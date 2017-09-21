 Марина Порошенко встретилась с Брижит Макрон, - Президент. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Петра Порошенко, супруга президента Украины встретилась с первой леди Франции.
"Марина вместе с Брижит Макрон договорилась о сотрудничестве между Украиной и Францией в вопросе развития инклюзивной образовательной среды, - пишет Петр Порошенко. - Первые леди отметили, что инклюзивное образование - это один из ключевых факторов формирования XXI века как эпохи толерантности и равноправия. Ведь обучения детей с особыми образовательными потребностями в обычной школе со своими сверстниками - это необходимость, которую хорошо понимают в Европе и мире".
5679 62
Порошенко обратился к инвесторам и предпринимателям: "Худшее в украинской экономике уже в прошлом". ВИДЕО(129)
Украина поддерживает идею реформирования ООН, - Порошенко(45)
"Смерть жертв рейса МН17 на совести России", - Порошенко в ООН(60)
Россия использует оккупированный Крым для переброски военной силы в Сирию, - Порошенко(103)
Переговори лідерів "нормандської четвірки". Прогрес відсутній(0)
Порошенко и Пенс вышли из зала заседаний Совбеза ООН перед выступлением Лаврова(141)
"Пришло время создать международную группу друзей украинского Крыма", - Порошенко в ООН(57)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему мадам Порошенко моложе мадам Макрон?!
Ответить
особенно умиляет фраза ДОГОВОРИЛИСЬ.
Это как одна и другая будут ублажать мужа в постели пока тот не согласится выполнить их договоренности?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кто бы это мог быть?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пора мне- на покой, видать...
Ответить
Ответить
- А фотография есть?
- Есть.
- Дай посмотреть... Ой, Матерь божья!
Ответить
Ответить
Ответить
ИЛИ ОНА ЕЕ СПРЯТАЛА ШОБЫ НЕ СВЕТИТЬ ЛУИ ВИТТОН?
И ВААЩЕ СМЕНИ ИМИДЖМЕЙКЕРА ПОЛНАЯ БЕЗВКУСИЦА ПО СРАВНЕНИЮ С УТОНЧЕННОСТЬЮ БРИДЖИТ МАКРОН.
РЕСПЕКТ ФРАНЦУЗАМ!!!
Ответить
Не подумайте чего плохого.... Я, наверное, просто быдло мариупольское. Но, просто обязан сказать: я стока не выпью. Дабы оценить утонченность. Не получится.
Ответить
Внешность не обсуждаю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бабушки старушки
Бабушки,бабушки
Ушки на макушке
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это тебе Вальцман сказал?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А у Луки с пуйлом кто встречается в качестве их вторых половинок?
Ответить
😀 А у них каждый раз новый зоопарк 😂
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- А, что? Нельзя?
- Да, почему, я в твоем возрасте тоже с ней встречался.
Ответить