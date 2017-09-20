 Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице в Шостке правоохранители остановили 29-летнего местного жителя. Подозреваемый только прибыл в город поездом и шел к себе домой с тяжелым пакетом.
В пакете обнаружили 2 противотанковые кумулятивные гранаты, 4 сигнальные мины, пластину активной брони танка с пластидом, 3 запала к кумулятивным гранатам, электродетонатор, 1 запал и 2 взрывателя к гранатам, полкилограмма тротила в виде самодельной шашки.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Это уже второе аналогичное дело в отношении этого гражданина.
(Фото полиции Сумской области)
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повальное освобождение звавших врага и убивавших заради врага. Амнистия, которую проталкивал Порошенко, уже действует. Ура!
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Это только у меня нет гранатомета???
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а любой Эцилоп у тебя в любой момент всё отберёт.
Я уж не говорю о чатланах-чеченцах твоей планеты
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