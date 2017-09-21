 Правоохранители ликвидировали на Сумщине группировку, регулярно снабжавшую заключенных наркотиками. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что младший инспектор отдела исправительного центра организовал механизм передачи заключенным наркотиков и обеспечивал условия для их употребления в фельдшерском пункте центра. "Товар" он заказывал у местного жителя, который дома изготовлял наркопрепараты и курьером передавал инспектору. Чиновник почти ежедневно распространял наркотики в заведении с помощью "доверенного лица" из числа заключенных.
Оперативники спецслужбы задержали младшего инспектора при попытке пронести в исправительный центр несколько шприцев с дозами ацетилированного опия. Во время обысков по месту жительства его сообщника сотрудники СБ Украины изъяли большое количество сырья для изготовления наркотика. Курьер, которого "взяли" в городе, пытался оказывать сопротивление правоохранителям.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия".
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Основною метою форуму традиційно є презентація досвіду іноземних інвесторів та активне залучення зовнішніх інвестицій.
У роботі інвестиційного заходу взяв участь і пан Лі Янг-Гу, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні.
«Це дуже потрібна виставка і потрібний форум. Я ніколи не бачив такої великої агровиставки у себе вдома. Тому побувати тут - це велика удача, адже завдяки участі в AGROEXPO-2017 я отримав багато інформації про вашу область, яка допоможе налагодити нам взаємовигідну співпрацю між Кореєю і Україною. Це надзвичайно корисний майданчик для роботи по залученню інвестицій. І я спробую в наступному році сюди запросити корейські компанії, аби вони теж стали учасниками такої масштабної виставки», - відзначив пан Посол.
https://zpu.kr.ua/ekonomika/4837-li-yanh-hu-ya-nikoly-ne-bachyv-takoi-velykoi-ahrovystavky-v-korei
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