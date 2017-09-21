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Все про:депутат (3034) Миргород (18) Полтавщина (522) убийство (5187)

 Миргородского депутата Хачатряна, подозреваемого в убийстве коллеги, арестовали на 2 месяца. ФОТО

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал на 60 суток депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна, подозреваемого в убийстве коллеги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

"В начале заседания депутат (Хачатур Хачатрян) обратился к суду с тем, что ему нужен переводчик, он не понимает украинского языка, судья Алла Чуванова вести заседание на русском отказалась. Сторона защиты ходатайствовала, чтобы подозреваемого выпустили под залог. Однако в итоге был объявлен приговор о содержании Хачатряна под стражей", - сказано в сообщении.

Правоохранители Полтавской области информацию об аресте пока не комментировали.

Миргородского депутата Хачатряна, подозреваемого в убийстве коллеги, арестовали на 2 месяца 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Миргородского горсовета Хачатрян задержан по подозрению в избиении и последующей смерти своего коллеги Супруненко

Напомним, ранее в Полтавской области были задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на депутата Миргородского городского совета Олега Супруненко, который в результате причиненных телесных повреждений скончался.
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Стесняюсь спросить, а сколько Петренко, Сидоренко и прочих "ко" в парламентах Армении?
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От куда украинский депутат хачатрян будет знать Украинский язык, ну вы думайте тоже свой головой... и вообще он скорее всего чистой уоды не уиноуник
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Как же он депутутские обязанности в сердце Украины исполнял не зная языка?
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Ты если ему скажешь что у него есть обязанности которые надо исполнять. То скорее всего окажешься рядом с покойным
Не для того он туда шел!
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тут вчера некоторые писали что знают этого Хачатряна лично, мол чел хороший.....так вот , после заявления о предоставлении переводчика челу который есть украинским депутатом , можно сразу помазать ему лоб зеленкой......
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"Как поссорились Иван Иваньіч с Иваном Никифоровичем"
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20 сентября, апелляционный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего бойца «Беркута» Сергея Лободу, подозреваемого в избиении 22 активистов Евромайдана и в убийстве 3 активистов в 2014 году
По словам юриста, подозреваемому изменили меру пресечения на домашний арест. При этом она указала на ненадежность такого ограничения свободы.
«Мы помним, что браслетов для беркутовцев почему-то никогда нет. А еще помним, что харьковские беркута Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста», - отметила Закревская.
Также адвокат рассказала, что в среду суд в Виннице (судья Клапоущак) отказал в продлении домашнего ареста бывшему заместителю начальника киевской милиции Александру Кравченко
Надо сказать, что данная информация вряд ли кого-то удивит. Наоборот, она является ожидаемой.
Как было ожидаемо и вчерашнее решение суда в Черноморске об оправдании и выпуске на свободу 20 антимайдановцев по делу «2 мая» в Одессе.
Вчера же на Свободу была отпущена Неля Штепа. Та самая мэр Славянска которая знает кто начал войну на Донбассе и кто на самом деле финансировал Стрелкова и первые отряды боевиков.
Правозащитники уверены! Таким образом нынешняя власть зачищает свои следы в преступлениях против собственного народа.
Все без исключения отпущенные на волю беркутовцы, антимайдановы, мэры бегут в Россию. Это лучший для нынешней киевской власти вариант! Поскольку любое заявление бежавших в Россию автоматически считается работу на Кремль и ФСБ.
Таким образом, за Майдан, за Небесную Сотню, за десятки тысяч убитых добровольцев так и никто не ответил и не ответит! Поскольку отвечать уже некому…
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И как Ляшко - настоящий украинец до мозга костей, принимает во партию тех, кто его не понимает? Как такие непонимающие проводят линию партии и его (Ляшка) в жизнь? Через переводчика с электоратом общаются?
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В 90е была Витренко
в 00+ Ляшко...
сцена та же только клоуны меняются!
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Цифры и числа (вероятнее в у.е.) отлично понимают все.
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Сейчас тварюка шЛяшко в унисон со всей своей педерастической шоблой голосует с БПП и инородным фронтом,сколько ж педику капусты отвалили?А вы Люди дальше слушайте правильные речи этой гниды шЛяшка
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знову маланець вбив українця в Україні. Забули Шевченка, впустили зайд в Неньку, віддали УСЮ владу пейсатим зайдам - маєте вмерти наглою смертю. Діалектика.
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ляжка вилы еще не сломал, доказывая свою принципиальность?
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Х*йло армянське жире українське сало ,а мови не вивче.Людей вбивати ,то йому перекладача не треба було?
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той городок перетворився у рідкісний жлобятник. там ще копайти й копати журналістам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМиргородского депутата Хачатряна, подозреваемого в убийстве коллеги, арестовали на 2 месяца. ФОТО
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