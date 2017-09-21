 В Нью-Йорке началась встреча Порошенко и Трампа. ФОТО+ВИДЕО

"Обсуждаем укрепления украинской-американских отношений", - подчеркнул Президент Украины.
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"Мы очень надеемся, что получим от Соединенных Штатов Америки поддержку в такое сложное для Украины время", - сказал П.Порошенко в начале встречи с Д.Трампом.
Он отметил, что Украина надеется на поддержку в вопросе размещения миротворческой миссии, а также в экономических реформах.
В свою очередь, Д.Трамп отметил, что в настоящее время американские компании приходят в Украину.
Журналисты попытались задать вопросы двум президентам, однако им не позволили это сделать.
Как известно, П.Порошенко находится с рабочим визитом в США.
Встреча состоит из двух частей - открытой - с присутствием прессы и закрытой - без представителей СМИ.
Надо бы с него пример взять..очень красиво
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На те деньги, что у нас разворовываются, можно золотом всю Украину украсить.
В бюджете и в тарифах уже заложены деньги на благоустройство и озеленение .
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