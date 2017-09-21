 Военным прокурором сил АТО назначили Олега Цицака, - ГПУ. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил военным прокурором сил антитеррористической операции Олега Цицака, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Во время его представления Юрий Луценко подчеркнул, что новоназначенный прокурор должен обратить внимание на ускорение реализации закона Украины "Об амнистии в 2016 году" и завершить его выполнение до конца октября.
Цицак ранее занимал военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.
1606 16
Экс-главе правления банка "Национальный кредит" объявлено о подозрении в хищении 4 млн, - прокуратура(2)
Трагедия в лагере "Виктория": Прокуратура изъяла документацию из Одесского горсовета, ГСЧС и других учреждений(18)
Яровой и Князев представили нового главу полиции Полтавщины Замахина. ФОТО(10)
Директор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд(8)
Прокуратура и СБУ завершили расследование провокаций с перекрытием трассы на Львовщине(46)
Полицейский-взяточник, пытаясь сбежать от правоохранителей, попал в ДТП. ФОТО+ВИДЕО(38)
Ответить
Речь идет о законе принятом в 2016 году который вступил в силу с 7 сентября 2017 года. Новоназначенный прокурор сил АТО согласно этого закона должен заниматься амнистией воинов АТО в законе нет вообще никакого упоминания об амнистии террористов .
Зачем брешете о террористах? чтобы свою "зраду" сотворить?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И чем же Цицак занимал военного прокурора?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить