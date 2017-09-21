 Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.
По ее словам, глава суда совместно еще с судьей этого же суда, которая подозревается НАБУ в совершении коррупционного правонарушения, пытались дать взятку заместителю Генпрокурора - главе САП Холодницкому в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней.
"Судьи задержаны при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов США. В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала Варченко.
Она также сообщила, что судья, которая таким образом пыталась избежать уголовной ответственности, находилась "под домашним арестом".
Как сообщили в ГПУ, действия задержанных квалифицируются по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
14886 84
Материалы по теме: Взяточники
Поселковый голова на Волыни разоблачен при получении взятки 8 тысяч, - СБУ. ФОТО(38)
Полицейский и чиновник Минюста пойманы на взятке в 10 тыс. гривен в Кропивницком. ФОТО(18)
Директор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд(8)
Заместитель мэра Первомайска попалась на взятке 25 тысяч, - военная прокуратура. ФОТО(8)
В чем обвиняется задержанный экс-депутат Мартыненко(0)
Чиновник на Львовщине брал взятки за сертификацию ввозимого транспорта(1)
Схема поборов при сертификации ввозимых автомобилей ликвидирована на Львовщине, - Нацполиция(29)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Конкретно эту пару мелких местечковых судей может и посадят, были бы статусом повыше 100% бы не сели.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету:
5% - исполнение реального контракта,
50% - откат мне, смотрит на портрет Порошенка, горько вздыхает и дописывает,
45% - президенту на борьбу с коррупцией.
Ответить
палату антикоррупционную
при судах хочет сделать
вот такой чесняга первый и полезет туда
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(подумал холодницкий)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
по "наезженной" пошли... прокурору капусту нести
рефлекс выработанный эпохой
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в кабинет чинуши... тащить мешок баксов...
еще бы расписку потребовали
Ответить
Ответить
300 тыщ это не та сумма оказалась...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
новый набор ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
треба було починати з суми 2 млн. $ і вище...
По дрібницям не розмінюються в САП...
Той хто розмінюється по дрібницям, ніколи не отримає чогось великого цінного... на все життя...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Фантастические дебилы!!!
Ответить