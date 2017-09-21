EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  666  34
Материалы по теме:
Все про:взятка (4539) Волынь (656) СБУ (14931) сельсовет (62)

 Поселковый голова на Волыни разоблачен при получении взятки 8 тысяч, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с управлением защиты экономики Нацполиции и прокуратурой разоблачили на взятке поселкового голову на Волыни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя восемь тысяч гривен за содействие в выдаче справки, необходимой для приватизации жилья.

Сотрудники спецслужбы задержали поселкового голову в служебном кабинете во время получения второй половины взятки. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли деньги в разной валюте в эквиваленте почти сто тысяч гривен.

По материалам СБ Украины также инициирована проверка служебной деятельности сельского головы, в частности относительно законности выдачи справок на приватизацию жилья. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Глава сельсовета на Волыни попался на взятке 60 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Поселковый голова на Волыни разоблачен при получении взятки 8 тысяч, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл.. ФОТО

Поселковый голова на Волыни разоблачен при получении взятки 8 тысяч, - СБУ 02

Смотрите также: Следователь полиции и эксперт-криминалист задержаны на Волыни за попытку взятки в 130 тысяч. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На Банкову с обыском к Конону, шагом марш! Ать- два!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
страшный ворюга.. "Глытай и павук"))) Такую сумму отжал.. Как ее за день сбушники и пересчитать смогли....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По опыту знаю, что они взятки иногда бумагой для принтера берут. Почему же нет таких разоблачений? Бумагу как и деньги тоже можно пометить. Светиться будет. Неопровержимые доказательства!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы прям даете советы сбушникам))) Такими темпами они из-под баб-чиновниц сельсовета будут прокладки выгребать и с чеком магазинным сравнивать. И горе той бабе,которая чек выкинет))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть еще предложение. Приторговывать местами на сельском кладбище могут. Пусть СБУ проверит все могилки на кладбище, кто не односельчанин, того вынести и предьявить обвинение голове сельсовета в коррупци. И быдет страна в переди планеты всей по борьбе с коррупцией. Будет чем Порошенко гордиться и отчитываться перед мировой общественностью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если еще и повыкапывать всех мертвецов и сверить с фото в паспорте... А вдруг еще кого валетом захоронили,или с тещей любимою в обнимку.....Работы - непочатый край.. Свистать всех на кладбища! Враг уже не у ворот,он злобно и "пидступно" окопался на цвинтарях!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Здесь написано, что во время обыска у сельского головы нашли 100 тысяч в разной валюте.
Так что, не юродствуйте, из таких "голов" кононенки вырастают:
http://www.volyn24.com/news/89936-u-volynskogo-selyschnogo-golovy-iakyj-pogoriv-na-habari-znajshly-vdoma-100-tysiach
 показать весь комментарий
Ответить
 
сначала надо доказать,что это его деньги. А не то,что его жена на курорте по одной копейке насобирала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто обыск проводил - тот и должен доказывать. или по новой педрарехформе уже все можно без доказательств делать?А я-то думаю,чего это Штёпу отпустили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а, так ты сторонница обвинений на законных основаниях, оказывается?
А по твоим постам и не скажешь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
поселковый кто? головаМ ?
не простой мужик видать, головастый, хитрый
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Показуха в борьбе с коррупцией. А в министерствах нет коррупции ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В аграрнов одни ушлепки сидят, предлагаю на киллера скинуться, номер карты в личку. Часть уже собрана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чого його як Медведчука ввічливо не попросили прийти, коли у нього буде вільний час?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько не показывайте, это всё фейк, доказательства, по новому закону Реформы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"..а кто не будет кушать кашу,дети,к тому ночью придет головам...")))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"... кто с грязной рожицей уснет, к тому во сне заглянет крот... ")))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"..ко всем,кроме хитрой Мариванны,которая в ожидании хотя бы крота уже 25 лет как не моется")))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так надо было ему дать зарплату милион долларов как главе Нафтогаза шоб не воровал .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже как девятый год не дают приватизировать жилье, а караван идет) Чиновники мраз, вам привет: Мельник Сергей Иванович, Довбиш Николай Ананьевич, Сипливец Михаил Дыбилович и прочая аграрного министерства свита)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взятку уже по людски взять не умеют. В какой стране мы живем?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перевести в административное правонарушение, и по новому Закону, можно рассмотреть без участия сторон , на основании полученных документов, прокуратуры и взяточника, и вынести решение НЕВИНЕН! Теперь так можно!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоселковый голова на Волыни разоблачен при получении взятки 8 тысяч, - СБУ. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти