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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Германия (2972) МИД (4304) миротворцы (464) ООН (2267) Климкин (1414) Габриэль (57)

 Климкин и глава МИД Германии Габриэль обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что основное внимание собеседники уделили мобилизации совместных усилий с целью урегулирования российско-украинского конфликта, обеспечение соблюдения Россией Минских договоренностей, а также продвижению инициативы Украины по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе.

Климкин и глава МИД Германии Габриэль обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбасс 01
Фото: пресс-служба МИД Украины

"Габриель подчеркнул, что мандат такой операции не должна ограничиваться защитой членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и должен включать всю территорию оккупированного Донбасса", - говорится в сообщении.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

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Одним из первых в России падет калашный монстр

20 сентября 2017, 14:30



Когда придут другие времена - а они обязательно придут, - и начнут, наконец, сносить памятники коммунизму, перво-наперво, конечно, похоронят основателя бесчеловечного государства: отвезут Владимира Ильича к маме, на Волково кладбище в Санкт-Петербург, она уж заждалась там, все глазыньки проглядела, потом уберут из Кремлевской стены его ближайших соратников - надеюсь, тоже по родственникам развезут, Кобу отправят на Родину в Грузию, ну а потом настанет время памятников.
И вот тут, конечно, одним из первых падет сегодняшний монструозный памятник конструктору Калашникову.

А еще надеюсь, что скульптора Салавата Щербакова исключат навсегда из членов Союза Художников за монументальные уродства, которыми он методично разрушает Москву.

P.S. Вечером присмотрелась к истукану при свете софитов и увидела, что надпись АК-47 выбита на копье, которым Георгий Победоносец поражает змия, что, конечно, начисто отвергает сам вопрос о каком-то там Шмайссере и наводит на мысли о божественном происхождении автомата. Правда, ставит еще больший вопрос о художественном вкусе главы Ростеха Чемезова, по желанию которого и был водружен калашный монстр на Садовом кольце.
С ужасом подумала, что в этой апологии убийства участвуют и мои налоги...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимкин и глава МИД Германии Габриэль обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. ФОТО
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