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Все про:алкоголь (1687) Киевская область (1734) налоговая милиция (1636) фальсификат (350) ГФС (3262)

 Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Киевской области совместно с областной прокуратурой ликвидировали в столице подпольный цех, в котором изготавливались фальсифицированные алкогольные напитки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что на территории Киева осуществляется производство и незаконная реализация через сеть Интернет фальсифицированного алкоголя. Мощность цеха составляла 15 тысяч литров в месяц.

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В результате проведенного ряда обысков были обнаружены и изъяты более 1150 литров алкоголя без марок акцизного налога установленного образца, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 850 тысяч гривен.

Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 01Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 02Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 03Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 04Налоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 05

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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https://m.antikor.com.ua/articles/188688-biznesmen_z_otochennja_grojsmana_zarobljaje_miljjoni_na_kontrafakti
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А вы еще поднимите акцизы на спиртное и за день на месте каждого закрытого цеха будут по три вырастать. Работы баранам будет - непочатый край.
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Это фигня .Откуда у шляшка из анальнои партии миллион долларов наличкой , откуда у депутатов в е - декларациях 12 . 5 МИЛЛИРДА гривен НАЛИЧКОЙ КЕШЕМ в загашниках ?Вот это вопрос .
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пардон, но когда задается вопрос, цитирую - "Откуда у шляшка из анальнои партии миллион долларов наличкой" - ответ сам собой напросился
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со всех сторон посмотри и получается надо гнать... самому
и не втравишься шмурдяком и дешевле точно...
вот только печально и волнительно (статью то не отменили в УК)
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Та похер статья - закрылся в квартире и гони на здоровье. А мой брат вообще летом в село едет, нагонит на весь холодный период времени года, привезет в Киев - и не кашляет
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Параллельно был ликвидирован и цех по производству фальсифицированной закуски...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики с прокуратурой в Киеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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