приговора всё нет, как впрочем справедливости ради и обвинительного. Последние пару месяцев заседания переносились из-за неявки свидетелей и загруженности судов. Последнее зафиксированое на данный момент заседание было 21 августа. Так что пока про зраду я бы не кричал. По крайней мере по этому делу.
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В кресло ВСУ
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на фото - оба судьи.. пусть и со спины, но симптоматично: старые, зажравшиеся и наворовавшиеся. из грязи в князи - деньги есть, но потратить не способны - ну как женщина может натянуть черный лифон под белую кофту... пестец, деревня...
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Зачет , Леня. Я не заметил поначалу, черное и белое. Омерзительно выглядит.
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Да ну брось. спокойно отношусь к виду доляров. Все равно они не мои.А ты заметил характер коментов? Никого особо не волнует, что дали или пытались дать взятку. Все настолько привычно, что народ не удивляется, воспринимает как естесственный процесс дачу взятки.
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В любому випадку без ліфона було б набагато гірше.)
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Ни в коем случае! Только понять и простить.
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После такого случая действительно начинаешь верить, что вся судебная система коррумпирована.
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Ты только начинаешь верить, значит всё ещё впереди )
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Говорить про каждого судью можно лишь поймав на взятке. Не пойман - не вор тут работает. Но количество судей, берущих взятки зашкаливает.
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а и ловить не надо. достаточно посмотреть : где живут, на чём разъезжают, плавают, отдыхают и сопоставить с государственной з/п пусть даже за последние 20 лет недоеданий.
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***
Чиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету:
5% - исполнение реального контракта,
50% - откат мне, смотрит на портрет Порошенка, горько вздыхает и дописывает,
45% - президенту на борьбу с коррупцией.
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а у нас будкостроитель
палату антикоррупционную
при судах хочет сделать
вот такой чесняга первый и полезет туда
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Так вот оно как выглядит засевание)) Отпустят с билетом в Молдову к Чаусу?
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У нас самі більші злодії ті, хто зі злодіями повинен боротися.
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а давайте как в спорте! там же есть еще две попытки для зачета!
(подумал холодницкий)
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,тоимость ковра и стола на нем возросла на 300 тыщ баксов.
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Зачем в прокуратуре аквариум, зачем там такой ковёр?
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та да, вопрос в двух тупорылых судьях шо, даже на этом спалились как вообще могли судить и дойти до таких должностей?
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А чего же не сказали какова в этом роль Холодницкого? Может торги идут. Договорятся - он герой, устоял от соблазна и вывел мошенников на чистую воду, а нет, так скажут, что он взял и его хлопнули на гарячем.
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Тьома,ахз,але тримайся,а хлопці від влади ..
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.

по "наезженной" пошли... прокурору капусту нести
рефлекс выработанный эпохой
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Судьи просто по старинке кэшем как при Хряке ,они не в курсе что те кто наверху принимают оплату только на оффшоры?
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з оффшорами також не все так просто...- залишається слід по платежам
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справа в тому, що у суддів та їх родич можливості щодо оффшор значно обмежені .
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Встрял Гена Пидберезный... оказалась для него "рАковой женщиной" Натаха Овчаренко ( кстати, тетка весьма людоедской внешности).
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а вообще смешно как-то или... наивно до глупости!
в кабинет чинуши... тащить мешок баксов...
еще бы расписку потребовали
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Идиотизм какой-то со стороны судей.... Но ведь кто-то обещал им "посодействовать".... Может это банальная провокация?
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Ну почему идиотизм? Есть ведь суммы от которых невозможно отказаться.
300 тыщ это не та сумма оказалась...
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Конечно провокация, 300к зеленых, я все время ношу с собой в барсетке.
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Молодец Назар! Вероятно сидеть эти твари не будут но это уже что то значит - процесс медленно но идет...
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это какой то судейский конкрус открыли ?
новый набор ?
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300000-это вам не мелочь по карманам тырить.Крайне жаль,что до сих пор нет антикоррупционного суда.Такой драйв -олигархов и министров по тюрьмам пристраивать.Из средневековья в цивилизованный мир попасть,где мздоимцы на уровне прокажённых изгоев.
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Так все равно на красных зонах будут чалиться
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Не пишите чушь, можно подумать туда судей с Марса набирать будут или они будут независимі от власти. Ну возьмут 5 судей из Пещерского, назовут их антикоррупционными, что дальше. Зачем далеко ходить, эта статья тому пример, "люстрированные" 2 года назад судьи успешно судят, берут и дают взятки.
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Вася Шевченко f77d76ba деякі види спорту,хоча не чув ,принаймі спорт,не мішайте праведне ...
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Эх, поспешили, не надо афишировать. Надо было раздуть слух что САП берет взятки, сразу встала бы очередь судей со всех регионов, принимай потихоньку, склоняй к сотрудничеству и тогда взяли бы не двоих, а 200.
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Шо значит "не надо афишировать" ? Эти думаете туда на абум ехали. Либо показуха, либо эти люди кому то не угодны. А так возьми любого судью, з/п 10 тыщ, живет как царь, всё на тёще, и никакое НАБУ ими не занимается.
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Так що не всі чиновники, прокурори хабарники, є чесні люди, один з них Холодницький, і це радує, що все таки корупції стане менше. А сума хабара вражає
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Попробуй возьми,если Юрка Луценко операцию организовал,а сам в замочную скважину смотрел.
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смешная цена для такой личности как пан Холодницкий .мужик решил шо подстава вот и все
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Послали двох суддів - простачків (лохів), щоб визначити "покупну" суму... виявилось замало...
треба було починати з суми 2 млн. $ і вище...
По дрібницям не розмінюються в САП...
Той хто розмінюється по дрібницям, ніколи не отримає чогось великого цінного... на все життя...
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Настолько обнаглели так называемые "судьи" от полной безнаказанности, что у них произошла полная отключка мозга, наверно за ненадобностью.
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надо же смелые судьи какие, ну или совсем тупые.
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старая гвардия будет биться за место под солнцем до конца , не работать ведь идти как все ???
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Ковер красивый. Кто-нибудь может назвать производителя?
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я тут погуглил и узнал,что название района-Центральный,а пишут кировский райсуд.
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Это все херня! Мелочь. Пиар и понты! Злочевский "скинул" ему в десятки раз больше! Холодницкий такой же яценюк, а значит коррумпирован до мозга костей.
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Сколько разочарований в людей при власти, что боюсь сглазить. Господи, дай сил Назару не скурвиться.
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Сколько же они "зашибают", если взятка в 300 тыс. баксов - не проблема?
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"Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому".

Фантастические дебилы!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж
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