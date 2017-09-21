 Из-за неявки присяжного рассмотрение дела "титушек" времен Революции Достоинства снова не состоялось. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Второй раз под ряд в заседание не явился присяжный Владимир Лопада. Причины его отсутствия не известны. Суду не удалось с ним связаться. Раньше другие присяжные говорили, что у Лопады якобы болеет мать. Но он сам суду ничего не сообщал.
Следующее заседание назначено на 27 сентября. Судья-председатель Евгений Мартынов назвал ситуацию патовой, а поведение присяжного безответственным. Таким образом суд уже в который раз не может провести заседание. Сейчас по этому делу не осталось запасных присяжных. Если присяжного Лопаду исключат, то его будет некем заменить и дело придется отправлять на перераспределение.
Напомним, что присяжные были привлечены к рассмотрению дела по желанию самих обвиняемых. Костенко, Гебан и Погребной обвиняются в стрельбе из огнестрельного оружия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на углу улиц Большая Житомирская и Владимирская в участников Евромайдана. В виде максимального наказания им угрожает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Двое обвиняемых - Костенко и Гебан - сейчас содержаться под стражей, а Погребной находится на свободе и регулярно приходит в суд.
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а он единственный и не заменимый?
а может гнать его лоПатой... если он второй раз подводит людей..
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Про Перемогу
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