 Стали известны победители конкурса стартапов для ветеранов АТО в Ирпене: "Нам не реабилитация нужна, а поддержка в работе". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, событие прошло в городской библиотеке Ирпеня в среду, 20 сентября.
Проект был инициирован Ирпенским городским союзом ветеранов АТО в июне 2017 года и был вынесен на общественные слушания Общественного объединения "Ирпенское агентство развития". Городские власти инициативу поддержали.
В целом зарегистрировались на проект 55 человек, 22 из них подали окончательную заявку в виде бизнес-плана. Именно из 22 кандидатов комиссия избирала победителей. В процессе подготовки бизнес-плана ветераны прошли специальные тренинги.
Елена Чернявская, глава Общественного объединения "Ирпенское агентство развития" отметила, что отбор проектов проходил тщательно. По ее словам, многие проекты, которые не победили, имеют огромный потенциал.
"В комиссию, которая выбирала победителей, вошли представители спонсоров - ведущие финансисты и маркетологи нашего региона. Также были представителя Министерства обороны, Киевского национального экономического университета, депутат горсовета Анастасия Попсуй, стажировавшаяся в Гарварде. Основные спонсоры - Procapital Investment.
Важно, что город предоставил базу для подготовки бизнес-проектов. Ветераны с помощью этих курсов и тренингов смогли понять, как делать бизнес. Они проходили тренинги по маркетингу, рекламе, им дали понятие конкуренции. Словом, они поняли, что такое бизнес. И это очень точно пригодится им в будущем", - рассказала она.
Елена Чернявская.
Главным требованием к конкурсантом было создание проекта, который в перспективе может стать инновационным, актуальным и прибыльным бизнесом. Однако много предложенных проектов также являются социальными.
Первую премию получил Денис Дудник из Ирпеня. С мая 2014-го по декабрь 2016-го он служил в батальоне "Киев-2". Вышел из зоны АТО в феврале 2016 года. В зоне АТО проходил службу в Чернухино под Дебальцево и на блокпосту под Волновахой.
Он предложил проект запуска в Ирпене производства ножей. От спонсоров получит 100 тыс. грн, а от города - право бесплатной аренды помещения размером 60-100 кв. м на один год.
"Это тестовая франшиза проекта "Ветеранские ножи" торговой марки "Ветеран пром", - рассказал Денис о своем проекте. - Основателем марки является общественная организация СУВИАТО (Спілка учасників ветеранів- інвалідів АТО). Мы хотели бы сделать предприятие, на котором будут работать инвалиды. Сами ребята говорят, что их такая тонкая работа успокаивает. Уверен, что дальше у нас будут другие проекты".
Владимир Шиповский получил вторую премию. С апреля 2015 года был в составе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и разграничения территории (СЦКК). Попадал под обстрелы в Авдеевке, Попасной, Песках.
Его проект по изготовлению декора в стиле стим-панк настолько заинтересовал одного из спонсоров, строительную компанию "Синергия", что тот заявил о готовности сделать Владимиру заказ на производство скульптур. На реализацию проекта Владимир получит 50 тысяч гривен и право бесплатной аренды помещения размером 60 кв. м в Ирпене.
"Сейчас я пока делаю это все на балконе. Но мне предоставили помещение. Я просто в шоке! А началось все с ремонта у родителей. Остался мусор - канистра, запчасти, остатки труб. Я просто все это слепил вместе и встроил лампочку. Так эта поделка и стояла, как подсвечник. Как-то в гости пришел товарищ, спросил, сколько я за это заплатил. Говорю: "Сам сделал, это просто мусор". Он очень удивился и сказал, что это можно продавать за хорошие деньги. Я выложил объявление, и этот подсвечник быстро купили. Смысл в том, что это было не очень затратно, а людям понравилось", - отметил Шиповский.
Третье место - у Виталия Ивахненко из Бородянки. Он служил в 11-м батальоне "Киевская Русь", воевал в Дебальцево. Предложил проект по организации производства из металлолома.
Виталию для развития проекта предоставили 50 тысяч гривен.
Виталий отмечает, что его производство является не столько бизнесом, сколько местом для социальной адаптации ветеранов:
"Мы существуем уже год. По сути это реабилитация для ребят. Они приходят, отвлекаются, что-то создают своими руками. Постоянно работают так пять человек, другие иногда тоже присоединяются".
Глава Бучанского общества ветеранов АТО майор Александр Буйволюк, который также подавал своей проект, отметил важность подобных инициатив:
"Важно, что перед созданием бизнес-плана для кандидатов провели бизнес-тренинги. Я больше 20 лет в международном бизнесе, но даже мне было очень полезно такие курсы пройти, сделал некоторые открытия для себя. Такие события очень важны, потому что дают ветеранам возможность структурировать свои желания в бизнес-проект. Даже в том случае, ели проект не победит сегодня, его можно продвигать дальше уже с трезвым видением. Я участвовал в нескольких круглых столах о реабилитации участников АТО, узнал, что на реабилитацию ветеранов тратятся большие деньги. Да не нужно нам это! Нам не лечение необходимо, а социализация и поддержка в работе".
И. о. главы Совета ветеранов АТО при городском голове Ирпеня Антон Головенко и глава Бучанского союза ветеранов АТО Александр Буйволюк.
Буйволюк высказал желание провести подобный конкурс в Буче и других городах Украины.
Первый заместитель городского главы Ирпеня Дмитрий Христюк уверил, что власти города и в дальнейшем будут поддерживать подобные проекты.
"В Ирпене мы стали первыми, кто провел такой конкурс стартапов. Мы с радостью будем передавать этот опыт другим районам и городам. Сегодня наши ребята, которые защищал страну, нуждаются в поддержке. Не в подачках, простите, а в реальной поддержке по развитию своего дела, чтобы честно зарабатывать на жизнь и на обеспечение своей семьи", - сказал он, поблагодарив всех спонсоров и организаторов.
Фото: Олег Богачук.
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