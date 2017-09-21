 Миргородского депутата Хачатряна, подозреваемого в убийстве коллеги, арестовали на 2 месяца. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".
"В начале заседания депутат (Хачатур Хачатрян) обратился к суду с тем, что ему нужен переводчик, он не понимает украинского языка, судья Алла Чуванова вести заседание на русском отказалась. Сторона защиты ходатайствовала, чтобы подозреваемого выпустили под залог. Однако в итоге был объявлен приговор о содержании Хачатряна под стражей", - сказано в сообщении.
Правоохранители Полтавской области информацию об аресте пока не комментировали.
Напомним, ранее в Полтавской области были задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на депутата Миргородского городского совета Олега Супруненко, который в результате причиненных телесных повреждений скончался.
831 16
Депутатские заявления и поправки в судебную реформу, - день работы ВР 20 сентября. ФОТОрепортаж(15)
"Слово в слово, запятая в запятую, точка в точку", - депутат от БПП Мушак заявил о регистрации в Раде проекта земельной реформы Тимошенко. ДОКУМЕНТ(200)
Правоохранители анализируют видео подрыва автомобиля Махаури, но в интересах следствия деталей не разглашаем, - Артем Шевченко(24)
Депутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности(26)
Перед загиблим воїном представники УПЦ (МП) закрили ворота каплиці(0)
ООН: Прогресса в расследовании убийства Шеремета до сих пор нет(40)
Убийство грибника раскрыли с помощью полиграфа. ФОТОрепортаж(57)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не для того он туда шел!
Ответить
Ответить
Ответить
По словам юриста, подозреваемому изменили меру пресечения на домашний арест. При этом она указала на ненадежность такого ограничения свободы.
«Мы помним, что браслетов для беркутовцев почему-то никогда нет. А еще помним, что харьковские беркута Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста», - отметила Закревская.
Также адвокат рассказала, что в среду суд в Виннице (судья Клапоущак) отказал в продлении домашнего ареста бывшему заместителю начальника киевской милиции Александру Кравченко
Надо сказать, что данная информация вряд ли кого-то удивит. Наоборот, она является ожидаемой.
Как было ожидаемо и вчерашнее решение суда в Черноморске об оправдании и выпуске на свободу 20 антимайдановцев по делу «2 мая» в Одессе.
Вчера же на Свободу была отпущена Неля Штепа. Та самая мэр Славянска которая знает кто начал войну на Донбассе и кто на самом деле финансировал Стрелкова и первые отряды боевиков.
Правозащитники уверены! Таким образом нынешняя власть зачищает свои следы в преступлениях против собственного народа.
Все без исключения отпущенные на волю беркутовцы, антимайдановы, мэры бегут в Россию. Это лучший для нынешней киевской власти вариант! Поскольку любое заявление бежавших в Россию автоматически считается работу на Кремль и ФСБ.
Таким образом, за Майдан, за Небесную Сотню, за десятки тысяч убитых добровольцев так и никто не ответил и не ответит! Поскольку отвечать уже некому…
Ответить
Ответить
в 00+ Ляшко...
сцена та же только клоуны меняются!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить