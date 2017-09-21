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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4346) Умань (193) хасиды (117) Фацевич (49) Аброськин (447)

 В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция. ФОТОрепортаж

Взрыв произошел сегодня ночью. В результате взрыва пострадал подросток, он получил порез руки. Личный состав полиции поднят по тревоге. На место происшествия по приказу Председателя Национальной полиции выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 21 сентября, около шести утра в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге. При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, был ранен 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - рассказали в ведомстве.

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В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция 01

В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция 02

В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция 03

В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция 04

В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция 05

В Умань по приказу Председателя Национальной полиции Украины выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства взрыва и причастные к взрыву личности устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Шалом, Украина!

Каждый год в украинский город Одессу, в конце второй декады сентября, спецрейсами прибывают паломники - хасиды из разных стран мира отпраздновать наступление Рош Ха-Шана. В Южной Пальмире они пересаживаются на комфортабельные автобусы, которые направляются далее в город Умань, Черкасской области.
Интерес у хасидов к этому не самому большому городу в Украине связан с могилой цадика Нахмана. Этот еврейский Праведник был основателем бреславского хасидизма и после своей смерти был предан украинской земле более двухсот лет назад. И все эти годы, несмотря на политическую нестабильность, ни на межнациональные конфликты, оставившие в свое время кровавые следы в истории еврейского народа, паломники-хасиды продолжают посещать могилу своего великого учителя-праведника Рабби Нахмана.
С каждым годом количество паломников в Умань увеличивается. По древним поверьям наступление Миллениума, якобы, напрямую связано с пророчествами цадика.
Следует отметить, что паломники в Умани, не только молятся, поют и танцуют, но и жертвуют большие суммы денег на покупку бронежилетов для бойцов Вооруженных Сил Украины, защищающих украинский Донбасс от «ихтамнетов» Сергея Шойгу.
После сбора добровольных пожертвований была вознесена особая молитва с просьбой о наказании агрессора и о наступлении мира в Украине.
В заключение праздничной церемонии дорогие гости вместе с местными жителями спели на русском языке хит экс-министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы и разошлись на ночлег.
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-И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: "Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданный и умер, не оставив сыну своему Остап-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами".(с)
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Лично у меня,ассоциация с гаражами - как место криминальных встреч. В Донецке в таких местах любили перепродывать украденные вещи,самогон,наркоту. И чего его черти понесли в такие сомнительные места ? Как не торговля чем-то незаконным. Вот и получил.
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Наверное думал что могила Цадика там...) или как его там.
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- Алло, алло, пожарна? Срочно приезжайте - горим.
- Адрес?
- Герцль 34, квартира 12.
- Герцль? Это где?
- Та навпротив шука.
- Напротив чего?
- Та шука! Ви шо, на шуке не були?
- Говорите конкретно. Какой это район?
- Та Ромема ж! Горить. Хватит там расспрашивать, приезжайте, а потом я вам все
расскажу.
- Но куда? Адрес?
- Так я ж сказала: Герцль (шоб он сгорел!), 34.
- Как туда ехать?
- Та шо там ехать. Пешком можно пройти. Это ж в центре. Давайте срочно.
- Как к вам проехать?
- Та нам вси автобуси ходять.
- Мы не знаем, где это. Это что, новый район?
- Та який там новый! Такий большой дом, полно мароканцив.
- Каких еще марокканцев?
- Та мароканских. Ви шо, мароканцив не бачили? Чорние такие, у трусах.Златая
цепь на дубе том. Кричать все время.
- А, грузины?
- Та яки там в биса грузины? Мароканци! Ну музика у них такая занудливая -
дрин-дрин.
- А, казахи?
- Та идить ви с вашими шуточками. Нашли время. Вы приедете или нет?
- Но мы не знаем такой улицы.
- Ну едете по Яффо, сворачиваете налево - и ось вам Герцль.
- По Яффо?
- Ну а як же еще? Яффо це ж центральна улица, ее вси знають.
- Вы откуда звоните?
- Та из дому ж и звоню. Горить все.
- Говорите конкретно, как к вам проехать
- Та я ж сказала: по Яффо и налево. Вам любой скажет. Вы шо, про Герцля не
слышали? Ну с бородой, обещав всем счастливую жизнь.
- Маркс, что ли?
- Та який там Маркс? Ви добалакаетеся, шо все сгорить. Ви едете чи не?
- Проспект Маркса, 34? Здесь никакого пожара нет.
- Засуньте вашего Маркса себе в пожарну машину. Я говорю - Герцль, а вони мене
Маркса тычуть. Та на биса нам тут здався ваш Маркс! Нам свого Герцля хватае.
Спасите! Пожар!
- Подождите. Мы подняли в воздух пожарные вертолеты. Нигде никаких следов дыма
не обнаружено.
- Та шо ви там, ослипли! У нас весь дом в диму.
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- Женщина, вы вообще трезвая?
- Ну випила, а шо низя? У нас тут водка по шесть пятьдесят - пей не хочу.
- Это где же вы нашли водку за шесть пятьдесят?
- Та у нас в маколете.
- Где?
- Ну в лавке. Я пошла за водой, такая жара, дай думаю захвачу бутылку
«Голдочки». Може, до мене хтось прийде, може, я кудись пойду. Ничего
водка.Хоть и жара стоить, а пить можно.
- Погодите, какая жара?
- Та градусов шисдесят, мабуть, я ж не меряла.
- Чего? Да на улице дождь проливной идет.
- Та шо ви такое говорите? Раньше Рош а-Шана дождя не будет.
- Раньше чего?
- Та Рош а-Шана. Новый год. Через месяц.
- Как через месяц? Еще полгода до Нового года.
- Так то по-нашому. А по-ихньому, по-жидовському вже новый год!
- Погодите, вы куда звоните?
- Та у пожарную ж!
- Какого района?
- Та скоко вам раз повторять - Герцля, шоб его на том свете в костре варили, как
он нас сюда заманил.
- Куда?
- Та куды ж? Сюди!
- Вы из какого города звоните?
- Та с Ирусалиму, шоб он сгорел.
- А чего ж вы в Киев звоните?
- А куди же мени звонить, як они тута человечеського языка не понимають. Так вы
им позвоните и по-своему, по-пожарному объясните. Горить!
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А шо делал израильский подросток в Умани? Да еще и в гаражах?
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Ну то шо именно сейчас в Умани оказался еврейский подросток не удивительно.
А что он делал в гаражах, сам расскажет, порез руки этому не помешает.
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Подросток не еврейский, а израильский. А это две большие разницы.
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Исправляюсь.

Ну то шо именно сейчас в Умани оказался израильский подросток не удивительно.
На сегодняшний день в Умань на празднование иудейского Нового года прибыли более 30 тыс. гостей из разных стран, в том числе из Америки, Великобритании, Израиля, Мексики, Голландии, Аргентины.
А что он делал в гаражах, сам расскажет, порез руки этому не помешает.
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он должен был талмуд головой пробить!!!
а его потянуло шнырять где не попадя!!!
нашёл то, что искал!!!
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Ой... этож хасиды. Они как цигане. Лазят грязные и по всяким мусорникам.
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Мы точно- точно в Украине живём?..Уманьчане! Не наступите, не дай Бог, какому-то нибудь хасиду на ногу, а то мусорню со всей страны сгонят, вертолеты поднимут и будет вам такой Уманьхост, шо мало таки не покажеться! Ку!
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а лічний состав піднімається по тривозі коли дітям українцям є небезпека...
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Панове историки, поройтесь там в истории, никакой святыни украинской в Израиле не завалялось? Прикол было бы отменить к богоизбранный такой бандой тыщ на 50 хотя бы, да засрать им пару городков, цигель- цигель ай- люлю с гопаком всенощным устроить, клумбочки повытаптывать, а потом смеха ради руку поцарапать, шоб на уши всю полицию тамошнюю поднять.. Мечты, мечты...
Не, холоп- это диагноз!
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ну и сала нарезать к горилочке. И вы серьёзно думаете, шо тамошние евреии огорчатся?
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А благодатний вогонь звідки везуть в Україну? Мо' з Китаю?
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Происки Путина, чему удивляться. Саакашвили и его сподвижники приняли правильное решение эвакуироваться с заминированного пограничного перехода Шегини.
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"Гость и рыба через три дня начинают попахивать". Еврейская пословица.
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подняли по тревоге полицию...израиль напал на нас?
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Малец салютную батарею не той стороной поставил на крыше гаража
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Ой, та вы не очень переживайте, там понагнали израильской полиции то, они разбеутся чё ребёнок среди ночи на гаражах делал. Может то юнный хамасовец какой.
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Видно, эти козлы порядком уже поддостали местное население. Да и еврейские погромы - они что, просто так случались? Ни с того ни с сего? Просто так в прошлом народы развлекались, да? Имеющий мозги да подумает.
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Подростки - они во всём мире подростки. Самострел, салют, дымовуха, бомбочка, карбид, взрывпакет, мелкашечные патроны, порох семидырка, гильзы, балончики от сифона, пистоны...
Каждый пацан прошёл через это. Многие заплатили шрамами. Некоторые - пальцами. Этот отделался порезом. Ничего, заживёт.
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Думаю що це Саакашвілі.Він сказав що буде жити в Черкаській області але не сказав в якому гаражі.
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Помню в армии у нас канистра на крыше гаража рванула. Мы в ней брагу делали, а один придурок, немного отпил и пробку заткнул наглухо.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция. ФОТОрепортаж
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