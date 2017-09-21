 В Умани в гаражах при взрыве неустановленного предмета пострадал израильский подросток: личный состав поднят по тревоге, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 21 сентября, около шести утра в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге. При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, был ранен 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте", - рассказали в ведомстве.
В Умань по приказу Председателя Национальной полиции Украины выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства взрыва и причастные к взрыву личности устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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Каждый год в украинский город Одессу, в конце второй декады сентября, спецрейсами прибывают паломники - хасиды из разных стран мира отпраздновать наступление Рош Ха-Шана. В Южной Пальмире они пересаживаются на комфортабельные автобусы, которые направляются далее в город Умань, Черкасской области.
Интерес у хасидов к этому не самому большому городу в Украине связан с могилой цадика Нахмана. Этот еврейский Праведник был основателем бреславского хасидизма и после своей смерти был предан украинской земле более двухсот лет назад. И все эти годы, несмотря на политическую нестабильность, ни на межнациональные конфликты, оставившие в свое время кровавые следы в истории еврейского народа, паломники-хасиды продолжают посещать могилу своего великого учителя-праведника Рабби Нахмана.
С каждым годом количество паломников в Умань увеличивается. По древним поверьям наступление Миллениума, якобы, напрямую связано с пророчествами цадика.
Следует отметить, что паломники в Умани, не только молятся, поют и танцуют, но и жертвуют большие суммы денег на покупку бронежилетов для бойцов Вооруженных Сил Украины, защищающих украинский Донбасс от «ихтамнетов» Сергея Шойгу.
После сбора добровольных пожертвований была вознесена особая молитва с просьбой о наказании агрессора и о наступлении мира в Украине.
В заключение праздничной церемонии дорогие гости вместе с местными жителями спели на русском языке хит экс-министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы и разошлись на ночлег.
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- Адрес?
- Герцль 34, квартира 12.
- Герцль? Это где?
- Та навпротив шука.
- Напротив чего?
- Та шука! Ви шо, на шуке не були?
- Говорите конкретно. Какой это район?
- Та Ромема ж! Горить. Хватит там расспрашивать, приезжайте, а потом я вам все
расскажу.
- Но куда? Адрес?
- Так я ж сказала: Герцль (шоб он сгорел!), 34.
- Как туда ехать?
- Та шо там ехать. Пешком можно пройти. Это ж в центре. Давайте срочно.
- Как к вам проехать?
- Та нам вси автобуси ходять.
- Мы не знаем, где это. Это что, новый район?
- Та який там новый! Такий большой дом, полно мароканцив.
- Каких еще марокканцев?
- Та мароканских. Ви шо, мароканцив не бачили? Чорние такие, у трусах.Златая
цепь на дубе том. Кричать все время.
- А, грузины?
- Та яки там в биса грузины? Мароканци! Ну музика у них такая занудливая -
дрин-дрин.
- А, казахи?
- Та идить ви с вашими шуточками. Нашли время. Вы приедете или нет?
- Но мы не знаем такой улицы.
- Ну едете по Яффо, сворачиваете налево - и ось вам Герцль.
- По Яффо?
- Ну а як же еще? Яффо це ж центральна улица, ее вси знають.
- Вы откуда звоните?
- Та из дому ж и звоню. Горить все.
- Говорите конкретно, как к вам проехать
- Та я ж сказала: по Яффо и налево. Вам любой скажет. Вы шо, про Герцля не
слышали? Ну с бородой, обещав всем счастливую жизнь.
- Маркс, что ли?
- Та який там Маркс? Ви добалакаетеся, шо все сгорить. Ви едете чи не?
- Проспект Маркса, 34? Здесь никакого пожара нет.
- Засуньте вашего Маркса себе в пожарну машину. Я говорю - Герцль, а вони мене
Маркса тычуть. Та на биса нам тут здався ваш Маркс! Нам свого Герцля хватае.
Спасите! Пожар!
- Подождите. Мы подняли в воздух пожарные вертолеты. Нигде никаких следов дыма
не обнаружено.
- Та шо ви там, ослипли! У нас весь дом в диму.
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- Ну випила, а шо низя? У нас тут водка по шесть пятьдесят - пей не хочу.
- Это где же вы нашли водку за шесть пятьдесят?
- Та у нас в маколете.
- Где?
- Ну в лавке. Я пошла за водой, такая жара, дай думаю захвачу бутылку
«Голдочки». Може, до мене хтось прийде, може, я кудись пойду. Ничего
водка.Хоть и жара стоить, а пить можно.
- Погодите, какая жара?
- Та градусов шисдесят, мабуть, я ж не меряла.
- Чего? Да на улице дождь проливной идет.
- Та шо ви такое говорите? Раньше Рош а-Шана дождя не будет.
- Раньше чего?
- Та Рош а-Шана. Новый год. Через месяц.
- Как через месяц? Еще полгода до Нового года.
- Так то по-нашому. А по-ихньому, по-жидовському вже новый год!
- Погодите, вы куда звоните?
- Та у пожарную ж!
- Какого района?
- Та скоко вам раз повторять - Герцля, шоб его на том свете в костре варили, как
он нас сюда заманил.
- Куда?
- Та куды ж? Сюди!
- Вы из какого города звоните?
- Та с Ирусалиму, шоб он сгорел.
- А чего ж вы в Киев звоните?
- А куди же мени звонить, як они тута человечеського языка не понимають. Так вы
им позвоните и по-своему, по-пожарному объясните. Горить!
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А что он делал в гаражах, сам расскажет, порез руки этому не помешает.
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Ну то шо именно сейчас в Умани оказался израильский подросток не удивительно.
На сегодняшний день в Умань на празднование иудейского Нового года прибыли более 30 тыс. гостей из разных стран, в том числе из Америки, Великобритании, Израиля, Мексики, Голландии, Аргентины.
А что он делал в гаражах, сам расскажет, порез руки этому не помешает.
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а его потянуло шнырять где не попадя!!!
нашёл то, что искал!!!
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Не, холоп- это диагноз!
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Каждый пацан прошёл через это. Многие заплатили шрамами. Некоторые - пальцами. Этот отделался порезом. Ничего, заживёт.
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