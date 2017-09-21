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Все про:наркотики (1608) Сумщина (663) заключенные (382)

 Правоохранители ликвидировали на Сумщине группировку, регулярно снабжавшую заключенных наркотиками. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и оперативниками пенитенциарной службы задержали участников группировки, которые изготавливали и регулярно поставляли "тяжелые наркотики" в исправительный центр в Конотопе Сумской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что младший инспектор отдела исправительного центра организовал механизм передачи заключенным наркотиков и обеспечивал условия для их употребления в фельдшерском пункте центра. "Товар" он заказывал у местного жителя, который дома изготовлял наркопрепараты и курьером передавал инспектору. Чиновник почти ежедневно распространял наркотики в заведении с помощью "доверенного лица" из числа заключенных.

Оперативники спецслужбы задержали младшего инспектора при попытке пронести в исправительный центр несколько шприцев с дозами ацетилированного опия. Во время обысков по месту жительства его сообщника сотрудники СБ Украины изъяли большое количество сырья для изготовления наркотика. Курьер, которого "взяли" в городе, пытался оказывать сопротивление правоохранителям.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия".

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Правоохранители ликвидировали на Сумщине группировку, регулярно снабжавшую заключенных наркотиками 01


Правоохранители ликвидировали на Сумщине группировку, регулярно снабжавшую заключенных наркотиками 02

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Правоохранители ликвидировали на Сумщине группировку, регулярно снабжавшую заключенных наркотиками 03

Правоохранители ликвидировали на Сумщине группировку, регулярно снабжавшую заключенных наркотиками 04

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«Центрально-український інвестиційний день» у Кропивницькому пройшов за участі закордонних делегацій із Кореї, Китаю, Македонії, Польщі та Латвії.

Основною метою форуму традиційно є презентація досвіду іноземних інвесторів та активне залучення зовнішніх інвестицій.
У роботі інвестиційного заходу взяв участь і пан Лі Янг-Гу, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні.
«Це дуже потрібна виставка і потрібний форум. Я ніколи не бачив такої великої агровиставки у себе вдома. Тому побувати тут - це велика удача, адже завдяки участі в AGROEXPO-2017 я отримав багато інформації про вашу область, яка допоможе налагодити нам взаємовигідну співпрацю між Кореєю і Україною. Це надзвичайно корисний майданчик для роботи по залученню інвестицій. І я спробую в наступному році сюди запросити корейські компанії, аби вони теж стали учасниками такої масштабної виставки», - відзначив пан Посол.
https://zpu.kr.ua/ekonomika/4837-li-yanh-hu-ya-nikoly-ne-bachyv-takoi-velykoi-ahrovystavky-v-korei
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...правохранители ликвидировали правохранителей...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители ликвидировали на Сумщине группировку, регулярно снабжавшую заключенных наркотиками. ФОТОрепортаж
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