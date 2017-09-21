 Задержаны двое судей, пытавшихся дать взятку 300 тысяч долларов главе САП Холодницкому. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.По ее словам, глава суда совместно еще с судьей этого же суда, которая подозревается НАБУ в совершении коррупционного правонарушения, пытались дать взятку заместителю Генпрокурора - главе САП Холодницкому в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней."Судьи задержаны при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов США. В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала Варченко.Она также сообщила, что судья, которая таким образом пыталась избежать уголовной ответственности, находилась "под домашним арестом".

Как сообщили в ГПУ, действия задержанных квалифицируются по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.