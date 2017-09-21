 Поселковый голова на Волыни разоблачен при получении взятки 8 тысяч, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного жителя восемь тысяч гривен за содействие в выдаче справки, необходимой для приватизации жилья.
Сотрудники спецслужбы задержали поселкового голову в служебном кабинете во время получения второй половины взятки. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли деньги в разной валюте в эквиваленте почти сто тысяч гривен.
По материалам СБ Украины также инициирована проверка служебной деятельности сельского головы, в частности относительно законности выдачи справок на приватизацию жилья. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия".
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Так что, не юродствуйте, из таких "голов" кононенки вырастают:
http://www.volyn24.com/news/89936-u-volynskogo-selyschnogo-golovy-iakyj-pogoriv-na-habari-znajshly-vdoma-100-tysiach
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А по твоим постам и не скажешь...
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не простой мужик видать, головастый, хитрый
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