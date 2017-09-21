 Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что на территории Киева осуществляется производство и незаконная реализация через сеть Интернет фальсифицированного алкоголя. Мощность цеха составляла 15 тысяч литров в месяц.
В результате проведенного ряда обысков были обнаружены и изъяты более 1150 литров алкоголя без марок акцизного налога установленного образца, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 850 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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и не втравишься шмурдяком и дешевле точно...
вот только печально и волнительно (статью то не отменили в УК)
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блииин!
пошел... хоть кофе попью...
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