 Курсантов Центра подготовки сержантского состава отправили заметать территорию вместо проведение плановых занятий, - Чмут

Как передает Цензор.НЕТ об этом в блоге " Уборка территории как способ приближения к стандартам НАТО. Или, как готовят сержантов в ВМС " пишет редактор "Українського мілітарного порталу", аоеннослужащий Тарас Чмут.Он напомнил заявление Президента Украины Петра Порошенко во время посещения собрания сержантов и старшин Вооруженных сил Украины, проходивших на Житомирщине 27 мая 2016 года, что "создание профессионального сержантского корпуса является важным элементом трансформации национального войска, которое имеет чрезвычайно важное значение для победы в войне против агрессора""И, действительно, сержанты и старшины являются тем скелетом, на котором держится вся низовое звено армии. Именно эти люди живут с пехотинцами в одних блиндажах, должны мотивировать их, поддерживать и быть примером для подражания! Именно на сержантах держится управление отделениями в бою, именно сержанты проводят занятия по боевой подготовке, именно сержанты являются теми неформальными лидерами и авторитетами которых уважают и на которых равняются!" - отметил Чмут.Он также напомнил слова Порошенко на этой же встрече, что "сержанты и старшины должны быть надежными помощниками офицеров, эталоном профессионализма и образцом для подражания для солдата"."Президент сказал - армия выполнила приказ! В течение года в структуре Вооруженных сил создали ряд профильных учебных центров. Этому процессу активно способствовали наши американские и европейский партнеры, они же присоединились к созданию, подготовке инструкторов и преподаванию отдельных дисциплин и направлений. Интересно, что служат и даже руководят этими частями не офицеры а... старшины! Шок для нашей армии, военная часть где нет ни одного офицера! Только сержанты и старшины которые должны готовить таких же сержантов и старший... Прямо как в ведущих армиях стран НАТО! Не обошел приказ Президента и Военно-Морские силы - было создано 203-й Центр подготовки сержантского состава, который разместили на территории 198-го Учебного центра ВМС в Николаеве, набрали штат будущих инструкторов (в основном старшин и сержантов морской пехоты со значительным опытом АТО), подготовили на начальном уровне инфраструктуру, и начали готовить будущих сержантов-лидеров", - сообщил военнослужащий."Впрочем, в нашей армии не может быть все так просто и положительно. Так, во вторник, по приказу командира 198-го Центра, капитана 1-го ранга Шайволодяна Шагена Рафиковича, было сорвано проведение плановых занятий а курсанты пошли... заметать территорию!!!! Вместо подготовки, будущие лидеры должны выполнять хозяйственные работы. Конечно, для Шайгена Рафиковича, это нормально, ведь он офицер старой закалки, где "срочник" - это раб, который должен мести плац, щипать траву, и регулярно отдавать воинское приветствие, а служба должна сводиться к безупречно отработанным бумагам - главному залогу спокойной службы. А боевая подготовка... То лишнее, по остаточному принципу. Сам Шайген Рафикович, как и большинство его штаба и управления, в АТО не были, и делает все возможное чтобы туда не попасть. Да и не удивительно это, ведь офицеры имеют недвижимость в Крыму и время от времени посещают оккупированный полуостров", - заявил Чмут.

"Интересно, что бы сказали западные советники и партнеры, когда узнали, что вместо выполнения учебной программы, которую они разработали для центра, курсанты заметают? Не менее интересно, кто дал право капитану 1-го ранга прямо нарушать Приказ Верховного Главнокомандующего и срывать подготовку сержантов?", - резюмировал Чмут.