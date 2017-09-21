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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украина и еще 4 страны подписали меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в сбивании MH17, - Беца. ФОТО

Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина в среду, 20 сентября, подписали меморандум, в котором подтвердили свою политическую поддержку и приверженность сотрудничеству по делу о катастрофе MH17 на Донбассе.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"На полях Генассамблеи ООН министры 5 стран подписали Меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в сбивании MH17. Меморандум о взаимопонимании - очередной шаг на пути выработки механизма привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе МН17. Совместная группа по расследованию согласовала решение о проведении криминального производства по делу МН17 в рамках правовой системы Нидерландов", - рассказала Беца.

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"Подписав это письменное соглашение, подписанты взяли на себя долгосрочную приверженность судебному преследованию и судебному разбирательству в отношении лиц, обвиняемых в крушении рейса MH17, согласившись продолжить сотрудничество в рамках реализации резолюции 2166 Совета Безопасности ООН. Страны Совместной следственной группы полны решимости привлечь виновных к ответственности. Это письменное соглашение является убедительным доказательством этого", - заявил лава МИД Нидерландов Берт Кундерс.

Украина и еще 4 страны подписали меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в сбивании MH17, - Беца 01

Украина и еще 4 страны подписали меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в сбивании MH17, - Беца 02

Украина и еще 4 страны подписали меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в сбивании MH17, - Беца 03

Украина и еще 4 страны подписали меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в сбивании MH17, - Беца 04

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.

Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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результат розслідування буде нульовий, їм не стане духу назвати путіна терористом винним у гибелі МН-17
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це добре, але хто з кацапів доживе до суда-трибунала?!
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Они еще в 2015 г. практически полностью "зачистились", включая близкие и дальние связи исполнителей и лиц причастных к данному преступлению....
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Маю надію, що це таки зрушить з місця суд над нЕлюдами рашки.
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сдается мне, что уже был некий меморандум подписанный в Будапеште...
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Я признаюсь в 14 році чекав віл ляхів з мадьярами та руминами чогось подібного тому, що робить парашка, але якось обійшлось. Будапештський меморандум ніхто крім рашки не порушив хоч особо р'яно і не виконує. Звісно хотілося б створення військової коаліції від країн підписантів з подальшим розгортанням військових дій по периметру параши та знищенням її самої. Тим не менш в меморандумі не виписані конкретні дії того і того при таких то і таких то обставинах. Ніхто від меморандуму офіційно не відмовляється і навіть його підтримують. Рано чи пізно і Крим і ОРДЛО будуть повернуті, а агресор буде вобщем прямо таки знищений. І я таки думаю, що краще для нас, щоб це сталося пізніше аніж раніше.
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Надо того козла с Краснодарского края, как израильтяне Адольфа Эйхмана...
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Теперь Украине придется наказать всех виновных
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Думаю, что оный меморандум будет таким же эффективным, как и Будапештский меморандум...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина и еще 4 страны подписали меморандум об уголовном преследовании лиц, виновных в сбивании MH17, - Беца. ФОТО
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