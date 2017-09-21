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Все про:ГПУ (8912) назначение (1372) прокуратура (3200) Цицак (2)

 Военным прокурором сил АТО назначили Олега Цицака, - ГПУ. ФОТО

Цицак ранее занимал военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил военным прокурором сил антитеррористической операции Олега Цицака, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время его представления Юрий Луценко подчеркнул, что новоназначенный прокурор должен обратить внимание на ускорение реализации закона Украины "Об амнистии в 2016 году" и завершить его выполнение до конца октября.

Цицак ранее занимал военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

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Военным прокурором сил АТО назначили Олега Цицака, - ГПУ 01

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Правильно! Всех террористов - на свободу с чистой совестью!
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Vladimir Putny Вот скажите,.. Вы специально "дурака включили" и пишите об каких то террористах, которые не имеют никакого отношения к данному закону?
Речь идет о законе принятом в 2016 году который вступил в силу с 7 сентября 2017 года. Новоназначенный прокурор сил АТО согласно этого закона должен заниматься амнистией воинов АТО в законе нет вообще никакого упоминания об амнистии террористов .
Зачем брешете о террористах? чтобы свою "зраду" сотворить?
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Не справлялся в одиночку с ускорением реализации закона Украины "Об амнистии в 2016 году" и завершением его выполнения до конца октября. Помощники нужны.
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Кстати, никто не задумывался с чего вдруг такая спешка? Не иначе Лугандонию будут срочно вкорячивать Украине на баланс.
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У 2011-2012 роках цей Цицак працював директором Департаменту кадрів та роботи з особовим складом МНС України.
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на Цензоре снова дежурит редактор-минималист.
И чем же Цицак занимал военного прокурора?
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Могу предположить, что по принципу верности трону и готовности делится заработанным непосильным трудом..
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Цицак ранее занимал военного прокурора Ужгородского гарнизона Источник: https://censor.net.ua/p456290 или развлекал?
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А куда наш любимый Кулик делся с домами и машинами? На Канары поехал, ему хватит? К стати как там уголовное дело против него закрыли или просто в мусорник выбросили?
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