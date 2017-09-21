 Климкин и глава МИД Германии Габриэль обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Сообщается, что основное внимание собеседники уделили мобилизации совместных усилий с целью урегулирования российско-украинского конфликта, обеспечение соблюдения Россией Минских договоренностей, а также продвижению инициативы Украины по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе.
Фото: пресс-служба МИД Украины
"Габриель подчеркнул, что мандат такой операции не должна ограничиваться защитой членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и должен включать всю территорию оккупированного Донбасса", - говорится в сообщении.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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20 сентября 2017, 14:30
Когда придут другие времена - а они обязательно придут, - и начнут, наконец, сносить памятники коммунизму, перво-наперво, конечно, похоронят основателя бесчеловечного государства: отвезут Владимира Ильича к маме, на Волково кладбище в Санкт-Петербург, она уж заждалась там, все глазыньки проглядела, потом уберут из Кремлевской стены его ближайших соратников - надеюсь, тоже по родственникам развезут, Кобу отправят на Родину в Грузию, ну а потом настанет время памятников.
И вот тут, конечно, одним из первых падет сегодняшний монструозный памятник конструктору Калашникову.
А еще надеюсь, что скульптора Салавата Щербакова исключат навсегда из членов Союза Художников за монументальные уродства, которыми он методично разрушает Москву.
P.S. Вечером присмотрелась к истукану при свете софитов и увидела, что надпись АК-47 выбита на копье, которым Георгий Победоносец поражает змия, что, конечно, начисто отвергает сам вопрос о каком-то там Шмайссере и наводит на мысли о божественном происхождении автомата. Правда, ставит еще больший вопрос о художественном вкусе главы Ростеха Чемезова, по желанию которого и был водружен калашный монстр на Садовом кольце.
С ужасом подумала, что в этой апологии убийства участвуют и мои налоги...
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