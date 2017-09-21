 Налоговики с "Фантомом" в Мариуполе пресекли торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории Мариуполя продаются фальсифицированные алкоголь и сигареты. В результате ряда обысков, проведенных по местам распространения указанных товаров были обнаружены и изъяты более 11,7 тысячи пачек сигарет и 150 литров алкоголя общей стоимостью 325 тысяч гривен. Также были изъяты почти 330 тысяч гривен, полученных от реализации указанных товаров.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
307 3
Налоговики с прокуратурой на Киевщине ликвидировали цех по изготовлению фальсифицированного топлива. ФОТОрепортаж(6)
Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет, которую планировали незаконно перевезти в Румынию. ФОТОрепортаж(13)
Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 2 млн грн. ФОТОрепортаж(8)
Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, - Грымчак(120)
Что напоминают просьбы не убирать налоговую милицию(0)
Налоговики и прокуратура на Сумщине пресекли производство суррогатного спирта для изготовления фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж(5)
На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию. ФОТОрепортаж(9)
Ответить
Ответить
Ответить