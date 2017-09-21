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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1683) Мариуполь (4160) налоговая милиция (1634) сигареты (704) торговля (859) фальсификат (348) ГФС (3260)

 Налоговики с "Фантомом" в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники областного управления налоговой милиции совместно со спецподразделением "Фантом" и областной прокуратурой пресекли торговлю фальсифицированными алкогольными напитками и сигаретами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории Мариуполя продаются фальсифицированные алкоголь и сигареты. В результате ряда обысков, проведенных по местам распространения указанных товаров были обнаружены и изъяты более 11,7 тысячи пачек сигарет и 150 литров алкоголя общей стоимостью 325 тысяч гривен. Также были изъяты почти 330 тысяч гривен, полученных от реализации указанных товаров.

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Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 01Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 02Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 03Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 04Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 05Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 06Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 07Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 08Налоговики с Фантомом в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем 09

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Ну прєсеклі! А як купляв,так і купляю цигарки за 15 гривень!
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Вчера, весь вечер выли полицейские тачки. Непрерывно. Я думал- что-то серьезное происходит. Однако... Похоже на просто вид заработка. Подработка, в смысле.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики с "Фантомом" в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем. ФОТОрепортаж
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