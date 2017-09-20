 С территории Чернобыльской АЭС пытались вынести 15 кг радиоактивного свинца, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Обнаружили опасный груз у молодого человека на контрольно-пропускном пункте "Семиходы", при проверке ручной клади.
Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 267-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от семидесяти пяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают происхождение свинца.
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Радиоактивный свинец - пассивный предмет в Enter the Gungeon. Даёт пулям шанс отравить врага.
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А вот где подевалась "зараженная" техника (БТРы, грузовые машины , вертолеты и т.д.) , которые стояли на "могильнике" после ликвидации аварии на ЧАЭС ?
(и где размеры этой площадки были примерно 2 на 3 км)
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