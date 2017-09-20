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 Общество
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Все про:боеприпасы (1294) взрывчатка (752) Шостка (40)

 Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом. ФОТОрепортаж

В Сумской области задержан мужчина с боеприпасами и взрывчаткой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице в Шостке правоохранители остановили 29-летнего местного жителя. Подозреваемый только прибыл в город поездом и шел к себе домой с тяжелым пакетом.

В пакете обнаружили 2 противотанковые кумулятивные гранаты, 4 сигнальные мины, пластину активной брони танка с пластидом, 3 запала к кумулятивным гранатам, электродетонатор, 1 запал и 2 взрывателя к гранатам, полкилограмма тротила в виде самодельной шашки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Это уже второе аналогичное дело в отношении этого гражданина.

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Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом 01Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом 02Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом 03Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом 04Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом 05Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом 06

(Фото полиции Сумской области)
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Житель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом - Цензор.НЕТ 8391

повальное освобождение звавших врага и убивавших заради врага. Амнистия, которую проталкивал Порошенко, уже действует. Ура!
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Штепе тюрьма на пользу пошла. Выглядит прекрасно. Опять таки стилист в тюрье отменный. В какой тюрьме сидела?
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а вот, кстати, и те болгарские гранаты от рпг-7, которые в помойке используют как факты агрессии
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идиота пустили на прогулку - силён фсб, может быть насать на них, они же сильны
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Смешно.Очередной пример "работы".Шел с тяжелой сумкой)))Верх оперативной работы.
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Сейчас что полиция может любого обыскать на улице? Сумки прошманать? Уже ввели военное положение?
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у тебя в стране ты и без военного положения должен делать Ку всем подряд,
а любой Эцилоп у тебя в любой момент всё отберёт.

Я уж не говорю о чатланах-чеченцах твоей планеты
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Шостки задержан на улице с противотанковыми гранатами, броней танка и тротилом. ФОТОрепортаж
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