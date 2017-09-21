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 Марина Порошенко встретилась с Брижит Макрон, - Президент. ФОТО

Первая леди договорилась о развитии инклюзивного пространства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Петра Порошенко, супруга президента Украины встретилась с первой леди Франции.

"Марина вместе с Брижит Макрон договорилась о сотрудничестве между Украиной и Францией в вопросе развития инклюзивной образовательной среды, - пишет Петр Порошенко. - Первые леди отметили, что инклюзивное образование - это один из ключевых факторов формирования XXI века как эпохи толерантности и равноправия. Ведь обучения детей с особыми образовательными потребностями в обычной школе со своими сверстниками - это необходимость, которую хорошо понимают в Европе и мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с Эрдоганом: президент Турции подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Марина Порошенко встретилась с Брижит Макрон, - Президент 01

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- Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет…(с)
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Если говорить о первых леди, тут мы повыгоднее их смотримся.
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Ну конечно И помоложе и побогаче. Вот если бы и Украина в некоторых вопросах повыгоднее смотрелась. Тода вооще было бы просто отлично.
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а я держал так кулаки.. думал договорятся-недоговорятся...
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ага, и здесь зрада!
Почему мадам Порошенко моложе мадам Макрон?!
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ну и цирк с двумя клоунами.
особенно умиляет фраза ДОГОВОРИЛИСЬ.
Это как одна и другая будут ублажать мужа в постели пока тот не согласится выполнить их договоренности?
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Таня, ну ты это у Кабаевой спроси про ублажение
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А у Луки с пуйлом кто встречается в качестве их вторых половинок?
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Попытки спама говорят о том, что кому-то очень не нравится вопрос.
Кто бы это мог быть?
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Человек - перегар Порошенко не рискует ни с кем близко встречаться. Понимаю.
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Я тут- пас. По-честному. Бо я понятия не имею- шо есть такое: "инклюзивное пространство", в свете вот этого: Ведь обучения детей с особыми образовательными потребностями в обычной школе со своими сверстниками - это необходимость, которую хорошо понимают в Европе и мире". Источник: https://censor.net.ua/p456246
Пора мне- на покой, видать...
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Это когда в одном классе с обычными детьми учатся дети с ДЦП, например.
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- Все говорят, что моя девушка похожа на Божью матерь.
- А фотография есть?
- Есть.
- Дай посмотреть... Ой, Матерь божья!
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ПЕДЯ КУПИ МАРИНЕ СУМКУ.

ИЛИ ОНА ЕЕ СПРЯТАЛА ШОБЫ НЕ СВЕТИТЬ ЛУИ ВИТТОН?

И ВААЩЕ СМЕНИ ИМИДЖМЕЙКЕРА ПОЛНАЯ БЕЗВКУСИЦА ПО СРАВНЕНИЮ С УТОНЧЕННОСТЬЮ БРИДЖИТ МАКРОН.

РЕСПЕКТ ФРАНЦУЗАМ!!!

Марина Порошенко встретилась с Брижит Макрон, - Президент - Цензор.НЕТ 918
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УТОНЧЕННОСТЬЮ БРИДЖИТ МАКРОН. (с)

Не подумайте чего плохого.... Я, наверное, просто быдло мариупольское. Но, просто обязан сказать: я стока не выпью. Дабы оценить утонченность. Не получится.
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Речь шла о стиле. Мне Макрон по стилю одежды нравится больше - строго и со вкусом.
Внешность не обсуждаю.
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А-а-а-а... И НИК у Вас- такой, что меня просто заставляет бежать! У меня первые пять жен- Светланы. Потому- бегу!
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Ах ты ж Синия борода!Форумчане хватай его!
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И все из секс-шопа? Резина не качественная у Светок? Рвется?
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так вони ж в різних вікових категоріях..тому і одяг відповідний.
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шобы вы не спились для вашего вкуса есть еще одна "утонченная", подобная Марине ............

Марина Порошенко встретилась с Брижит Макрон, - Президент - Цензор.НЕТ 1572
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Ну яка тут "утончьонность"-як казав мій дідусь-ну така вже паскудна-може хоть людина непогана............
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Француз-то не додумался себе Макроншу в Липецке найти.
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Бабушки,бабушки
Бабушки старушки
Бабушки,бабушки
Ушки на макушке
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Чем более становится старше,тем больше походит на еврейку. - Крючковатый нос.Темнеет кожа. Ничего не имею против нее. Она - никакая. И никак не реагирует на поведение мужа. Ей просто нравится жрать за наш счет.
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И к чему здесь описываете свою мать...? Это Ваши семейные проблемы....
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Твоя проблема,что ты стрелочник. А стрелочнико в ж . е .
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Ничего удивительного в этом нет ибо чем дольше живут вместе супруги, тем больше становятся друг на друга похожи
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Ігорьок, в Марини абсолютна слов"янська зовнішність.
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Ты порохобот клоун!!!


Это тебе Вальцман сказал?




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Наряд у парпшенчихи красивый, отражает национальный колорит. Тока цвет какой-то невыразительный 😕
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Это высер обыкновенный, масковский, с россиянским душком - Порошенко ничего подобного никогда не говорил.
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Для Алла Новосад 5b57f84f
А у Луки с пуйлом кто встречается в качестве их вторых половинок?
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😀 А у них каждый раз новый зоопарк 😂
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Красивая улыбка у макаронши,потому что кушает макароны,а у нашей зубы от шоколада темнеют и она боится широко улыбаться
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А вы представьте на секунду,чтобы мадам Макрон вот так бы сфотографировалась с Люсей Янукович.....разве бы та её наколотыми апельсинами накормила
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встретились пацылавались памяли розовых пупсиков... кому нужны эти новости...
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Женоненавистник? А Макрон тебе как? А Криптон, аргон, неон?
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Как сообщает пресс-офис Белого Дома, встреча Трампа и Порошенко назначена на 10:30 по нью-йоркскому времени (17:30 мск). Рандеву пройдет в Lotte New York Palace Hotel.
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- Моня, сынок, я слышал, ты с Фирой с Дерибасовской встречаешься.
- А, что? Нельзя?
- Да, почему, я в твоем возрасте тоже с ней встречался.
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Цензор.НЕТФотоОбществоМарина Порошенко встретилась с Брижит Макрон, - Президент. ФОТО
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