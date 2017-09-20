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 С территории Чернобыльской АЭС пытались вынести 15 кг радиоактивного свинца, - Нацполиция. ФОТО

Житель Славутича пытался вынести с территории Чернобыльской АЭС 15 кг радиоактивного свинцового шрота.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Обнаружили опасный груз у молодого человека на контрольно-пропускном пункте "Семиходы", при проверке ручной клади.

С территории Чернобыльской АЭС пытались вынести 15 кг радиоактивного свинца, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧАЭС запустит в эксплуатацию в декабре завод по переработке жидких радиоактивных отходов, - госагентство по управлению зоной отчуждения


С территории Чернобыльской АЭС пытались вынести 15 кг радиоактивного свинца, - Нацполиция 02

Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 267-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от семидесяти пяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают происхождение свинца.

Смотрите также: Полиция пресекла попытку выноса 40 кг радиационных грибов из зоны отчуждения. ФОТО
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Посадить его на полчаса в бетонную коробку с дозиметром и тем, что он пытался нам принести...
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Ну, и в чем вопрос? Задержали с уликами в одном помещении на трое суток и долбоебы бы не размножались.
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Оскільки з АЕС вже давно зробили екстемальний туризм, я взагалі здивований, що вони щось зуміли перехопити
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Ну да. Якби вони писали, наприклад, з 1500 кг винесеного з зони АЕС свинцю затримали лише 15 кг. Так би було красивіше.
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то есть фото подтверждают его безвредность или их делал такой же недалекий
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смех.Эти клоуны не заплатили.Но похоже очень на "победы"новомусоров)))
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Весь свинец в основном является смесью изотопов 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb. Эти изотопы не радиоактивны.

Радиоактивный свинец - пассивный предмет в Enter the Gungeon. Даёт пулям шанс отравить врага.
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15 кг. свинца это мелочь..
А вот где подевалась "зараженная" техника (БТРы, грузовые машины , вертолеты и т.д.) , которые стояли на "могильнике" после ликвидации аварии на ЧАЭС ?
(и где размеры этой площадки были примерно 2 на 3 км)
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будьте умнее и примите факт - если ужь вы производите потомство, то мы не готовы платить за желание идиотов
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияС территории Чернобыльской АЭС пытались вынести 15 кг радиоактивного свинца, - Нацполиция. ФОТО
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